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« Il est trop facile de blâmer Cristiano Ronaldo ! » Michael Owen prend la défense de la star portugaise et l’encourage à « faire taire » ses détracteurs en réalisant, face à l’Iran, un triplé aussi retentissant que celui de Lionel Messi lors du prochain match de la Coupe du monde
Owen prend la défense de Ronaldo
Le résultat mitigé du Portugal dans le groupe K a alimenté les critiques, d’autant plus que Messi avait inscrit un hat-trick la veille. Le capitaine argentin a brillé en signant un triplé lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, maintenant ainsi son pays en course pour un deuxième titre mondial consécutif après son sacre de 2022 au Qatar.
Dans une tribune publiée par le Daily Mail, Owen a toutefois fermement rejeté les critiques visant le vétéran de 41 ans, estimant que « le fait que Lionel Messi ait réalisé un triplé la veille du match du Portugal n’a pas aidé Cristiano Ronaldo, mais je ne souscris pas à ces attaques ».
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La réalité de son style de jeu
L’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a considérablement fait évoluer son jeu au fil des ans, se muant en véritable « chasseur de buts » dans la surface de réparation. Si certains supporters souhaitent le voir davantage impliqué dans le jeu, Owen rappelle que son rôle principal est d’être décisif dans les grands moments. Il a expliqué : « Mais n’a-t-il pas toujours joué ainsi, dans une certaine mesure ? Il n’a jamais été un joueur, surtout ces dernières années, qui s’implique beaucoup dans le jeu. Il sera toutefois là pour les moments décisifs. S’il ne marque pas, il est trop facile de rejeter la faute sur Ronaldo. À 41 ans, il va être remis en question. »
Mettre au silence les critiques inévitables
Malgré une frustrante disette de 10 matchs sans but dans les grands tournois, Ronaldo a bâti sa carrière en défiant les pronostics et en réagissant de manière spectaculaire face à l’adversité. Alors que son équipe cherche à rebondir rapidement, Owen est convaincu que cet attaquant emblématique retrouvera très bientôt son efficacité redoutable.
Owen a conclu sa chronique en déclarant : « Mais combien de fois cela s'est-il déjà produit, et combien de fois a-t-il fait taire tout le monde dès le match suivant ? Si vous misez sur Ronaldo, vous devez accepter ce pour quoi il est là – et je ne serais pas surpris qu'il réagisse en signant lui-même un triplé contre l'Ouzbékistan. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour le Portugal ?
Le Portugal de Roberto Martinez doit rapidement retrouver son efficacité offensive avant d’affronter l’Ouzbékistan mardi. Les trois points sont indispensables pour entretenir ses chances de qualification dans le groupe K. Tous les regards se tourneront vers Ronaldo, déterminé à mettre fin à son passage à vide et à conquérir enfin le plus grand trophée international.