« Il était éclipsé ! » - Wayne Rooney affirme sans ménagement que la star brésilienne Neymar n'a jamais été un joueur de classe mondiale

Neymar a fêté ses 34 ans en février et arrive désormais au terme d’une carrière riche en trophées. Le Brésilien nourrit toujours l’espoir de disputer une dernière Coupe du monde avec la Seleção. Il n’a toutefois pas été retenu dans la dernière sélection de l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui a expliqué les raisons de cette absence. Il a déclaré aux journalistes : « Neymar peut lui aussi participer à la Coupe du monde. S'il peut arriver à la prochaine Coupe du monde à 100 %, il pourra y participer. Pourquoi n'est-il pas sur cette liste pour l'instant ? Parce qu'il n'est pas à 100 %. Nous avons besoin de joueurs à 100 % en ce moment. Mais comme je l'ai dit, pour la liste finale, la situation sera différente. Neymar doit continuer à travailler et à jouer, en montrant ses qualités dans une bonne condition physique. »

Neymar a fait part de sa déception d’avoir été écarté, déclarant : « La sélection nationale vient d’être annoncée. Nous n’avons pas été convoqués. Bien sûr, je suis triste, mais je soutiendrai toujours l’équipe nationale. Maintenant, il s’agit de continuer à travailler et d’être prêt si une opportunité se présente. Évidemment, c’est ma dernière Coupe du monde. J’étais déçu. Mais demain, je dois cesser d’être triste. Je dois travailler, m'entraîner et jouer pour qu'une opportunité de participer à la Coupe du monde puisse se présenter. Je suis prêt. »