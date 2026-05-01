« Chaque matin, à mon arrivée au centre d’entraînement, Michael était assis dans sa voiture, à dormir », se souvient Mark Bowen, qui a entraîné Olise lors de ses débuts professionnels au FC Reading, dans l’émission « Bolzplatz » diffusée sur ZDF.
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« Il était simplement assis dans sa voiture, endormi » : une anecdote insolite concernant Michael Olise, du Bayern Munich, a été révélée
Contexte : alors encore adolescent, Olise effectuait ses premiers pas avec l’équipe première du club, alors en deuxième division anglaise (aujourd’hui en troisième division). Il vivait toujours chez ses parents à Londres et devait donc affronter chaque matin les embouteillages pour rejoindre Reading.
« Il répétait qu’il ne voulait pas rester coincé dans les embouteillages et passer trop de temps sur la route. Il partait parfois dès 5 h 30 pour être à l’heure à l’entraînement », se souvient Bowen, aujourd’hui directeur sportif du club de cinquième division Forest Green Rovers. Plus curieux encore, une fois arrivé au centre d’entraînement, il s’endormait profondément au volant. « À 9 heures, quand la séance commençait, les joueurs expérimentés venaient me voir et me demandaient : “Où est Michael ? Pourquoi est-il en retard ? » Je leur répondais : « Les gars, il est peut-être en retard à l’entraînement, mais pendant que vous dormiez encore, il était déjà sur le parking, dans sa voiture. C’était encore un jeune homme et il s’était simplement endormi. Il fallait frapper à sa vitre pour le réveiller et le faire venir à l’entraînement », raconte Bowen.
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Michael Olise a été écarté par Chelsea et Manchester City.
Olise a d’abord effectué un bref passage chez les jeunes d’Arsenal avant de porter le maillot de Chelsea pendant sept ans. À 14 ans, les Blues le libèrent malgré son immense talent ; Manchester City le recrute alors, mais l’aventure prend fin après seulement une saison.
Il rallie donc Reading à 15 ans et y fait ses débuts chez les professionnels seulement deux ans plus tard. « Pourquoi a-t-il atterri à Reading après avoir été dans ces grands clubs ? », s’interroge encore aujourd’hui son mentor Bowen. « La seule explication que je puisse trouver, c’est que ces clubs ont peut-être vu d’un mauvais œil le fait qu’il était trop sûr de lui. Qu’à leurs yeux, il aurait peut-être dû être un peu plus modeste. »
Sous la houlette de Bowen, il devient titulaire à Reading avant de rejoindre Crystal Palace en 2021 et de s’imposer en Premier League. En 2024, le Bayern Munich déboursé 53 millions d’euros pour le jeune international français, un investissement déjà pleinement rentabilisé deux ans plus tard. Au Bayern, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde et a récemment brillé lors du match spectaculaire perdu 4-5 contre le Paris Saint-Germain. À seulement 24 ans, il compte déjà 20 buts et 29 passes décisives en 47 apparitions cette saison.
Michael Olise : les clubs où il a évolué jusqu’à présent
Période
Club
2009
Arsenal FC
2009-2016
Chelsea FC
2016-2017
Manchester City
2017-2021
FC Reading
2021-2024
Crystal Palace
Depuis 2024
FC Bayern Munich