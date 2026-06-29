Arrivé dans le West Yorkshire durant l’été 2022 pour un montant de 25 millions de livres sterling (environ 33 millions de dollars), Aaronson était présenté comme un espoir prometteur. Sa première saison, conclue avec un seul but au compteur, s’est terminée sur une note décevante, Leeds étant relégué de la Premier League.

Les supporters n’ont pas apprécié de voir certains joueurs quitter le navire dès que possible, Aaronson partant en prêt en Allemagne, à l’Union Berlin. Il a réintégré l’effectif du club en Championship pour la saison 2024-2025, mais avait beaucoup à prouver et a continué à faire l’objet d’une attention indésirable pendant un certain temps.

Une saison couronnée par le titre a permis de regagner la confiance de certains, mais des doutes subsistaient quant à la capacité de ce joueur de 25 ans à s’imposer parmi l’élite. Son engagement sans faille et ses quatre buts ont contribué à renverser la tendance en 2025-2026, tout en lui assurant une place dans les plans de son pays pour la phase finale de la Coupe du monde à domicile.