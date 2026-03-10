« Il était déroutant » : l'ancien coéquipier de Rayan Cherki à Lyon révèle le plus gros défaut du meneur de jeu de Manchester City, malgré ses « incroyables » capacités

« Ah, Rayan pouvait faire des choses incroyables. Sauf qu'il en faisait trop », a révélé le gardien Riou, qui a passé deux ans avec Cherki à Lyon, à So Foot. « Il pouvait dribbler quatre joueurs, mais quand il devait passer le ballon parce qu'il avait réussi à se créer un espace, il ne le faisait pas pour tenter autre chose. Il était déroutant, oui, mais au bout d'un moment, on comprenait qu'il n'allait pas faire la passe, alors on restait concentré sur lui.

Quand on est gardien, on essaie d'anticiper un retour en retrait, par exemple, et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il va essayer de faire une nouvelle fois un petit pont ou un dribble, alors on reste concentré sur lui, ce qui fait qu'il finit par perdre sa concentration et son efficacité. »