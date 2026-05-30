Il est titulaire pour la finale de la Ligue des champions : le FC Barcelone préparerait un nouveau coup de maître en recrutant une star d’Arsenal

Le transfert de Hincapie s’annonce complexe pour le Barça, et ce pour plusieurs raisons. Le défenseur équatorien, qui a pris part à la Coupe du monde (51 sélections), est un titulaire indiscutable sous les ordres de Mikel Arteta. Le manager compte particulièrement sur ce joueur polyvalent dans les grands rendez-vous ; il sera d’ailleurs aligné d’entrée samedi soir à Budapest pour la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Selon le Daily Mail, il se sent bien à Londres.

Barcelone a déjà lancé son mercato estival en recrutant vendredi l’international anglais Anthony Gordon (25 ans) pour occuper le poste d’ailier gauche, en provenance de Newcastle United. Julian Álvarez (26 ans, Atlético Madrid) et l’ancien capitaine de Manchester City Bernardo Silva (31 ans) devraient également rejoindre le club.

Par ailleurs, au moins un défenseur supplémentaire est recherché par le directeur sportif Deco, qui dispose enfin d’un budget conséquent malgré la lourde dette du club. Alessandro Bastoni (Inter Milan) a longtemps été la priorité, mais les spéculations se sont récemment tassées.

Gaucher capable de jouer sur le côté, il correspond parfaitement au profil recherché par les Blaugrana. Passé par le CA Talleres avant de rejoindre Leverkusen en 2021 pour environ 6,5 millions d’euros, il s’y est pleinement épanoui et a contribué au doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne conquis en 2024 sous les ordres de Xabi Alonso.

Cet été, lors de la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il affrontera l’Allemagne avec l’Équateur lors de la troisième journée de la phase de groupes.