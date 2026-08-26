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« Il était proche de rejoindre Osasuna » : l’ancien grand espoir de Manchester United Willy Kambwala réalise un transfert surprise en Serie A
S’offrir un nouveau départ en Italie
Selon Diario AS, le défenseur central de Villarreal Willy Kambwala est sur le point de boucler un prêt d’une saison à Côme, club de Serie A. Le défenseur franco-congolais quitte le club espagnol à la recherche de temps de jeu régulier après avoir reculé dans la hiérarchie sous les ordres de l’entraîneur Iñigo Pérez, qui le considérait comme son cinquième choix au poste de défenseur central. Kambwala était d’abord tout proche de finaliser un transfert vers Osasuna, à Pampelune, mais une intervention tardive du club italien a convaincu le jeune joueur de changer d’avis et de rejoindre la Serie A.
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Les termes de l’accord avec Côme
La structure financière de l'opération voit Côme prendre en charge l'intégralité du salaire du défenseur, tout en couvrant l'amortissement de son indemnité de transfert, estimé à environ un million d'euros. En outre, le club italien conserve une option d'achat non obligatoire fixée à 10 millions d'euros s'il souhaite s'attacher définitivement ses services à l'avenir. Kambwala était initialement arrivé à Villarreal en provenance de Manchester United pour un montant fixe de 5 millions d'euros, plus des bonus, en tant que pari sur le long terme, même si son élan a été fortement freiné la saison dernière.
Surmonter les pépins physiques en Espagne
La progression de Kambwala à Castellón a été perturbée après qu'il a manqué la majeure partie de la saison 2025-2026 en raison d'une grave déchirure aux ischio-jambiers gauches, qui l'a limité à seulement deux apparitions sur l'ensemble de la saison. Avant son départ pour l'Espagne, l'ancien jeune de Manchester United avait déjà connu d'importants problèmes physiques, notamment une absence de onze mois sur blessure peu après avoir rejoint Manchester United en provenance de Sochaux en octobre 2020. Malgré ces contretemps, l'ancien international de jeunes, qui avait notamment effectué ses débuts en Premier League sous les ordres d'Erik ten Hag contre West Ham United, reste un joueur très prometteur.
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En attendant l’action en Serie A
Alors que sa visite médicale et les formalités contractuelles sont désormais en cours, Kambwala se tourne vers la relance de sa carrière prometteuse dans le football italien. Ce défenseur central athlétique cherchera à convaincre en Serie A et à obtenir un temps de jeu précieux sous les ordres de son nouveau staff technique. Côme espère que le jeune défenseur pourra définitivement laisser ses pépins physiques derrière lui et apporter un renfort défensif fiable pour le reste de la saison.
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