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« Il était vraiment mauvais ! » - Le départ de Mohamed Salah n’étonne pas une ancienne star de Liverpool, tandis que les clubs européens intéressés se voient rappeler qu’ils n’ont pas les moyens de s’offrir l’attaquant égyptien
Le déclin du roi égyptien passé au crible
Si le départ de Salah à l'expiration de son contrat actuel est déjà acquis, la qualité de sa dernière saison a été vivement critiquée par d'anciens joueurs du club. Bien que le joueur de 33 ans ait inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives cette saison, sa contribution globale a considérablement baissé par rapport aux performances d'élite qui lui avaient permis d'être impliqué dans 57 buts l'année dernière. Cette perte d’influence perçue alimente un débat : l’attaquant possède-t-il encore la discipline physique et tactique exigée par la nouvelle ère à Anfield ?
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Babbel rend un verdict sans appel
Dans une interview exclusive accordée à EPL Index, Babbel estime que la baisse de forme de Salah aurait dû entraîner un retrait plus rapide de la composition de départ. L’ancien international allemand impute les performances irrégulières de l’attaquant à un manque de bonheur manifeste sous les ordres de l’entraîneur Arne Slot.
Critiquant les récentes performances de Salah et sa décision de chercher un nouveau défi ailleurs, Babbel a déclaré : « Je pense que c’était la bonne décision. La saison a été difficile pour lui et ce n’est pas ce que nous connaissons de lui. Il a toujours été le joueur qui fait la différence, mais nous n’avons pas beaucoup vu cela cette saison.
Je ne suis pas sûr que sa relation avec Arne Slot ait été optimale, car il semble qu’il ne soit pas très satisfait de son entraîneur. Par moments, j’ai été surpris que Slot le laisse sur le terrain, tant il était mauvais ! On peut tous avoir des mauvais jours, mais il ne travaillait pas pour l’équipe et c’est là la plus grande déception. Je l’aurais sorti de l’équipe plus tôt. »
Son statut de légende demeure intact.
Malgré ses propos sévères concernant la saison en cours, Babbel a rapidement reconnu que la place de Salah dans l’histoire de Liverpool restait incontestable. Alors que l’attaquant aborde son dernier mois en Angleterre, toutes les attentions se tournent vers les réalités financières de son futur transfert et la capacité limitée des clubs européens à satisfaire ses exigences salariales.
Évaluant l’impact à long terme de Salah à Anfield et ses perspectives d’avenir, Babbel a ajouté : « Au cours des dix dernières années, il a été une superstar incontestable, mais cette saison a été très difficile pour lui. C’est une légende là-bas et l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais porté le maillot de Liverpool. Quelle sera la suite ? S’il veut gagner beaucoup d’argent, l’Arabie saoudite est une option logique, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de clubs européens puissent se le permettre. »
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Un dernier adieu à Anfield
Il reste cinq matches à Salah pour conclure sa brillante carrière à Liverpool, avec l’objectif d’assurer le meilleur classement possible en Premier League. L’Égyptien a récemment ouvert le score lors de la victoire 2-1 dans le derby du Merseyside, et il aura à cœur de conserver cette dynamique avant l’ouverture du mercato estival. Alors que la Ligue professionnelle saoudienne et des clubs italiens continuent de s’intéresser à lui, la priorité immédiate de l’attaquant est de veiller à ce que son dernier chapitre au sein du club se termine en beauté sur le plan sportif.