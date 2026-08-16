Rashford a effectué son retour tant attendu à la compétition en entrant en seconde période lors de la défaite 4-2 de pré-saison de Manchester United contre l’AC Milan à Wroclaw. L’intérêt autour de Rashford a encore grandi lorsqu’il a hérité du numéro 9 pour ce match amical, un maillot habituellement réservé à l’avant-centre principal de l’équipe. Ce changement tactique est intervenu alors que Benjamin Sesko, que beaucoup voyaient porter ce numéro cette saison, était absent en raison d’une blessure.

Si les dirigeants de Manchester United se sont empressés de souligner que cette attribution du numéro n’est pas considérée comme définitive, elle a incontestablement alimenté les discussions autour du rôle de Rashford sous les ordres de Michael Carrick. L’attaquant a montré par séquences des éclairs de son talent habituel face au géant italien, notamment avec un geste technique marquant près du poteau de corner qui a rappelé aux spectateurs l’étendue de son potentiel technique individuel.