Kumbulla a rendu hommage à Mourinho pour avoir aiguisé son instinct défensif lorsqu’ils ont travaillé ensemble au Stadio Olimpico.

« Quand on gagne, c’est merveilleux ; quand on perd, c’est beaucoup plus dur », a-t-il confié à GOAL. « Il m’a fait comprendre plein de détails tactiques, des astuces “intelligentes” indispensables pour un défenseur : faire faute plutôt que d’être battu, prendre un carton jaune quand il le faut. Tout cela, je l’ai appris à ses côtés. »

Interrogé sur ce qu’il présente comme un « défaut » de Mourinho, Kumbulla met en lumière l’honnêteté de l’entraîneur et sa frustration évidente après les défaites.

« Si l’on veut parler de “défaut”, c’est son honnêteté dans ses relations avec les autres », a-t-il ajouté. « Quand on perd, c’est difficile d’être à ses côtés ; s’il n’est pas de bonne humeur, ça se voit sur son visage : le lendemain d’une défaite, il dit à peine au revoir. Dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas trop lui parler. »