Le résultat mitigé du Portugal dans le groupe K a alimenté les critiques, d’autant plus que Messi avait inscrit un hat-trick la veille. Le capitaine argentin a brillé en signant un triplé lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, maintenant ainsi son pays en course pour un deuxième titre mondial consécutif après son sacre de 2022 au Qatar.

Dans une tribune publiée par le Daily Mail, Owen a toutefois fermement rejeté les critiques visant le vétéran de 41 ans, estimant que « le fait que Lionel Messi ait réalisé un triplé la veille du match du Portugal n’a pas aidé Cristiano Ronaldo, mais je ne souscris pas à ces attaques ».