Aaronson est arrivé dans le West Yorkshire durant l’été 2022 en tant que prospect enthousiasmant, dans le cadre d’un transfert de 25 millions de livres (33 M$). Sa première saison, conclue avec un seul but, s’est terminée sur une déception puisque Leeds a été relégué hors de la Premier League.

Les supporters n’ont pas vraiment apprécié de voir certains joueurs quitter le navire immédiatement, Aaronson rejoignant l’Union Berlin en prêt en Allemagne. Il a réintégré les plans pour le Championship en 2024-2025, mais avait encore beaucoup à prouver et a continué pendant un temps d’attirer une attention indésirable.

Une campagne conclue par un titre a permis d’en rallier quelques-uns à sa cause, mais des questions subsistaient encore quant à savoir si le joueur de 25 ans avait les épaules pour évoluer parmi l’élite. Son activité incessante et ses quatre buts ont contribué à inverser la tendance en 2025-2026, tout en lui assurant une place dans les plans de sa sélection pour une phase finale de Coupe du monde à domicile.