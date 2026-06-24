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« Il était crucial que notre capitaine trouve le chemin des filets » : Bruno Fernandes se dit soulagé de voir Cristiano Ronaldo ouvrir son compteur buts pour le Portugal en Coupe du monde 2026
Ronaldo est enfin lancé dans sa Coupe du monde.
Fernandes s’est réjoui de voir son coéquipier en sélection, Ronaldo, ouvrir son compteur buts lors de la victoire écrasante 5-0 contre l’Ouzbékistan mardi. Le milieu de terrain de Manchester United a délivré la passe décisive sur le troisième but portugais, contribuant ainsi à soulager la pression qui pesait sur son équipe après un match nul terne et sans but contre la RD Congo lors de leur entrée en lice.
Au micro des journalistes, le milieu créatif s’est dit ravi de voir son aîné répondre aux critiques en retrouvant le chemin des filets, et a souligné l’émotion unique de partager la scène internationale avec la star portugaise.
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Fernandes salue l'importance de Ronaldo
Ronaldo a répondu aux critiques en ouvrant le score dès la 6^e minute, puis en doublant la mise juste avant la mi-temps. En inscrivant ces deux buts, il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes. Fernandes a souligné l’importance de cet exploit et a rappelé qu’il était essentiel que leur capitaine soit au meilleur de sa forme.
Fernandes a déclaré : « Il était important que notre capitaine marque. C’était important pour nous qu’il marque. C’est notre point d’appui en attaque. Nous sommes très heureux pour lui. »
Fernandes a ajouté : « C’est toujours spécial de délivrer une passe décisive en équipe nationale, surtout en Coupe du monde, qui est un tournoi exceptionnel. »
Bruno se concentre désormais sur l'équipe
Si Ronaldo attire les projecteurs, Fernandes sait que son moment de brillance arrivera. Le meneur de jeu a vécu une saison éclatante avec Manchester United, établissant le nouveau record de la Premier League avec 21 passes décisives en une seule campagne. Malgré ces chiffres remarquables, le milieu portugais garde son focus sur la sélection.
Il a expliqué : « L’essentiel est que le Portugal marque, peu importe le buteur. Nous avons déjà inscrit de nombreux buts et cela nous satisfait. Mon rôle est de servir mes coéquipiers en attaque : c’est ma marque de fabrique, que je score ou non. Je sais que mon heure viendra, et qu’elle coïncidera avec le moment où l’équipe en aura vraiment besoin. »
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Et maintenant ?
Le Portugal se rendra à Miami pour défier la Colombie samedi, dans un match décisif pour la première place du groupe K. La Colombie a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale avec deux victoires en autant de sorties. Pour décrocher la tête du groupe avant d’aborder les huitièmes, Fernandes et Ronaldo devront donc maintenir leur entente parfaite.