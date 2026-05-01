Contexte : alors encore adolescent, Olise effectuait ses premiers pas avec l’équipe première du club, alors en deuxième division anglaise (aujourd’hui en troisième division). Il vivait toujours chez ses parents à Londres et devait donc affronter chaque matin les embouteillages pour rejoindre Reading.

« Il répétait qu’il ne voulait pas rester coincé dans les embouteillages et passer trop de temps sur la route. Il partait parfois dès 5 h 30 pour être à l’heure à l’entraînement », se souvient Bowen, aujourd’hui directeur sportif du club de cinquième division Forest Green Rovers. Plus curieux encore, une fois arrivé au centre d’entraînement, il s’endormait profondément au volant. « À 9 heures, quand la séance commençait, les joueurs expérimentés venaient me voir et me demandaient : “Où est Michael ? Pourquoi est-il en retard ? » Je leur répondais : « Les gars, il est peut-être en retard à l’entraînement, mais pendant que vous dormiez encore, il était déjà sur le parking, dans sa voiture. C’était encore un jeune homme et il s’était simplement endormi. Il fallait frapper à sa vitre pour le réveiller et le faire venir à l’entraînement », raconte Bowen.