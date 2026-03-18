« Il est tout simplement incroyable » : Mikel Arteta fait l'éloge de la star d'Arsenal après la victoire en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen

Lors de sa conférence de presse d'après-match, Arteta n'a pas tardé à rendre hommage à son gardien après un arrêt spectaculaire en fin de match sur une frappe de Christian Kofane, qui a permis de préserver le blanchissage. Lorsqu'on lui a demandé s'il était heureux de voir de telles interventions ou s'il aurait préféré que son gardien ne soit pas sollicité aussi souvent, Arteta s'est montré pragmatique quant à la nécessité d'un gardien de haut niveau. « Oui, mais je ne sais pas ce qu'ils ont encore créé », a fait remarquer l'Espagnol. « En deux matchs, c'était un coup de pied arrêté la dernière fois, puis un coup de tête avant ça, et aujourd'hui, il a dû s'employer. Il a réalisé un arrêt incroyable. C'est pour ça qu'il est là. Nous devons apprécier à sa juste valeur le gardien que nous avons, car il est absolument incroyable. »