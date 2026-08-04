« Il était désolé » : Oliver Baumann révèle les excuses de Julian Nagelsmann après son éviction de la Coupe du monde

S'exprimant auprès de plusieurs médias à Seefeld, en Autriche, au milieu du stage de pré-saison de Hoffenheim, Baumann a dévoilé les détails de sa conversation directe avec Nagelsmann, qui a depuis été remplacé par Jurgen Klopp.

Revenant sur cette décision difficile, Baumann a révélé : « Il [Nagelsmann] était désolé de la façon dont tout s'est terminé à la fin. J'ai parlé avec Julian il y a dix jours. Nous étions déjà convenus de parler au téléphone. Ensuite, nous avons parlé pendant presque une heure. Je lui ai dit tout ce qui était important pour moi.

« Bien sûr, c'était difficile à avaler. J'avais ce grand objectif. Mais j'ai réussi à donner beaucoup d'énergie à l'équipe [depuis le banc des remplaçants]. Je pense avoir posé les bases de mon côté pour que rien ne fasse obstacle au succès. »