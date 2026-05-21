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« Il est très sympa quand on gagne ! » - José Mourinho a enseigné des astuces défensives douteuses à Marash Kumbulla, le défenseur de la Roma soulignant ainsi le « défaut » de ce coach légendaire
Kumbulla revient sur l'influence de Mourinho à la Roma
Kumbulla a expliqué en détail l’influence que Mourinho a eue sur sa progression lorsqu’ils ont collaboré à la Roma. Le défenseur albanais affirme que l’entraîneur portugais lui a permis de saisir les subtilités tactiques et psychologiques de la défense en Serie A. Kumbulla reconnaît que Mourinho incitait ses arrière à recourir, si nécessaire, aux « arts sombres » du football. Le défenseur central souligne qu’apprendre à commettre des fautes tactiques ou à écoper de cartons au bon moment a été un aspect essentiel de son apprentissage sous la houlette de l’ancien coach romain.
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Kumbulla livre son avis sur les méthodes et la personnalité de Mourinho.
Kumbulla a rendu hommage à Mourinho pour avoir aiguisé son instinct défensif lorsqu’ils ont travaillé ensemble au Stadio Olimpico.
« Quand on gagne, c’est merveilleux ; quand on perd, c’est beaucoup plus dur », a-t-il confié à GOAL. « Il m’a fait comprendre plein de détails tactiques, des astuces “intelligentes” indispensables pour un défenseur : faire faute plutôt que d’être battu, prendre un carton jaune quand il le faut. Tout cela, je l’ai appris à ses côtés. »
Interrogé sur ce qu’il présente comme un « défaut » de Mourinho, Kumbulla met en lumière l’honnêteté de l’entraîneur et sa frustration évidente après les défaites.
« Si l’on veut parler de “défaut”, c’est son honnêteté dans ses relations avec les autres », a-t-il ajouté. « Quand on perd, c’est difficile d’être à ses côtés ; s’il n’est pas de bonne humeur, ça se voit sur son visage : le lendemain d’une défaite, il dit à peine au revoir. Dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas trop lui parler. »
La trempe de Mourinho a laissé une empreinte durable.
Malgré son autorité reconnue, José Mourinho a su soutenir Marash Kumbulla après la rupture du ligament croisé qui a éloigné le défenseur de la finale de Ligue Europa 2023 entre la Roma et Séville.
Il raconte : « Peu avant la finale de l’Europa League contre Séville, alors que je venais de subir une rupture du ligament croisé et que je ne pourrais donc pas participer à la rencontre, Mourinho a tenu à souligner l’importance de mon but marqué lors du match aller des quarts de finale contre la Real Sociedad. Nous avions remporté la rencontre 2-0 à domicile, un résultat décisif qui nous offrait une confortable avance à l’aube du match retour en Espagne. »
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Kumbulla poursuit sa carrière après avoir surmonté une blessure difficile
Prêté par l’AS Rome à Mallorca, Kumbulla cherche à relancer sa carrière après avoir soigné une grave blessure musculaire. Une option d’achat permet au club espagnol de le recruter définitivement, mais il n’a disputé que huit matchs de Liga cette saison et son manque de rythme pourrait inciter les dirigeants à y réfléchir à deux fois.