Selon le Daily Mail, le Barça envisagerait de recruter Hincapie, mais le club catalan est conscient que l’opération s’annonce complexe, car le défenseur de 24 ans est bien installé à Londres. Néanmoins, les Blaugranas souhaitent tester la volonté d’Arsenal de se séparer de l’international colombien.
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Il est titulaire pour la finale de la Ligue des champions : le FC Barcelone préparerait un nouveau coup de maître en recrutant une star d’Arsenal
Hincapie est actuellement prêté par le Bayer Leverkusen à Arsenal. Toutefois, l’accord conclu l’été dernier inclut une clause d’achat obligatoire qui se déclenche dès que certaines conditions sont remplies. Or, ces conditions seraient si accessibles qu’elles sont quasiment déjà acquises pour le joueur.
Le club allemand percevra alors 52 millions d’euros, et le défenseur central sera lié au champion d’Angleterre pour cinq ans.
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Piero Hincapie est un joueur clé d'Arsenal.
Le transfert de Hincapie s’annonce complexe pour le Barça, et ce pour plusieurs raisons. Le défenseur équatorien, qui a pris part à la Coupe du monde (51 sélections), est un titulaire indiscutable sous les ordres de Mikel Arteta. Le manager compte particulièrement sur ce joueur polyvalent dans les grands rendez-vous ; il sera d’ailleurs aligné d’entrée samedi soir à Budapest pour la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Selon le Daily Mail, il se sent bien à Londres.
Barcelone a déjà lancé son mercato estival en recrutant vendredi l’international anglais Anthony Gordon (25 ans) pour occuper le poste d’ailier gauche, en provenance de Newcastle United. Julian Álvarez (26 ans, Atlético Madrid) et l’ancien capitaine de Manchester City Bernardo Silva (31 ans) devraient également rejoindre le club.
Par ailleurs, au moins un défenseur supplémentaire est recherché par le directeur sportif Deco, qui dispose enfin d’un budget conséquent malgré la lourde dette du club. Alessandro Bastoni (Inter Milan) a longtemps été la priorité, mais les spéculations se sont récemment tassées.
Gaucher capable de jouer sur le côté, il correspond parfaitement au profil recherché par les Blaugrana. Passé par le CA Talleres avant de rejoindre Leverkusen en 2021 pour environ 6,5 millions d’euros, il s’y est pleinement épanoui et a contribué au doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne conquis en 2024 sous les ordres de Xabi Alonso.
Cet été, lors de la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il affrontera l’Allemagne avec l’Équateur lors de la troisième journée de la phase de groupes.
Les transferts record du FC Barcelone
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Ousmane Dembélé Attaquant Borussia Dortmund 2017 148 millions d’euros Philippe Coutinho Milieu de terrain FC Liverpool 2018 135 millions d’euros Antoine Griezmann Attaque Atlético Madrid 2019 120 millions d’euros Neymar Attaque FC Santos 2013 88 millions d’euros Frenkie de Jong Milieu de terrain Ajax Amsterdam 2019 86 millions d’euros Luis Suárez Attaquant FC Liverpool 2014 81,72 millions d’euros Anthony Gordon Attaquant Newcastle United 2026 80 millions d’euros Zlatan Ibrahimović Attaquant Inter Milan 2009 69,5 millions d’euros Miralem Pjanic Milieu de terrain Juventus 2020 60 millions d'euros Raphina Milieu de terrain Leeds United 2022 58 millions d’euros