Ronaldo a répondu aux critiques en ouvrant le score dès la 6^e minute, puis en doublant la mise juste avant la mi-temps. En inscrivant ces deux buts, il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes. Fernandes a souligné l’importance de cet exploit et a rappelé qu’il était essentiel que leur capitaine soit au meilleur de sa forme.

Fernandes a déclaré : « Il était important que notre capitaine marque. C’était important pour nous qu’il marque. C’est notre point d’appui en attaque. Nous sommes très heureux pour lui. »

Fernandes a ajouté : « C’est toujours spécial de délivrer une passe décisive en équipe nationale, surtout en Coupe du monde, qui est un tournoi exceptionnel. »