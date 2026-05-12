Jamie Carragher, consultant pour Sky Sports, a été sans appel lors de l’émission « Monday Night Football » : selon lui, Tel a commis une erreur grossière en tentant un dégagement alors qu’il avait clairement repéré l’adversaire. L’ancienne star de Liverpool a déclaré : « C’est tout simplement une décision insensée de la part de Tel. On se dit parfois qu’en tant que joueurs, on a déjà vécu des situations où l’on ne voit pas l’adversaire arriver. Mais là, il est sur le point de dégager et il le voit, il le regarde. Il a donc pris sa décision, mais dès qu’il réalise qu’il y a quelqu’un, il doit changer d’avis.

Il a encore le temps de rectifier, il doit changer d’avis. Je pensais qu’il ne l’avait pas vu au départ, mais il l’a bien vu. C’est une très, très mauvaise décision. On parle d’un jeune attaquant qui a pris deux décisions ridicules dans ce match. »



