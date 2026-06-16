Selon le journal « AS», le nouvel entraîneur des Blues, Alvaro Carreras, voudrait recruter à Stamford Bridge le joueur qu’il convoitait déjà l’été dernier.
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Il était déjà en tête de sa liste de souhaits au Real Madrid. Xabi Alonso s’apprêterait à frapper un grand coup sur le marché des transferts avec le Chelsea FC
C’est sur l’insistance d’Alonso que Carreras a quitté Benfica pour rejoindre le Real Madrid en juillet 2025, contre un chèque de 50 millions d’euros, avant de s’imposer aussitôt comme titulaire sous les ordres de l’entraîneur merengue alors en poste.
« J’étais confiant, nous le suivions depuis un moment. Mais son caractère et son esprit combatif m’ont agréablement surpris », déclarait Alonso au sujet de Carreras dès les premières semaines de la saison. « Il commet très peu d’erreurs et affiche un excellent état d’esprit. C’est surprenant de voir à quelle vitesse il s’est imposé à ce poste. Nous avons aussi Fran García, David Alaba et Ferland Mendy pour ce poste, mais ses performances sont excellentes. »
Toutefois, après le départ d’Alonso en janvier, la situation de Carreras a rapidement évolué : en fin de saison, il s’est retrouvé sur le banc après une prestation jugée insuffisante contre Michael Olise lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Bayern.
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Real Madrid : vive altercation entre Carreras et Antonio Rüdiger
En mai, une violente altercation entre Carreras et l’international allemand Antonio Rüdiger, remontant à février, a été rendue publique. Rüdiger s’est excusé en invitant l’ensemble du groupe à dîner. « S’agissant de l’incident avec un coéquipier, il s’agit d’un fait isolé sans gravité, déjà réglé. Mes relations avec le reste du groupe sont excellentes », a-t-il assuré.
Néanmoins, l’arrivée de Marc Cucurella pourrait compromettre son avenir à long terme à Madrid, ce que Chelsea perçoit comme une opportunité. Le Real a officialisé lundi le transfert surprise de l’arrière gauche pour 60 millions d’euros. Le joueur espagnol, qui a participé à la Coupe du monde, devrait alors être titulaire chez les Merengues ; selon le journal « as », le Real serait disposé à laisser partir Carreras.
Sous le maillot madrilène, l’international espagnol a disputé 40 matchs officiels la saison passée, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.