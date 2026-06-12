« Il étudie ses options pour la saison prochaine » : l'agent de Serhou Guirassy, l'attaquant du BVB, livre des déclarations retentissantes

Malgré ce démenti, la tension demeure palpable à la Strobelallee. Le simple fait que l’attaquant explore ses options illustre la fragilité de la situation du Borussia.

Guirassy, de loin le meilleur buteur du BVB depuis son arrivée estivale, attire l’élite européenne. Outre Fenerbaçhe, des cadors comme Aston Villa, Tottenham et l’Atlético de Madrid se pressent déjà.

Consciente de l’importance de l’attaquant, la direction du club a déjà pris les devants pour éviter de perdre son buteur.