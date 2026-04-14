La volonté de Slot de ménager Ngumoha cette saison est tout à fait compréhensible. Tout le monde est parfaitement conscient du risque accru de surmenage dans le football moderne, et personne ne souhaite voir un talent aussi exceptionnel surmené à un si jeune âge.
Depuis son entrée en jeu éclatante à Nottingham Forest en février, il est évident que Liverpool a besoin de Ngumoha. Alors que Salah commence à montrer des signes de fatigue et que Luis Diaz a depuis longtemps rejoint le Bayern Munich, le jeune joueur de 17 ans se présente comme le dribbleur le plus dangereux de l’effectif de Slot, un attaquant intrépide dont la première réaction est d’affronter son vis-à-vis.
« Il possède une qualité si particulière qu’on ne voit plus beaucoup dans le football : dominer les duels », a déclaré l’entraîneur samedi. « Et c’est exactement ce qu’il a fait lorsqu’il a marqué son but, en se libérant du ballon grâce à des feintes et des pivots, puis en le propulsant au fond des filets à la manière d’un Mo Salah, je dirais. »
Son action solitaire, conclue par un but somptueux, a évoqué le jeune Raheem Sterling – qu’il a d’ailleurs détrôné comme plus jeune buteur de Liverpool à Anfield en Premier League – et semble avoir dissipé les dernières réserves de son entraîneur avant le choc contre le PSG.
« Je pense qu’il est prêt », a déclaré Slot. « La question, bien sûr, est de savoir s’il peut récidiver deux jours plus tard. C’est une autre paire de manches. Mais est-il capable de jouer et de maintenir ce niveau ? Oui, car en début de saison, c’était encore un jeune joueur qui découvrait l’équipe première. Aujourd’hui, c’est un élément que je peux aligner dans n’importe quel match, y compris celui de mardi. »
D’autres options existent toutefois. Avec le retour annoncé d’Hugo Ekitike en pointe, Cody Gakpo, auteur d’une prestation solide contre Fulham dans ce rôle, pourrait retrouver l’aile gauche. Mais l’international néerlandais n’a pas encore le niveau de régularité requis pour un match aussi crucial.
Mieux encore : aligner Ekitike à gauche, où il se sent plus à l’aise, permettrait d’intégrer Alexander Isak, fraîchement revenu à son meilleur niveau, dans l’axe.