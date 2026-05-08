Sous contrat jusqu’en juin, Shaw n’a toujours pas prolongé malgré l’imminence de l’échéance. La joueuse, qui devrait décrocher un troisième Soulier d’or de la WSL consécutif grâce à ses 19 buts en 21 matchs cette saison, est à une réalisation ou une passe décisive de son 100e acte offensif direct en seulement 92 rencontres. Un ratio record.

Pourtant, alors que cette efficacité devant le but est l’une des principales raisons pour lesquelles City a remporté le titre de la WSL pour la première fois depuis 2016, tous les signaux indiquent que Shaw portera les couleurs d’un rival la saison prochaine. Jeudi matin, quelques heures après le sacre, le Guardian a révélé que Shaw quitterait City cet été, Chelsea – qui, d’après The Athletic, lui aurait proposé un contrat d’un million de livres sterling par an (1,36 million de dollars) – tenant la corde pour l’accueillir.

Après plusieurs saisons marquées par des résultats serrés et des déceptions, les Cityzens ont cette année mis tous les atouts de leur côté pour reconquérir le trône national. Si ce succès immédiat était suivi du départ de leur attaquante de classe mondiale, le projet, aussi prometteur soit-il, risquerait de subir un net recul.