Selon l’annonce officielle de l’Inter Miami, un diagnostic préliminaire indique un syndrome de surmenage des muscles de la cuisse gauche. Le calendrier du retour du joueur de 38 ans dépendra de son évolution clinique et fonctionnelle.
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« Il était vraiment épuisé » : l'Argentine peut pousser un soupir de soulagement à l'approche de la Coupe du monde, alors que Lionel Messi est sur la touche
Selon le journal argentin La Nación et plusieurs autres sources, le huit fois lauréat du Ballon d’Or devrait observer environ dix jours de repos.
Lors de la dernière rencontre avant la trêve de la Coupe du monde de la Major League Soccer (MLS) nord-américaine, l’attaquant avait surpris son monde en demandant à être remplacé à la 73^e minute du match remporté 6-4 (4-4) par son club, l’Inter Miami, face au Philadelphia Union. Il s’était alors saisi de la cuisse gauche.
Après une brève frayeur, le staff médical a rapidement donné le feu vert : Messi va bien.
« Il était épuisé. Le terrain était lourd, et plutôt que de prendre un risque, il vaut mieux s'abstenir », avait déclaré Guillermo Hoyos, l'entraîneur argentin de Miami, minimisant l'importance de ce remplacement.
Le champion en titre débutera sa Coupe du monde le 16 juin à Kansas City, où il affrontera l’Algérie pour le coup d’envoi du groupe J. L’Argentine n’a pas encore dévoilé sa liste pour la compétition, et Messi, bientôt âgé de 39 ans, n’a pas encore confirmé sa participation à ce qui serait sa sixième phase finale.