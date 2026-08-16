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« Il est un atout majeur » : Harry Maguire exhorte Manchester United à conserver Marcus Rashford dans un contexte d'incertitude sur son transfert
L'incertitude entoure l'emblématique maillot floqué du numéro neuf
Rashford a effectué son retour tant attendu à la compétition en entrant en seconde période lors de la défaite 4-2 de pré-saison de Manchester United contre l’AC Milan à Wroclaw. L’intérêt autour de Rashford a encore grandi lorsqu’il a hérité du numéro 9 pour ce match amical, un maillot habituellement réservé à l’avant-centre principal de l’équipe. Ce changement tactique est intervenu alors que Benjamin Sesko, que beaucoup voyaient porter ce numéro cette saison, était absent en raison d’une blessure.
Si les dirigeants de Manchester United se sont empressés de souligner que cette attribution du numéro n’est pas considérée comme définitive, elle a incontestablement alimenté les discussions autour du rôle de Rashford sous les ordres de Michael Carrick. L’attaquant a montré par séquences des éclairs de son talent habituel face au géant italien, notamment avec un geste technique marquant près du poteau de corner qui a rappelé aux spectateurs l’étendue de son potentiel technique individuel.
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Maguire souligne l’importance de Rashford
Pour Maguire, ces éclairs de qualité illustrent précisément pourquoi le club doit résister à toute tentation d’encaisser sur le transfert du joueur de 28 ans. Maguire a publiquement exprimé son souhait de voir Rashford rester à Old Trafford, en soulignant que l’attaquant demeure un élément crucial des plans du club. Malgré les spéculations persistantes autour de son avenir et une période difficile avant son retour, Maguire insiste sur le fait que le joueur formé au club possède la qualité nécessaire pour élever le niveau de performance de l’équipe à l’approche de la nouvelle saison de Premier League.
« Évidemment, le mercato est toujours ouvert, a déclaré Maguire, cité par BBC. En tant que joueurs, nous espérons qu’il restera parce que, si c’est le cas, c’est un atout majeur. Il peut clairement nous améliorer. Vous avez vu quand il est entré, il a vraiment mis en difficulté la ligne défensive. Il aurait pu marquer. C’est une menace énorme. Je joue avec Marcus depuis de nombreuses années et je sais que le fait de jouer contre lui et avec lui à l’entraînement va nous aider. »
Retour sur une sortie de pré-saison difficile en Pologne
Malgré les aspects positifs du retour de Rashford sur le plan individuel, Maguire s’est montré honnête dans son évaluation de la prestation d’ensemble de l’équipe. La défaite contre Milan a été décrite par Maguire comme la « pire » performance de leur préparation estivale, à une semaine seulement de leur premier match de Premier League contre Hull City. Le capitaine Bruno Fernandes a notamment manqué un penalty pour le deuxième match consécutif.
« Nous voulons jouer beaucoup plus haut sur le terrain, être plus agressifs et davantage dans l’initiative, a expliqué Maguire. C’est le seul match où je n’ai pas eu le sentiment que nous nous sommes montrés à la hauteur à ce niveau-là. Nous avons récupéré beaucoup de ballons haut et créé beaucoup d’occasions à partir de cela, mais nous n’avons pas maintenu notre pression suffisamment longtemps », a expliqué Maguire.
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Le respect envers Amorim malgré les difficultés passées de Manchester United
Le match a également été l’occasion de retrouvailles avec l’ancien entraîneur de United, Ruben Amorim, désormais à la tête de Milan. Malgré un passage à Old Trafford qui n’a duré que 14 mois et a été marqué par des brouilles rapportées avec des joueurs comme Rashford et Kobbie Mainoo, l’atmosphère après la rencontre a été largement cordiale. Amorim a été vu échangeant de chaleureuses accolades avec ses anciens joueurs et des membres du staff dans la zone mixte.
« C’était super de le revoir, lui et tout son staff, a-t-il déclaré. Je m’entendais vraiment bien avec Ruben et tout son staff. Je suis heureux qu’il ait une nouvelle chance d’impressionner et de montrer à tout le monde quel grand entraîneur il est. Je suis sûr qu’il va réussir. Je n’ai rien de mauvais à dire sur Ruben. Ça n’a tout simplement pas fonctionné à Manchester United. Mais il est maintenant dans un immense club. »
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