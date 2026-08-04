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« Il était désolé » : Oliver Baumann révèle les excuses de Julian Nagelsmann après son éviction de la Coupe du monde
Baumann révèle les excuses de Nagelsmann
Le gardien de Hoffenheim Baumann a révélé que l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Nagelsmann s’était excusé de l’avoir dépossédé de sa place de titulaire juste avant la Coupe du monde 2026. Baumann avait débuté les six matches de qualification ainsi que les deux rencontres de préparation avant la phase finale. Cependant, sa place a brusquement été rendue à Neuer après son retour de la retraite internationale, peu avant que l’Allemagne ne soit éliminée dès les seizièmes de finale aux tirs au but par le Paraguay.
- AFP
« Nous avons parlé pendant presque une heure »
S'exprimant auprès de plusieurs médias à Seefeld, en Autriche, au milieu du stage de pré-saison de Hoffenheim, Baumann a dévoilé les détails de sa conversation directe avec Nagelsmann, qui a depuis été remplacé par Jurgen Klopp.
Revenant sur cette décision difficile, Baumann a révélé : « Il [Nagelsmann] était désolé de la façon dont tout s'est terminé à la fin. J'ai parlé avec Julian il y a dix jours. Nous étions déjà convenus de parler au téléphone. Ensuite, nous avons parlé pendant presque une heure. Je lui ai dit tout ce qui était important pour moi.
« Bien sûr, c'était difficile à avaler. J'avais ce grand objectif. Mais j'ai réussi à donner beaucoup d'énergie à l'équipe [depuis le banc des remplaçants]. Je pense avoir posé les bases de mon côté pour que rien ne fasse obstacle au succès. »
Neuer aborde le dernier chapitre de sa carrière
L’icône du Bayern Munich et de l’Allemagne, Neuer, a laissé entendre que sa brillante carrière de joueur touche à sa fin, après avoir déjà confirmé qu’il se retirera de la scène internationale pour la deuxième fois à la suite de l’élimination précoce de l’Allemagne à la Coupe du monde. Le gardien vétéran, qui a redéfini le rôle moderne de « libéro-gardien », a reconnu qu’il s’attend à prendre totalement sa retraite à l’expiration de son contrat avec le club en 2027. Le départ définitif de Neuer de la sélection nationale ouvre clairement la voie à la prochaine génération de gardiens pour prendre le relais avec l’Allemagne.
- Getty Images
Une place de titulaire à prendre
Baumann vise désormais une place de gardien titulaire de l’Allemagne lorsque Klopp dirigera son premier match en tant que sélectionneur contre les Pays-Bas le 24 septembre en Ligue des nations de l’UEFA. La concurrence dans les buts devrait être relancée avec le début d’une nouvelle ère sous la direction de l’ancien manager de Liverpool.
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