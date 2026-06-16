C’est sur l’insistance d’Alonso que Carreras a quitté Benfica pour rejoindre le Real Madrid en juillet 2025, contre un chèque de 50 millions d’euros, avant de s’imposer aussitôt comme titulaire sous les ordres de l’entraîneur merengue alors en poste.

« J’étais confiant, nous le suivions depuis un moment. Mais son caractère et son esprit combatif m’ont agréablement surpris », déclarait Alonso au sujet de Carreras dès les premières semaines de la saison. « Il commet très peu d’erreurs et affiche un excellent état d’esprit. C’est surprenant de voir à quelle vitesse il s’est imposé à ce poste. Nous avons aussi Fran García, David Alaba et Ferland Mendy pour ce poste, mais ses performances sont excellentes. »

Toutefois, après le départ d’Alonso en janvier, la situation de Carreras a rapidement évolué : en fin de saison, il s’est retrouvé sur le banc après une prestation jugée insuffisante contre Michael Olise lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Bayern.