Selon le journal argentin La Nación et plusieurs autres sources, le huit fois lauréat du Ballon d’Or devrait observer environ dix jours de repos.

Lors de la dernière rencontre avant la trêve de la Coupe du monde de la Major League Soccer (MLS) nord-américaine, l’attaquant avait surpris son monde en demandant à être remplacé à la 73^e minute du match remporté 6-4 (4-4) par son club, l’Inter Miami, face au Philadelphia Union. Il s’était alors saisi de la cuisse gauche.