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« Il est très intelligent » : Luis Enrique savoure son face-à-face avec Davide Ancelotti avant le choc contre Lille
L’Espagnol se prépare à l’épreuve du Nord
Enrique est pleinement concentré sur son premier duel tactique face au Lille de Davide Ancelotti, alors qu'il cherche à guider les Parisiens vers un retour à la victoire. Les champions en titre de Ligue 1 abordent leur deuxième déplacement de la saison au Stade Pierre-Mauroy après avoir été tenus en échec sur le score de 2-2 par Rennes lors de la première journée. Ce choc relevé dans le nord de la France pourrait aussi voir Fabian Ruiz fêter sa 100e apparition dans l'élite française.
- AFP
Enrique adopte la répétition tactique
Le technicien espagnol estime qu’un déplacement compliqué constitue le cadre idéal pour peaufiner des variations tactiques en vue de leur prochaine campagne européenne. S’exprimant auprès de PSG TV et des médias, Enrique a déclaré : « Il n’y a pas de matches faciles à l’extérieur, mais c’est une situation positive parce que nous pouvons essayer quelques choses sur lesquelles nous allons travailler en pensant à la Ligue des champions et à l’avenir. Des matches comme celui-ci sont particulièrement motivants. »
L’entraîneur italien reçoit des éloges
Le fils de Carlo Ancelotti a pris son envol comme entraîneur principal après des années passées à perfectionner son savoir-faire au sein du staff du Real Madrid. Très élogieux au sujet des qualités tactiques de son jeune homologue, Enrique a ajouté : « Tout le monde sait qui il est ; il a été vraiment important aux côtés de Carlo ces dernières années.
« J’aime ce qu’il a montré en tant qu’entraîneur et ses opinions sur son père. D’après ce que j’ai vu de lui et de son style d’entraîneur au Real Madrid, il est très intelligent et c’est un très bon entraîneur, et il pourra le montrer à Lille. Ce sera passionnant de le rencontrer, et j’attends ce match avec impatience. »
- AFP
Un calendrier national épuisant se profile
Le PSG cherche à mettre fin à une série de trois matches sans victoire contre des adversaires nationaux, tout en prolongeant une impressionnante dynamique qui l’a vu inscrire 33 buts contre Lille depuis 2021-2022. De leur côté, les hôtes pourraient remporter leurs deux premiers matches de Ligue 1 pour seulement la deuxième fois lors des 20 dernières saisons. Un résultat positif dans le nord de la France sera crucial pour les deux clubs avant que la campagne nationale ne marque une pause en raison de la trêve internationale.
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