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« Il était comme Lionel Messi ! » : Leeds conseillé de ne pas inviter d’offres pour la star de l’USMNT Brenden Aaronson lors du mercato estival
Aaronson a rejoint Leeds pour 25 millions de livres sterling en 2022
Aaronson est arrivé dans le West Yorkshire durant l’été 2022 en tant que prospect enthousiasmant, dans le cadre d’un transfert de 25 millions de livres (33 M$). Sa première saison, conclue avec un seul but, s’est terminée sur une déception puisque Leeds a été relégué hors de la Premier League.
Les supporters n’ont pas vraiment apprécié de voir certains joueurs quitter le navire immédiatement, Aaronson rejoignant l’Union Berlin en prêt en Allemagne. Il a réintégré les plans pour le Championship en 2024-2025, mais avait encore beaucoup à prouver et a continué pendant un temps d’attirer une attention indésirable.
Une campagne conclue par un titre a permis d’en rallier quelques-uns à sa cause, mais des questions subsistaient encore quant à savoir si le joueur de 25 ans avait les épaules pour évoluer parmi l’élite. Son activité incessante et ses quatre buts ont contribué à inverser la tendance en 2025-2026, tout en lui assurant une place dans les plans de sa sélection pour une phase finale de Coupe du monde à domicile.
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La star de l’USMNT Aaronson a conquis les supporters de Leeds
Aucune prolongation de son contrat à Elland Road n’a encore été actée, alors Leeds envisagerait-il de le vendre si des offres étaient formulées lors de l’actuel mercato ? Interrogé sur ce que l’avenir devrait réserver à Aaronson, l’ancien défenseur de Leeds, Kilgallon, a déclaré en exclusivité à GOAL, en association avec un code promo Kalshi : « Il y a eu des moments, même en Championship, quand ils sont montés, où il n’était pas le chouchou des supporters. Et puis au début de la Premier League, il a pris quelques critiques. J’aurais pu être titulaire devant lui parfois, vu ce que certains supporters pensaient de lui !
« Mais il a renversé la situation. Sur les probablement trois quarts de la saison, la moitié de la saison en Premier League, il était comme Messi. C’était une blague absolue et il a complètement retourné les supporters, au point qu’ils disaient vraiment : “ce gamin est un joueur”.
« Son attitude est brillante. L’entraîneur l’apprécie évidemment. Je suis surpris qu’il ne soit pas titulaire à la Coupe du monde, en fait. J’ai regardé quelques matches et il était sur le banc. »
Pourquoi Leeds doit se méfier à l’idée de laisser partir Aaronson
Kilgallon a également ajouté les importantes qualités intangibles qu’Aaronson apporte à l’effectif de Daniel Farke : « On peut dire qu’il faut peut-être améliorer l’équipe, mais il faut aussi préserver un bon vestiaire. Je pense qu’on peut faire venir des joueurs et hausser le niveau, mais il faut quand même avoir de bons gars dans le groupe. Et je pense que Farke aime ça.
« J’ai entendu dire que Brenden Aaronson est apprécié. Le vestiaire est bon là-bas. Il faut faire attention à qui on fait venir maintenant. Je veux dire, regardez Chelsea et ce genre de choses. Le vestiaire a l’air affreux, non ? Ils ont fait venir tous ces joueurs, ils ont élevé le niveau et leur ont donné 200 000 livres par semaine, mais pour moi, ça a l’air toxique là-bas. Et je ne pense pas que ce soit ce que veut Farke, ni les supporters de Leeds United, ni les propriétaires. »
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Mercato : Aaronson en vitrine à la Coupe du monde
Aaronson est actuellement sous les projecteurs les plus exposés et Mauricio Pochettino lui a confié une place de titulaire pour le dernier match du groupe D de la Coupe du monde des États-Unis contre la Turquie.
Il espérera obtenir davantage de minutes lors d’un seizième de finale contre la Bosnie-Herzégovine, et au fil d’une campagne en cours visant à aller loin dans une grande compétition internationale. Une fois cet événement terminé, l’attention se reportera sur les dossiers en club et sur ce qui se passera ensuite concernant son contrat et un éventuel transfert à Leeds.
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