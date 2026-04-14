Depuis, Slot a défendu avec véhémence le schéma tactique qu’il a aligné mercredi soir, mais les faits sont têtus : Liverpool a été puni – et même humilié – pour avoir manqué d’ambition à Paris. Sa décision d’opter pour une défense à cinq, une première depuis son arrivée aux commandes il y a dix-huit mois, a produit les effets redoutés et entraîné des conséquences désastreuses.

Même Virgil van Dijk, habituellement impérial, semblait désorienté, tant les visiteurs peinaient à contenir la ligne d’attaque, fluide et incisive, du PSG.

Offensivement, Florian Wirtz a bien montré ce dont il était capable ballon au pied, mais le problème est que les Reds ne parvenaient presque jamais à l’intercepter, encore moins à le conserver, Dominik Szoboszlai et les autres peinant à identifier leur zone de jeu.

En effet, Les Reds n’ont réussi que 190 passes (contre 685 pour le PSG), n’ont pénétré la surface adverse que neuf fois et n’ont jamais vraiment inquiété le gardien parisien. Une capitulation assumée par Slot, qui, malgré ses dénégations de lundi, a clairement ordonné à ses hommes de rester regroupés et de gagner du temps sur chaque coup de pied arrêté pour éviter une défaite trop sévère.

Un tel cynisme ne passera pas à Anfield : les supporters ne l’accepteront pas. Slot sait qu’il n’a plus le choix : il devra tout donner, et cela passe au moins par l’entrée de deux joueurs restés sur le banc à l’aller.