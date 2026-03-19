Getty
Traduit par
« Il était éclipsé ! » - Wayne Rooney affirme sans ménagement que la star brésilienne Neymar n'a jamais été un joueur de classe mondiale
Les hauts et les bas de Neymar
Pendant son passage à Barcelone, Neymar a formé l'un des trios offensifs les plus redoutables que le monde ait connus, évoluant aux côtés de Messi et de Luis Suárez au sein de la célèbre ligne d'attaque « MSN » au Camp Nou. Le Brésilien a connu un immense succès en Catalogne, remportant le triplé et consolidant sa réputation comme l'une des plus grandes stars du football. Neymar a ensuite rejoint le PSG, où il a enrichi son palmarès, avant de partir en Arabie saoudite pour rejoindre Al-Hilal. Le passage du Brésilien en Saudi Pro League a été marqué par de nombreuses blessures, ce qui l'a conduit à retourner au Brésil pour rejoindre le club de son enfance, Santos.
- Getty Images Sport
Rooney donne son avis sur Neymar
Interrogé sur son avis concernant Neymar, Rooney a porté un jugement sans concession sur le Brésilien. Il a déclaré à The Overlap, une émission présentée par Sky Bet : « J'apprécie Neymar, mais je ne l'ai jamais considéré comme un joueur de très haut niveau. Du genre de Messi ou de Ronaldo, dans cette catégorie-là. Il était bon à Barcelone, mais il restait dans l'ombre de Messi. »
Neymar va-t-il manquer la Coupe du monde ?
Neymar a fêté ses 34 ans en février et arrive désormais au terme d’une carrière riche en trophées. Le Brésilien nourrit toujours l’espoir de disputer une dernière Coupe du monde avec la Seleção. Il n’a toutefois pas été retenu dans la dernière sélection de l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui a expliqué les raisons de cette absence. Il a déclaré aux journalistes : « Neymar peut lui aussi participer à la Coupe du monde. S'il peut arriver à la prochaine Coupe du monde à 100 %, il pourra y participer. Pourquoi n'est-il pas sur cette liste pour l'instant ? Parce qu'il n'est pas à 100 %. Nous avons besoin de joueurs à 100 % en ce moment. Mais comme je l'ai dit, pour la liste finale, la situation sera différente. Neymar doit continuer à travailler et à jouer, en montrant ses qualités dans une bonne condition physique. »
Neymar a fait part de sa déception d’avoir été écarté, déclarant : « La sélection nationale vient d’être annoncée. Nous n’avons pas été convoqués. Bien sûr, je suis triste, mais je soutiendrai toujours l’équipe nationale. Maintenant, il s’agit de continuer à travailler et d’être prêt si une opportunité se présente. Évidemment, c’est ma dernière Coupe du monde. J’étais déçu. Mais demain, je dois cesser d’être triste. Je dois travailler, m'entraîner et jouer pour qu'une opportunité de participer à la Coupe du monde puisse se présenter. Je suis prêt. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Les espoirs de Neymar d'intégrer la sélection brésilienne pour la Coupe du monde semblent s'amenuiser, puisqu'il ne participera pas aux matchs amicaux de mars contre la France et la Croatie. Ancelotti doit dévoiler la composition définitive de sa sélection le 18 mai. La Seleção affrontera le Maroc, Haïti et l'Écosse dans le groupe C lors du coup d'envoi du tournoi cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Publicité