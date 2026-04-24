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Arsenal handbrake off GFXGOAL
Mark Doyle

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Il est temps pour Arsenal de passer à la vitesse supérieure : Mikel Arteta n’a plus rien à perdre, et les Gunners doivent désormais multiplier les buts pour nourrir leurs ambitions au titre de Premier League

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier League
FEATURES
Arsenal vs Newcastle

Le milieu de terrain d’Arsenal, Declan Rice, a réuni ses coéquipiers après la défaite de dimanche en Premier League contre Manchester City, rival direct pour le titre, et a martelé : « Rien n’est joué. » Il avait raison : la course au titre reste ouverte. La victoire étriquée de City face à Burnley mercredi l’a confirmé. Les hommes de Pep Guardiola ont bien pris la tête du classement grâce à leur victoire 1-0 à Turf Moor, mais uniquement grâce à une meilleure différence de buts.

Quand Erling Haaland a ouvert le score après seulement cinq minutes, on pouvait penser que City allait prendre une avance confortable sur Arsenal au goal average. Les Citizens ont dominé les débats, tentant pas moins de 28 tirs, dont neuf cadrés, mais ils n’ont pas réussi à alourdir le score.

Interrogé après la rencontre sur ce manque d’efficacité, Haaland s’est montré agacé, rappelant avec justesse que l’essentiel était de prendre les trois points.

Néanmoins, ne convertir qu’une seule de ces occasions face à Burnley constitue une occasion manquée, un faux pas qui a sans doute redonné un peu d’élan à Arsenal, alors que le club traverse sa période la plus délicate de la saison. La question est désormais de savoir si les Gunners auront le courage de saisir leur propre chance pour creuser l’écart avec City…

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    « Viser des victoires 1-0 »

    Arsenal se retrouve dans une position délicate. Il y a un peu plus d’un mois, les Gunners possédaient encore 10 points d’avance en tête du classement et étaient présentés comme des candidats crédibles au quadruplé. Mais deux défaites de rang en Premier League, assorties d’une défaite en finale de Carabao Cup face à City et d’une éliminationsurprenante en quarts de finale de la FA Cup contre Southampton, club de Championship, ont ranimé les vieux doutes sur la force mentale du groupe.

    La pression monte donc sur Arteta et son groupe, sommés de prouver qu’ils peuvent enfin soulever un trophée majeur ou risquer l’ignominie d’un des plus retentissants échecs de l’histoire du football.

    Ironie du sort, cette situation périlleuse mais encore réparable pourrait les pousser à franchir enfin la ligne d’arrivée : une équipe, comme le souligne Wayne Rooney, qui a passé l’essentiel de sa saison à « grappiller des victoires 1-0 » à la manière de George Graham n’a désormais plus le choix : il lui faut viser la jugulaire.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Selon les observateurs neutres, City part favori.

    Plusieurs facteurs expliquent pourquoi les observateurs neutres peinent à s’enthousiasmer pour l’équipe d’Arteta : une dépendance marquée aux coups de pied arrêtés, des tactiques dilatoires, des combinaisons dignes d’un TikTok d’entraînement, ou encore une exploitation cynique du protocole sur les commotions cérébrales. Mais la frustration domine.

    Pourtant, malgré un effectif jeune et talentueux, les Gunners produisent un football souvent prudent, voire archaïque. Autrefois, leur jeu flamboyant faisait le régal des observateurs ; aujourd’hui, leur approche ultra-délibérée privilégie le conservatisme et le contrôle dans une quête de succès de plus en plus désespérée.

    En conséquence, le club a tellement aliéné le supporter moyen que la plupart des amateurs de football anglais préféreraient voir City, pourtant accusés d’avoir enfreint plus de 115 règles financières de la Premier League, terminer premiers pour la septième fois en neuf saisons, car des joueurs comme Rayan Cherki incarnent un « beau jeu » vraiment passionnant.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Esprit de compétition

    Arsenal se trouve dans une position rare : à égalité de points avec le leader, à cinq journées de la fin. C’est un peu comme une séance de tirs au but, et les Gunners auront l’occasion de tirer les deux premiers devant leur public.

    En l’espace d’une semaine, les Gunners recevront Newcastle puis Fulham à l’Emirates, avec l’occasion non seulement de prendre six points d’avance sur City avant que leurs rivaux ne jouent, mais aussi d’améliorer considérablement leur différence de buts.

    Newcastle, en plein déclin avec seulement trois victoires et une seule clean sheet lors de ses douze dernières sorties en championnat, met son entraîneur Eddie Howe sous une pression plus intense encore que celle exercée sur Arteta, à la veille de ce déplacement crucial dans le nord de Londres.

    Son homologue de Fulham, Marco Silva, est sans doute plus serein, les rumeurs le donnant parmi les candidats pour remplacer Liam Rosenior sur le banc de Chelsea ; reste que son équipe n’est pas non plus au mieux. Les Cottagers pointent à la 12e place, avec seulement deux rangs et trois unités d’avance sur les Magpies, et souffrent eux aussi défensivement : ils ont encaissé plus de buts (46) que le promu Nottingham Forest (45), qui lutte pour son maintien.

    Reste à savoir si les Gunners possèdent réellement le potentiel nécessaire pour dominer successivement les Magpies puis les Cottagers, et ainsi creuser un écart décisif.

  • Kai Havertz Arsenal 2025-26Getty Images

    Des raisons d'être optimiste

    Quatre défaites en six matchs toutes compétitions confondues : la confiance d’Arsenal en a pris un coup. La nervosité perceptible lors de la surprenante défaite 2-1 à domicile contre Bournemouth alimente l’inquiétude.

    Si Roy Keane, sept fois champion d’Angleterre, a contesté l’analyse de son collègue Micah Richards, selon laquelle Arsenal pouvait tirer des aspects positifs de sa défaite de dimanche à l’Etihad, l’ancieninternational anglais n’avait pas totalement tort. Les Gunners ont affiché un profil plus audacieux que prévu et, bien que leur unique but soit offert par Gigi Donnarumma, ils se sont créé assez d’occasions après la pause pour mériter au moins un point.

    Toutefois, le principal enseignement de la rencontre est ailleurs : les Gunners se sont exposés bien trop souvent en transition défensive. À plusieurs reprises, ils ont frôlé la correctionnelle sur des contres-attaques, scénario que personne n’aurait envisagé avant le coup d’envoi. On pouvait légitimement s’attendre à ce que Mikel Arteta, généralement prudent, demande à son équipe de se replier pour conserver le nul – une issue, rappelons-le, suffisante pour être sacré champion aux yeux de Guardiola lui-même.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Prendre les devants

    L’entraîneur d’Arsenal doit donc trouver le bon équilibre face à Newcastle. Les Gunners n’ont pas intérêt à se ruiner dans un engagement tête baissée : les Magpies possèdent des contres-attaquants redoutables, à l’image d’Anthony Gordon. Toutefois, les locaux devront prendre les commandes dès le coup d’envoi et maintenir un haut niveau d’intensité jusqu’à la fin du match.

    Une semaine de repos devrait toutefois avoir ressourcé les Gunners, dont certains cadres comme Rice et Zubimendi semblaient sur les rotules ces derniers temps ; reste que la rencontre face à Fulham, calée entre deux batailles européennes contre l’Atlético de Diego Simeone, s’annonçait bien plus piégeuse que ce rendez-vous avec les Magpies.

    En réalité, les problèmes d’Arsenal sont davantage mentaux que physiques.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Nouvelle Premier League »

    Rice a récemment déclaré qu’il se moquait des critiques concernant le style de jeu d’Arsenal, mais cette indifférence doit alerter, car elle pourrait leur coûter le titre. Comme l’avait souligné dès août Gary Neville, ancien arrière droit de Manchester United, Arteta semble plus soucieux d’éviter la défaite que de construire une victoire.

    Keane a également souligné qu’ils cherchent à « imposer leur rythme par les coups de pied arrêtés et la construction depuis l’arrière », une formule qui a bien fonctionné jusqu’ici. Pourtant, une telle prudence a rarement suffi pour remporter un titre, d’autant qu’Arsenal ne compte pas de joueur décisif dans son effectif ; pas de quoi s’étonner de le voir fléchir dans le money time.

    Les Gunners ont déjà connu ce scénario et buté sur la dernière marche. À l’inverse, le City de Guardiola, en tête après 33 journées, n’a jamais laissé filer le titre. Compter sur un faux pas des Citizens s’avère donc plus aléatoire que de libérer enfin le jeu.

    Arteta lui-même a évoqué le début d’une « nouvelle Premier League » après la défaite de dimanche à l’Etihad, un championnat où la audace l’emportera sur le pragmatisme. Le fameux « 1-0 pour Arsenal » ne suffira plus.

    Si, toutefois, Arteta ose enfin relâcher complètement le frein à main, les Gunners pourraient reprendre l’initiative – et la tête du classement – dans cette course au titre parmi les plus serrées.

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