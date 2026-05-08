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Khadija Shaw Man City gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Il est temps que Manchester City règle la question du salaire de « Bunny » : laisser filer Khadija Shaw serait une erreur majeure, d’autant plus que Chelsea est sur le point d’enrôler la meilleure buteuse de la WSL

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Au cours des dernières semaines, alors que Manchester City visait son premier titre de Women’s Super League depuis dix ans, la tension était palpable, tant sur le terrain qu’en dehors. Des points laissés en route avaient failli permettre à Arsenal de revenir dans la course au sacre, jusqu’à ce que les Gunners, en milieu de semaine à Brighton, commettent un faux pas décisif. Si la question du titre est désormais réglée, les fans des Citizens restent toutefois inquiets pour l’avenir de leur attaquante vedette, Khadija Shaw.

Sous contrat jusqu’en juin, Shaw n’a toujours pas prolongé malgré l’imminence de l’échéance. La joueuse, qui devrait décrocher un troisième Soulier d’or de la WSL consécutif grâce à ses 19 buts en 21 matchs cette saison, est à une réalisation ou une passe décisive de son 100e acte offensif direct en seulement 92 rencontres. Un ratio record.

Pourtant, alors que cette efficacité devant le but est l’une des principales raisons pour lesquelles City a remporté le titre de la WSL pour la première fois depuis 2016, tous les signaux indiquent que Shaw portera les couleurs d’un rival la saison prochaine. Jeudi matin, quelques heures après le sacre, le Guardian a révélé que Shaw quitterait City cet été, Chelsea – qui, d’après The Athletic, lui aurait proposé un contrat d’un million de livres sterling par an (1,36 million de dollars) – tenant la corde pour l’accueillir.

Après plusieurs saisons marquées par des résultats serrés et des déceptions, les Cityzens ont cette année mis tous les atouts de leur côté pour reconquérir le trône national. Si ce succès immédiat était suivi du départ de leur attaquante de classe mondiale, le projet, aussi prometteur soit-il, risquerait de subir un net recul.

  • Alex Greenwood Man City contract renewal 2025-26Manchester City FC

    Une rare erreur

    Ce n'est pas dans les habitudes de City. Ces dernières années, le club s'est montré très proactif en matière de renouvellements de contrat : Shaw a ainsi obtenu le sien à la fin de la saison 2022-2023, deux ans seulement après son arrivée en provenance de Bordeaux. L’année suivante, le club a prolongé les contrats de quatre autres titulaires clés – Cuando Keating, Yui Hasegawa, Leila Ouahabi et Lauren Hemp – ainsi que celui de l’entraîneur de l’époque, Gareth Taylor. Kerstin Casparij a signé une prolongation la saison dernière, et, cet exercice, Hasegawa, Mary Fowler, Alex Greenwood et Rebecca Knaak, entre autres, ont toutes accepté de nouveaux contrats.

    Quelques départs en fin de contrat sont tout de même à signaler, le plus dur étant celui de Laia Aleixandri, revenue au FC Barcelone, club de son enfance. Après un été 2023 marqué par les départs de Georgia Stanway, Caroline Weir et Lucy Bronze, City a toutefois rapidement repris la main sur sa politique de prolongations.

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  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Un joueur fiable

    Comment la situation de Shaw a-t-elle pu en arriver là ? La surprise est totale, d’autant que l’internationale jamaïcaine souhaitait rester à Manchester. Rien d’étonnant : depuis son arrivée à City en 2021, la joueuse de 29 ans s’est imposée comme une star mondiale, épanouie sur le terrain comme en dehors.

    L’ancien coach Taylor avait tiré le meilleur de son talent, période durant laquelle elle a inscrit 62 buts en 71 matches de WSL. Son successeur Andree Jeglertz a, à son tour, ajusté le dispositif cette saison pour lui offrir un cadre encore plus favorable. La liberté accordée à Miedema, qui évolue juste derrière elle, a permis au duo de former un tandem explosif, bénéfique aussi bien pour leurs statistiques individuelles que pour le succès global de l’équipe.

  • Iman Beney Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Joueur complet

    Shaw n’est pas seulement une machine à marquer. Son travail de création pour ses coéquipières est sous-estimé : avec quatre passes décisives cette saison, elle n’est qu’à trois unités du meilleur total du championnat, tandis que ses 27 passes clés la placent à la huitième place ex aequo de la division. Ce dernier chiffre la place devant des joueuses telles que Fran Kirby et Olivia Smith, par exemple.

    Ajoutons à cela son impact défensif. Seules quatre joueuses de l’effectif de City – les quatre défenseures titulaires – ont réalisé plus de dégagements qu’elle cette saison ; elle est souvent la première à intervenir dans sa propre surface pour repousser de la tête les coups de pied arrêtés. Son pressing incessant en fait également un véritable moteur du jeu, ce qui a poussé sa coéquipière Sam Coffey à l’encenser : « C’est l’une des meilleures numéros 9 au monde en matière de pressing ».

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Une perte de balle impardonnable

    Ce palmarès établit Shaw comme l’une des meilleures, sinon la meilleure attaquante du football féminin. Après avoir signé le triplé le plus rapide de l’histoire de la WSL contre Tottenham en mars dernier, l’entraîneur des Spurs, Martin Ho, l’a d’ailleurs qualifiée de « meilleure attaquante du monde, et de loin ».

    D’autant plus surprenant que City ne semble pas avoir mis tous les moyens nécessaires pour la prolonger, alors qu’elle souhaite rester au club. Selon le Guardian, la durée du futur contrat constituerait l’unique « obstacle » des négociations, sans que les positions respectives soient précisées.

    En l’état actuel des discussions, le club risque donc de perdre une attaquante de classe mondiale quasi impossible à remplacer. Les joueuses, et surtout les buteuses, du calibre de Shaw ne poussent pas comme des champignons. Depuis son arrivée à City en 2021, elle est la meilleure marqueuse des cinq grands championnats européens. Un profil qu’on retient à tout prix.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Des supporters compréhensifs

    Chelsea, adversaire de City en demi-finale de la FA Cup dimanche et club le plus souvent cité comme intéressé par le transfert de Shaw, connaît la valeur d’une attaquante de ce calibre.

    Depuis des années, Sam Kerr est la référence offensive des Blues : aucune autre joueuse n’a inscrit plus de buts en WSL pour le club. Internationale australienne, elle s’est souvent illustrée dans les grands rendez-vous, contribuant à la domination nationale de Chelsea. Elle a même déclaré que Wembley était son stade préféré, ayant marqué cinq fois en quatre visites et toujours quitté l’endroit avec un trophée.

    Cette saison, son temps de jeu a toutefois été limité à cause d’un retour de blessure au ligament croisé antérieur, privant Chelsea de sa présence décisive. Catarina Macario a connu des revers avant de partir pour le San Diego Wave en mars, Aggie Beever-Jones a été gênée par un problème à la cheville et Mayra Ramirez a manqué toute la saison après une opération aux ischio-jambiers. Chelsea n’a tout simplement pas disposé d’une numéro 9 régulière. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la défense de son titre en WSL a été si décevante.

    Reste que les Blues possèdent toujours des individualités capables de faire la différence. Lauren James l’a démontré en finale de la Coupe de la Ligue en mars et espère répéter l’exploit ce week-end face à City. James et Alyssa Thompson ont d’ailleurs dû endosser un rôle plus central avec des fortunes diverses, afin de compenser l’absence récurrente d’une véritable avant-centre à la disposition de l’entraîneuse Sonia Bompastor.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Un départ inconcevable

    Il est donc logique que Chelsea s’intéresse à Shaw. Il est tout aussi logique que de nombreux autres clubs européens et américains convoitent l’attaquante vedette de City. En revanche, il est moins compréhensible que les tout juste sacrées championnes la laissent filer.

    Vainqueur de Chelsea et de son hégémonie de six titres consécutifs en WSL, City devrait pourtant profiter de cet été pour consolider ses fondations et entamer sa propre dynastie. Mais céder l’un des piliers quasi irremplaçables de son triomphe, et encore plus à un rival national, interroge sur la capacité du club à franchir un nouveau cap.

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