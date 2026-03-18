Getty Images Sport
Traduit par
« Il est tout simplement incroyable » : Mikel Arteta fait l'éloge de la star d'Arsenal après la victoire en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen
Les Gunners font preuve d'une efficacité redoutable
Arsenal a livré l'une de ses meilleures performances européennes de la saison en s'imposant 2-0 lors du match retour contre Leverkusen, confirmant ainsi sa place en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire 3-1 sur l'ensemble des deux manches. Alors que les analyses d'avant-match mettaient l'accent sur les talents des Gunners sur coups de pied arrêtés, ce sont les prouesses individuelles en jeu ouvert qui ont scellé le sort de la double confrontation, Eze et Rice trouvant tous deux le chemin des filets grâce à de superbes frappes lointaines. Cette performance clinique a permis à l'équipe d'Arteta d'enregistrer un record de la saison avec 12 tirs cadrés, assurant ainsi une qualification confortable pour les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne.
- AFP
Arteta rend hommage à Raya, qu'il qualifie d'« incroyable », après ses exploits en fin de match
Lors de sa conférence de presse d'après-match, Arteta n'a pas tardé à rendre hommage à son gardien après un arrêt spectaculaire en fin de match sur une frappe de Christian Kofane, qui a permis de préserver le blanchissage. Lorsqu'on lui a demandé s'il était heureux de voir de telles interventions ou s'il aurait préféré que son gardien ne soit pas sollicité aussi souvent, Arteta s'est montré pragmatique quant à la nécessité d'un gardien de haut niveau. « Oui, mais je ne sais pas ce qu'ils ont encore créé », a fait remarquer l'Espagnol. « En deux matchs, c'était un coup de pied arrêté la dernière fois, puis un coup de tête avant ça, et aujourd'hui, il a dû s'employer. Il a réalisé un arrêt incroyable. C'est pour ça qu'il est là. Nous devons apprécier à sa juste valeur le gardien que nous avons, car il est absolument incroyable. »
Une série historique de quarts de finale
Grâce à cette victoire, Arsenal se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la troisième saison consécutive, un exploit que le club n'avait réussi qu'une seule fois auparavant, entre 2007 et 2010. Ce résultat met également en évidence une évolution tactique : marquer deux buts depuis l'extérieur de la surface de réparation lors d'un match à élimination directe est un exploit rare pour les Londoniens du Nord, qui ne s'était produit qu'une seule fois auparavant, contre le Real Madrid lors de la saison 2024-2025.
- Getty Images Sport
Lisbonne se profile à l'horizon après un choc au sommet décisif
Arsenal se prépare désormais pour un quart de finale très attendu contre le Sporting CP à Lisbonne, un match qui verra Viktor Gyokeres faire son retour sur ses anciennes terres, dans une rencontre riche en rebondissements. Cependant, avant de reprendre leur parcours européen, les hommes d'Arteta disputeront ce week-end une « finale de coupe » nationale contre Manchester City. Alors que City est encore sous le choc de son élimination européenne, les Gunners ont là une occasion en or d'accentuer la pression dans la course au titre.
Publicité