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« Il était tel Lionel Messi ! » - Leeds a été conseillé de ne pas solliciter d'offres pour la star de l'équipe nationale américaine Brenden Aaronson lors du mercato estival
Aaronson a signé à Leeds pour 25 millions de livres sterling en 2022.
Arrivé dans le West Yorkshire durant l’été 2022 pour un montant de 25 millions de livres sterling (environ 33 millions de dollars), Aaronson était présenté comme un espoir prometteur. Sa première saison, conclue avec un seul but au compteur, s’est terminée sur une note décevante, Leeds étant relégué de la Premier League.
Les supporters n’ont pas apprécié de voir certains joueurs quitter le navire dès que possible, Aaronson partant en prêt en Allemagne, à l’Union Berlin. Il a réintégré l’effectif du club en Championship pour la saison 2024-2025, mais avait beaucoup à prouver et a continué à faire l’objet d’une attention indésirable pendant un certain temps.
Une saison couronnée par le titre a permis de regagner la confiance de certains, mais des doutes subsistaient quant à la capacité de ce joueur de 25 ans à s’imposer parmi l’élite. Son engagement sans faille et ses quatre buts ont contribué à renverser la tendance en 2025-2026, tout en lui assurant une place dans les plans de son pays pour la phase finale de la Coupe du monde à domicile.
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Aaronson, la star de l’équipe nationale américaine, a conquis les supporters de Leeds.
Aucune prolongation de son contrat à Elland Road n’ayant encore été conclue, Leeds envisagerait-il de le vendre si des offres étaient formulées lors du mercato actuel ? Interrogé sur l’avenir d’Aaronson, l’ancien défenseur des Whites, Kilgallon – s’exprimant en exclusivité pour GOAL dans le cadre d’une promotion Kalshi – a déclaré : « Il y a eu des moments, même en Championship, quand ils ont été promus, où il n’était pas le chouchou des supporters. Et puis, au début de la Premier League, il s’est fait critiquer. J’aurais parfois dû être titularisé à sa place, vu ce que certains supporters pensaient de lui !
Mais il a renversé la vapeur : pendant les trois quarts de la saison, voire la moitié de l’exercice en Premier League, il a été comparé à Messi. Il était exceptionnel et a fait changer d’avis tous les supporters, qui se sont mis à dire : “Ce gamin est un vrai joueur”.
« Son attitude est géniale. Le sélectionneur l’apprécie manifestement. Je suis d’ailleurs surpris qu’il ne soit pas titulaire à la Coupe du monde. J’ai regardé quelques matchs et il est resté sur le banc. »
Pourquoi Leeds aurait tort de laisser partir Aaronson
Kilgallon a souligné les qualités immatérielles essentielles que Brenden Aaronson apporte à l’effectif de Daniel Farke : « On peut parler de renforts nécessaires, mais il faut aussi préserver la bonne ambiance du vestiaire. On peut recruter pour monter en puissance, mais il est crucial de conserver de bons gars dans le groupe. Et je sais que Farke apprécie ça.
« J’ai entendu dire que Brenden Aaronson était apprécié. L’ambiance dans le vestiaire est bonne là-bas. Il faut donc veiller à la personnalité des joueurs que l’on recrute. Regardez Chelsea et d’autres clubs de ce type : l’ambiance dans leur vestiaire semble empoisonnée. Ils ont recruté des joueurs pour renforcer l’équipe et leur versent 200 000 livres par semaine, mais pour moi, cela ressemble à un véritable poison. Ce n’est certainement pas ce que souhaite Farke, ni les supporters de Leeds United, ni les propriétaires. »
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Marché des transferts : Aaronson se met en valeur en vue de la Coupe du monde
Aaronson est actuellement sous les feux des projecteurs et a été titularisé par Mauricio Pochettino pour le dernier match des États-Unis dans le groupe D de la Coupe du monde, face à la Turquie.
Il espère désormais grappiller davantage de temps de jeu lors du match des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre d’une campagne ambitieuse qui vise à aller le plus loin possible dans cette grande compétition internationale. Une fois l’épreuve terminée, l’attention se portera à nouveau sur les affaires du club et sur la suite des événements concernant son contrat et son transfert à Leeds.