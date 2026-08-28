Le fils de Carlo Ancelotti a pris son envol comme entraîneur principal après des années passées à perfectionner son savoir-faire au sein du staff du Real Madrid. Très élogieux au sujet des qualités tactiques de son jeune homologue, Enrique a ajouté : « Tout le monde sait qui il est ; il a été vraiment important aux côtés de Carlo ces dernières années.

« J’aime ce qu’il a montré en tant qu’entraîneur et ses opinions sur son père. D’après ce que j’ai vu de lui et de son style d’entraîneur au Real Madrid, il est très intelligent et c’est un très bon entraîneur, et il pourra le montrer à Lille. Ce sera passionnant de le rencontrer, et j’attends ce match avec impatience. »