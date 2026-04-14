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Mark Doyle

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Il est temps pour Arne Slot de faire preuve de audace. Sous pression, l’entraîneur de Liverpool doit lancer Rio Ngumoha et Mohamed Salah pour défier le PSG

Opinion
Ligue des Champions
Liverpool
A. Slot
Paris Saint-Germain
FEATURES
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Premier League
R. Ngumoha
M. Salah
F. Wirtz
J. Frimpong

Liverpool reste en course en Ligue des champions cette saison, et peu d’observateurs comprennent comment. Dominés de bout en bout par le Paris Saint-Germain mercredi dernier, les hommes d’Arne Slot ont tout de même limité la casse au Parc des Princes, s’inclinant 2-0. Un score que Jamie Carragher a qualifié d’« excellent résultat » au vu du fossé de cohésion et de confiance séparant les deux équipes.

Il faut bien reconnaître que Liverpool n’a obtenu à Paris qu’un simple sursis. Mardi, le PSG ne devrait pas répéter les erreurs du match aller, et les joueurs de Luis Enrique n’ont pas peur de se rendre à Anfield, où ils ont déjà gagné aux tirs au but la saison dernière.

Toutefois, rien n’est perdu pour Liverpool. Si la fragilité défensive demeure une source d’inquiétude, les Reds disposent d’un potentiel offensif capable de bousculer les champions d’Europe en titre. Klopp devra simplement avoir le courage d’utiliser toutes ses armes avec justesse pour espérer réussir un nouveau retour retentissant devant le Kop…

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    La honteuse défaite de Slot

    Depuis, Slot a défendu avec véhémence le schéma tactique qu’il a aligné mercredi soir, mais les faits sont têtus : Liverpool a été puni – et même humilié – pour avoir manqué d’ambition à Paris. Sa décision d’opter pour une défense à cinq, une première depuis son arrivée aux commandes il y a dix-huit mois, a produit les effets redoutés et entraîné des conséquences désastreuses.

    Même Virgil van Dijk, habituellement impérial, semblait désorienté, tant les visiteurs peinaient à contenir la ligne d’attaque, fluide et incisive, du PSG.

    Offensivement, Florian Wirtz a bien montré ce dont il était capable ballon au pied, mais le problème est que les Reds ne parvenaient presque jamais à l’intercepter, encore moins à le conserver, Dominik Szoboszlai et les autres peinant à identifier leur zone de jeu.

    En effet, Les Reds n’ont réussi que 190 passes (contre 685 pour le PSG), n’ont pénétré la surface adverse que neuf fois et n’ont jamais vraiment inquiété le gardien parisien. Une capitulation assumée par Slot, qui, malgré ses dénégations de lundi, a clairement ordonné à ses hommes de rester regroupés et de gagner du temps sur chaque coup de pied arrêté pour éviter une défaite trop sévère.

    Un tel cynisme ne passera pas à Anfield : les supporters ne l’accepteront pas. Slot sait qu’il n’a plus le choix : il devra tout donner, et cela passe au moins par l’entrée de deux joueurs restés sur le banc à l’aller.

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il est impératif de titulariser Salah.

    Certains pourraient plaider en faveur d’une mise sur le banc de Mohamed Salah pour le match aller. L’Égyptien n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau cette saison et a semblé privé de confiance lors de la lourde défaite en quarts de finale de la FA Cup à Manchester City le week-end dernier.

    Pourtant, l’expérience des derniers mois l’a montré : se passer de Salah n’a jamais résolu quoi que ce soit ; au contraire, cela a souvent empiré la situation, privant les Reds d’une de leurs armes offensives les plus redoutables.

    Malgré ses difficultés actuelles, l’international égyptien a directement participé à 20 buts toutes compétitions confondues et a été décisif lors de la victoire 4-0 contre Galatasaray au retour des huitièmes de finale.

    Sur le flanc droit, aucune autre option ne s’offre réellement à Liverpool, et si cette réalité dit davantage du manque de profondeur du recrutement des Reds que de l’efficacité toujours tangible de Salah, le joueur de 33 ans a rappelé ses qualités de finisseur en claquant une frappe limpide contre Fulham, juste avant ce qui pourrait bien être son dernier grand rendez-vous sous le maillot rouge.

    Quels que soient ses différends avec l’entraîneur, Slot doit absolument lui offrir l’occasion d’ajouter un nouveau chapitre à sa légende.

    Même si Nuno Mendes, excellent, peut contenir l’Égyptien, aligner le troisième meilleur buteur de l’histoire des Reds devrait au moins inciter le Portugais à y réfléchir à deux fois avant de déborder, allégeant ainsi la pression sur le futur arrière droit de Slot.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    La vitesse de Frimpong s’avère indispensable.

    Le choix entre Joe Gomez et Jérémie Frimpong est l’une des décisions les plus délicates pour Slot avant la réception du PSG. Les deux hommes étaient bien titulaires à l’aller, mais l’un d’eux devra céder sa place, surtout si Liverpool opte, comme prévu, pour une défense à quatre dans ce match à gagner.

    Le choix de Slot indiquera d’emblée sa stratégie pour le match. Gomez, défenseur central polyvalent dont les longs lancers constituent l’un des rares apports offensifs, reste l’option la plus fiable quand il est à son meilleur niveau.

    Si Gomez joue, ce sera toutefois à son poste de prédilection, aux côtés de Van Dijk, en remplacement d’Ibrahima Konaté, dont l’irrégularité a failli coûter deux penalties à Paris.

    Frimpong a certes tendance à se faire surprendre hors de position et à frustrer par ses dernières passes, mais il est probablement le joueur le plus rapide d’une équipe de Liverpool relativement lente, ce qui signifie qu’il dispose d’une vitesse suffisante pour contrer Désiré Doué tout en offrant une fantastique option de débordement pour Salah, qui commence à ralentir.

    Les deux hommes n’ont pas souvent évolué ensemble cette saison, en raison des pépins physiques du Néerlandais, mais ils avaient affiché une bonne complémentarité contre Fulham – et aucun autre joueur sur la pelouse n’avait créé autant d’occasions que Frimpong (trois).

    Conclusion : la vitesse de Frimpong semble donc indispensable pour contrer des ailiers ultra-rapides.

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Faut-il privilégier l’expérience à l’exubérance ?

    Milos Kerkez n’ayant pas quitté le banc lors de la rencontre face à Fulham, il était logique de penser que le défenseur hongrois était simplement préservé en vue du match retour crucial contre le PSG, trois matches en une semaine étant une charge physique non négligeable.

    Toutefois, la tentation sera grande de reconduire Andy Robertson à gauche de la défense. L’Écossais, en fin de contrat, a retrouvé son niveau habituel contre Fulham : des montées permanentes et une abnégation défensive caractéristique.

    Si l’Écossais est réputé pour son tempérament impulsif, il devrait aborder ce rendez-vous majeur avec davantage de sang-froid que Kerkez, parfois trop pressé de se mettre en évidence.

    Surtout, Rio Ngumoha aurait tout à gagner à évoluer aux côtés d’un arrière gauche expérimenté plutôt qu’à celui d’un Kerkez parfois trop impulsif. Optimiser le potentiel de ce jeune joueur doit actuellement être la priorité de Slot.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Liverpool a besoin de Ngumoha

    La volonté de Slot de ménager Ngumoha cette saison est tout à fait compréhensible. Tout le monde est parfaitement conscient du risque accru de surmenage dans le football moderne, et personne ne souhaite voir un talent aussi exceptionnel surmené à un si jeune âge.

    Depuis son entrée en jeu éclatante à Nottingham Forest en février, il est évident que Liverpool a besoin de Ngumoha. Alors que Salah commence à montrer des signes de fatigue et que Luis Diaz a depuis longtemps rejoint le Bayern Munich, le jeune joueur de 17 ans se présente comme le dribbleur le plus dangereux de l’effectif de Slot, un attaquant intrépide dont la première réaction est d’affronter son vis-à-vis.

    « Il possède une qualité si particulière qu’on ne voit plus beaucoup dans le football : dominer les duels », a déclaré l’entraîneur samedi. « Et c’est exactement ce qu’il a fait lorsqu’il a marqué son but, en se libérant du ballon grâce à des feintes et des pivots, puis en le propulsant au fond des filets à la manière d’un Mo Salah, je dirais. »

    Son action solitaire, conclue par un but somptueux, a évoqué le jeune Raheem Sterling – qu’il a d’ailleurs détrôné comme plus jeune buteur de Liverpool à Anfield en Premier League – et semble avoir dissipé les dernières réserves de son entraîneur avant le choc contre le PSG.

    « Je pense qu’il est prêt », a déclaré Slot. « La question, bien sûr, est de savoir s’il peut récidiver deux jours plus tard. C’est une autre paire de manches. Mais est-il capable de jouer et de maintenir ce niveau ? Oui, car en début de saison, c’était encore un jeune joueur qui découvrait l’équipe première. Aujourd’hui, c’est un élément que je peux aligner dans n’importe quel match, y compris celui de mardi. »

    D’autres options existent toutefois. Avec le retour annoncé d’Hugo Ekitike en pointe, Cody Gakpo, auteur d’une prestation solide contre Fulham dans ce rôle, pourrait retrouver l’aile gauche. Mais l’international néerlandais n’a pas encore le niveau de régularité requis pour un match aussi crucial.

    Mieux encore : aligner Ekitike à gauche, où il se sent plus à l’aise, permettrait d’intégrer Alexander Isak, fraîchement revenu à son meilleur niveau, dans l’axe.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un possible tournant

    Cependant, Slot a de bien meilleures chances de garder Isak en réserve pour la seconde mi-temps – ce qui, en toute honnêteté, est la décision la plus judicieuse compte tenu du temps de jeu limité du Suédois – et d’aligner Wirtz sur le côté gauche de la ligne d’attaque.

    Cette stratégie présente plusieurs avantages : Liverpool évite de s’exposer au milieu de terrain, secteur où le PSG est le plus fort, et pourrait ainsi aligner Szoboszlai en numéro 10, juste devant Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch, dans un rôle de sentinelle.

    Toutefois, même s’ils ne doivent pas prendre de risques inutiles, les Reds ont aussi besoin d’audace : il faudra donc installer Wirtz à son poste de prédilection tout en laissant Ngumoha s’exprimer sur l’aile gauche.

    Sa vision du jeu et sa technique de haut niveau lui permettent de relier les actions mieux que quiconque chez les Reds. Même si ce n’était pas une passe décisive éclatante, c’est lui qui, après une série de feintes, a servi Ngumoha pour l’ouverture du score contre Fulham.

    Ces deux jeunes pépites doivent bénéficier de chaque seconde pour semer le trouble dans la défense parisienne, car, si les Reds veulent endommager les champions d’Europe, ils devront les frapper avec toutes leurs armes.

    Pas question de demi-mesures ou de timidité : les Reds doivent appuyer sur le champignon dès le coup d’envoi, ce qui implique de renoncer à une partie du contrôle chéri par Slot pour embrasser un brin de l’anarchie chère à son prédécesseur Jürgen Klopp.

    Pour installer ce climat de chaos, rien de tel que d’intégrer Ngumoha dans le onze. Il est la carte maîtresse des Reds, l’inconnu pour le PSG, un joueur capable de basculer le match et qui a déjà chassé la grisaille d’Anfield grâce à sa performance du week-end.

    Comme l’a souligné Steve Nicol après la victoire contre Fulham, au cours d’une saison marquée par une négativité presque incessante, les Reds ont désespérément « cherché des points positifs – et Ngumoha en est un. Il fait peur aux défenseurs ». Il faut espérer que Slot n’aura pas peur de le titulariser mardi soir.

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