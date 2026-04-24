Il est temps pour Arsenal de passer à la vitesse supérieure : Mikel Arteta n’a plus rien à perdre, et les Gunners doivent désormais multiplier les buts pour nourrir leurs ambitions au titre de Premier League

Quand Erling Haaland a ouvert le score après seulement cinq minutes, on pouvait penser que City allait prendre une avance confortable sur Arsenal au goal average. Les Citizens ont dominé les débats, tentant pas moins de 28 tirs, dont neuf cadrés, mais ils n’ont pas réussi à alourdir le score.

Interrogé après la rencontre sur ce manque d’efficacité, Haaland s’est montré agacé, rappelant avec justesse que l’essentiel était de prendre les trois points.

Néanmoins, ne convertir qu’une seule de ces occasions face à Burnley constitue une occasion manquée, un faux pas qui a sans doute redonné un peu d’élan à Arsenal, alors que le club traverse sa période la plus délicate de la saison. La question est désormais de savoir si les Gunners auront le courage de saisir leur propre chance pour creuser l’écart avec City…