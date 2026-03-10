Getty Images Sport
« Il était déroutant » : l'ancien coéquipier de Rayan Cherki à Lyon révèle le plus gros défaut du meneur de jeu de Manchester City, malgré ses « incroyables » capacités
L'ascension de Cherki, prodige lyonnais devenu l'étincelle de City
Cherki, 22 ans, est arrivé à City à l'été 2025 comme l'un des jeunes talents les plus convoités d'Europe, avec la réputation d'être le joyau de l'académie lyonnaise. Au cours de son passage remarqué dans le club français, ce meneur de jeu créatif a accumulé 185 apparitions impressionnantes, contribuant à 29 buts et 45 passes décisives, un bilan qui a consolidé son statut de talent générationnel en Ligue 1. Depuis son transfert très médiatisé en Premier League, Cherki a déjà inscrit neuf buts et délivré dix passes décisives en 37 matches.
Le talent de Cherki, une arme à double tranchant
« Ah, Rayan pouvait faire des choses incroyables. Sauf qu'il en faisait trop », a révélé le gardien Riou, qui a passé deux ans avec Cherki à Lyon, à So Foot. « Il pouvait dribbler quatre joueurs, mais quand il devait passer le ballon parce qu'il avait réussi à se créer un espace, il ne le faisait pas pour tenter autre chose. Il était déroutant, oui, mais au bout d'un moment, on comprenait qu'il n'allait pas faire la passe, alors on restait concentré sur lui.
Quand on est gardien, on essaie d'anticiper un retour en retrait, par exemple, et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il va essayer de faire une nouvelle fois un petit pont ou un dribble, alors on reste concentré sur lui, ce qui fait qu'il finit par perdre sa concentration et son efficacité. »
La relation amour-haine entre Guardiola et le Français
La nature imprévisible de Cherki n'est pas passée inaperçue à l'Etihad, où Pep Guardiola a déjà fait l'expérience des montagnes russes émotionnelles liées à l'entraînement de l'ancienne starlette lyonnaise. Après une récente performance décisive, le manager de City a plaisanté en disant qu'« il y a des moments où j'ai envie de lui crier dessus et d'autres où j'ai envie de l'embrasser ». Ce mélange de génie et de frustration semble être la caractéristique principale d'un joueur qui, selon Riou, a toujours eu du mal à trouver le bon équilibre entre le spectacle et le résultat final.
« Je veux lui permettre d'exprimer son incroyable talent. Nous devons mieux jouer depuis l'arrière afin qu'il puisse recevoir plus de ballons depuis cette position », a poursuivi Guardiola.
La mentalité d'élite de Benzema contre le talent de CherkiRiou, qui a suivi la même formation que Karim Benzema à l'académie de Lyon, a remarqué une différence flagrante entre les grands joueurs et ceux qui comptent uniquement sur leur talent. En repensant à l'ascension de Benzema, Riou se souvient : « Benzema était déjà déterminé à en faire plus pour obtenir plus. Personnellement, je ne savais pas qu'il fallait autant d'efforts. Je pensais que le talent suffisait. J'étais très talentueux, mais je n'avais pas le niveau élevé requis pour faire carrière. C'est ce qui m'a desservi dans ma carrière par rapport à ce que j'aurais pu accomplir. »
