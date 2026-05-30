Goal.com
En directBillets
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduit par

Il est titulaire pour la finale de la Ligue des champions : le FC Barcelone préparerait un nouveau coup de maître en recrutant une star d’Arsenal

LaLiga
Mercato
FC Barcelone
Arsenal
Premier League
P. Hincapie

Le FC Barcelone confirme son statut de club dominant en ce début de mercato. Selon les dernières informations, les dirigeants du champion d’Espagne envisageraient de recruter Piero Hincapie, ancien joueur de Bundesliga désormais à Arsenal, pour renforcer leur défense.

Selon le Daily Mail, le Barça envisagerait de recruter Hincapie, mais le club catalan est conscient que l’opération s’annonce complexe, car le défenseur de 24 ans est bien installé à Londres. Néanmoins, les Blaugranas souhaitent tester la volonté d’Arsenal de se séparer de l’international colombien.

  • Hincapie est actuellement prêté par le Bayer Leverkusen à Arsenal. Toutefois, l’accord conclu l’été dernier inclut une clause d’achat obligatoire qui se déclenche dès que certaines conditions sont remplies. Or, ces conditions seraient si accessibles qu’elles sont quasiment déjà acquises pour le joueur.

    Le club allemand percevra alors 52 millions d’euros, et le défenseur central sera lié au champion d’Angleterre pour cinq ans.

    • Publicité
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Piero Hincapie est un joueur clé d'Arsenal.

    Le transfert de Hincapie s’annonce complexe pour le Barça, et ce pour plusieurs raisons. Le défenseur équatorien, qui a pris part à la Coupe du monde (51 sélections), est un titulaire indiscutable sous les ordres de Mikel Arteta. Le manager compte particulièrement sur ce joueur polyvalent dans les grands rendez-vous ; il sera d’ailleurs aligné d’entrée samedi soir à Budapest pour la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Selon le Daily Mail, il se sent bien à Londres.

    Barcelone a déjà lancé son mercato estival en recrutant vendredi l’international anglais Anthony Gordon (25 ans) pour occuper le poste d’ailier gauche, en provenance de Newcastle United. Julian Álvarez (26 ans, Atlético Madrid) et l’ancien capitaine de Manchester City Bernardo Silva (31 ans) devraient également rejoindre le club.

    Par ailleurs, au moins un défenseur supplémentaire est recherché par le directeur sportif Deco, qui dispose enfin d’un budget conséquent malgré la lourde dette du club. Alessandro Bastoni (Inter Milan) a longtemps été la priorité, mais les spéculations se sont récemment tassées.

    Gaucher capable de jouer sur le côté, il correspond parfaitement au profil recherché par les Blaugrana. Passé par le CA Talleres avant de rejoindre Leverkusen en 2021 pour environ 6,5 millions d’euros, il s’y est pleinement épanoui et a contribué au doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne conquis en 2024 sous les ordres de Xabi Alonso.

    Cet été, lors de la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il affrontera l’Allemagne avec l’Équateur lors de la troisième journée de la phase de groupes.

  • Les transferts record du FC Barcelone

    JoueursPosteRecruté parAnnéeTransfert
    Ousmane DembéléAttaquantBorussia Dortmund2017148 millions d’euros
    Philippe CoutinhoMilieu de terrainFC Liverpool2018135 millions d’euros
    Antoine GriezmannAttaqueAtlético Madrid2019120 millions d’euros
    NeymarAttaqueFC Santos201388 millions d’euros
    Frenkie de JongMilieu de terrainAjax Amsterdam201986 millions d’euros
    Luis SuárezAttaquantFC Liverpool201481,72 millions d’euros
    Anthony GordonAttaquantNewcastle United202680 millions d’euros
    Zlatan IbrahimovićAttaquantInter Milan200969,5 millions d’euros
    Miralem PjanicMilieu de terrainJuventus202060 millions d'euros
    RaphinaMilieu de terrainLeeds United202258 millions d’euros