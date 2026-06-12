Karamba Guirassy, frère et conseiller du joueur de 30 ans, a mis fin aux rumeurs selon lesquelles un transfert vers le club de Fenerbahçe, dans la métropole turque d'Istanbul, aurait déjà été conclu, en déclarant : « Pour clarifier les choses : aucun accord d'aucune sorte n'a été conclu. Serhou examine actuellement ses options pour la saison à venir. Les allégations concernant un accord verbal sont tout simplement fausses. »
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« Il étudie ses options pour la saison prochaine » : l'agent de Serhou Guirassy, l'attaquant du BVB, livre des déclarations retentissantes
Malgré ce démenti, la tension demeure palpable à la Strobelallee. Le simple fait que l’attaquant explore ses options illustre la fragilité de la situation du Borussia.
Guirassy, de loin le meilleur buteur du BVB depuis son arrivée estivale, attire l’élite européenne. Outre Fenerbaçhe, des cadors comme Aston Villa, Tottenham et l’Atlético de Madrid se pressent déjà.
Consciente de l’importance de l’attaquant, la direction du club a déjà pris les devants pour éviter de perdre son buteur.
- AFP
La décision de Guirassy pourrait encore prendre un certain temps
Selon cet article, les dirigeants du BVB auraient récemment tenté de convaincre l’attaquant de rester au-delà de la fin de la saison et de lui présenter des perspectives à long terme au Signal Iduna Park. Le problème pour les Jaune et Noir : selon toute vraisemblance, le joueur de 30 ans ne prendra une décision définitive concernant son avenir footballistique qu’après la Coupe du monde.
Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : depuis 2024, l’international guinéen a disputé 96 matchs officiels sous le maillot noir et jaune, inscrivant 60 buts et délivrant 15 passes décisives.
Asllani va-t-il remplacer Guirassy au BVB ?
Au cas où Guirassy céderait aux avances des prétendants, le BVB a déjà sondé le marché. Selon les informations de Sky, un nom figure en tête de la liste des souhaits de Dortmund : Fisnik Asllani.
Le jeune attaquant du TSG 1899 Hoffenheim est, en interne, considéré comme le candidat le plus sérieux pour prendre le relais en attaque si le club mancunien échouait à recruter Guirassy cet été. Des discussions auraient récemment repris avec Asllani.
Concernant Guirassy, la presse turque s’est emparée du dossier, assurant que l’international guinéen préparait déjà son départ pour Istanbul, et évoquant même un accord verbal définitif avec le club stambouliote de Fenerbahce.