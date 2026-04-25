Dans une interview exclusive accordée à EPL Index, Babbel estime que la baisse de forme de Salah aurait dû entraîner un retrait plus rapide de la composition de départ. L’ancien international allemand impute les performances irrégulières de l’attaquant à un manque de bonheur manifeste sous les ordres de l’entraîneur Arne Slot.

Critiquant les récentes performances de Salah et sa décision de chercher un nouveau défi ailleurs, Babbel a déclaré : « Je pense que c’était la bonne décision. La saison a été difficile pour lui et ce n’est pas ce que nous connaissons de lui. Il a toujours été le joueur qui fait la différence, mais nous n’avons pas beaucoup vu cela cette saison.

Je ne suis pas sûr que sa relation avec Arne Slot ait été optimale, car il semble qu’il ne soit pas très satisfait de son entraîneur. Par moments, j’ai été surpris que Slot le laisse sur le terrain, tant il était mauvais ! On peut tous avoir des mauvais jours, mais il ne travaillait pas pour l’équipe et c’est là la plus grande déception. Je l’aurais sorti de l’équipe plus tôt. »