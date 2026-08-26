Selon Diario AS, le défenseur central de Villarreal Willy Kambwala est sur le point de boucler un prêt d’une saison à Côme, club de Serie A. Le défenseur franco-congolais quitte le club espagnol à la recherche de temps de jeu régulier après avoir reculé dans la hiérarchie sous les ordres de l’entraîneur Iñigo Pérez, qui le considérait comme son cinquième choix au poste de défenseur central. Kambwala était d’abord tout proche de finaliser un transfert vers Osasuna, à Pampelune, mais une intervention tardive du club italien a convaincu le jeune joueur de changer d’avis et de rejoindre la Serie A.