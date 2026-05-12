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« Il était désolé » : Roberto De Zerbi promet d’« embrasser et serrer dans ses bras » Mathys Tel après son « incroyable » coup du foulard, à l’origine du penalty qui a coûté cher à Tottenham face à Leeds
Le héros se transforme en vilain
Tottenham semblait se diriger vers quatre points d’avance sur la zone de relégation après l’ouverture du score de Tel, une superbe frappe enroulée des 20 mètres. Mais l’après-midi du jeune joueur a tourné au cauchemar lorsqu’il a tenté un audacieux ciseau retourné pour dégager le ballon dans sa propre surface. Ce geste imprudent heurta la tête du défenseur de Leeds Ethan Ampadu, entraînant l’annulation de la décision initiale par la VAR et un penalty transformé par Dominic Calvert-Lewin, qui refroidit net l’élan des Spurs vers le maintien.
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Carragher fustige une décision « insensée »
Jamie Carragher, consultant pour Sky Sports, a été sans appel lors de l’émission « Monday Night Football » : selon lui, Tel a commis une erreur grossière en tentant un dégagement alors qu’il avait clairement repéré l’adversaire. L’ancienne star de Liverpool a déclaré : « C’est tout simplement une décision insensée de la part de Tel. On se dit parfois qu’en tant que joueurs, on a déjà vécu des situations où l’on ne voit pas l’adversaire arriver. Mais là, il est sur le point de dégager et il le voit, il le regarde. Il a donc pris sa décision, mais dès qu’il réalise qu’il y a quelqu’un, il doit changer d’avis.
Il a encore le temps de rectifier, il doit changer d’avis. Je pensais qu’il ne l’avait pas vu au départ, mais il l’a bien vu. C’est une très, très mauvaise décision. On parle d’un jeune attaquant qui a pris deux décisions ridicules dans ce match. »
De Zerbi tend la main au public
Contrairement aux commentateurs télévisés, De Zerbi a choisi de protéger son joueur des retombées de ce match nul. Interrogé sur la manière dont il allait aborder cette erreur avec l'ancien joueur du Bayern Munich, De Zerbi a répondu avec autorité : « Rien. Il est jeune, c'est un talent, je vais l'embrasser et le serrer dans mes bras, puis m'arrêter là, car il n'a pas besoin de trop de mots. Il était désolé pour... non pas l'erreur, car ce n'est pas une erreur, mais cela peut arriver à un jeune joueur de commettre ce genre d'erreur dans une telle situation. »
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Un derby londonien à enjeu élevé
Tottenham se rend à Stamford Bridge pour défier Chelsea le 19 mai, avec deux points d’avance sur West Ham, un matelas encore fragile. Le retour de James Maddison, remis d’une longue blessure au genou, apporte une touche créative bienvenue, mais De Zerbi doit corriger la naïveté défensive qui a coûté deux points précieux. À deux journées de la fin, le maintien des Spurs en Premier League se joue.