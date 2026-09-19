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« Il est temps de s’inquiéter ! » - Joe Cole et Steven Gerrard préviennent que Tottenham risque de jouer une nouvelle fois le maintien après son pire début de saison de l’histoire en Premier League
Le pire début de saison de l’équipe de De Zerbi
Le début de saison compliqué de Tottenham Hotspur a atteint un nouveau point bas samedi, lorsque le club s'est incliné 3-2 à domicile face à Aston Villa. Ce résultat signifie que le club du nord de Londres a enregistré le pire début de son histoire dans une campagne de Premier League, avec seulement deux points pris lors de ses cinq premières rencontres.
Cette série de mauvais résultats intervient après un été marqué par des dépenses importantes destinées à éloigner l'équipe du bas de tableau, après deux 17es places consécutives. Cependant, ces lourds investissements ne se sont pas encore traduits par des résultats sur le terrain, ce qui place De Zerbi sous pression immédiate. L'entraîneur italien a pour mission de relancer un effectif qui semble en manque de confiance et tactiquement en difficulté face aux équipes de l'élite.
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Cole s’interroge sur le recrutement estival
S'exprimant auprès de TNT Sports, l'ancien milieu de terrain de Chelsea et de West Ham Joe Cole n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la situation actuelle au Tottenham Hotspur Stadium. Il a estimé que la stratégie de recrutement du club a été défaillante et que son statut d'habitué de l'élite est loin d'être assuré, malgré plus de 300 millions de livres sterling dépensés cet été pour des recrues de premier plan, dont Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke et Omar Marmoush.
Cependant, Tottenham a eu du mal à transformer ce lourd investissement en résultats sur le terrain. Les buts tardifs de Conor Gallagher et de Van Hecke ont été les premiers de l'équipe dans cette campagne de championnat, mais ils n'ont pas suffi à éviter un nouveau revers à une équipe construite pour s'éloigner de la 17e place obtenue la saison dernière. « Ils ont surpayé chaque joueur qu'ils ont recruté cet été. On ne peut pas exclure qu'ils soient engagés ou proches de la lutte pour le maintien. Ils ne marquent pas de buts et ils paraissent si faibles derrière », a déclaré Cole.
Cole a particulièrement souligné les manquements défensifs lors de la défaite contre Villa, en pointant les difficultés de van Hecke à contenir Nicolas Jackson. Il a ajouté : « Van Hecke a marqué le but, mais il doit être déçu de sa performance. Je sais que leur façon de jouer expose les défenseurs centraux, mais c'est précisément pour cela qu'on recrute des défenseurs centraux capables de gérer ces duels en un contre un. Je sais qu'il est difficile à contenir, Jackson, mais sur le but, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'ils ont un vrai problème, et oublions le fait de marquer des buts, ils paraissent également fragiles. Si on met les deux ensemble, cela ne mène qu'à une seule conclusion. Cela va être une longue saison pour Tottenham. »
Gerrard identifie des défaillances systémiques
L’ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard a fait écho à ces propos, en exprimant ses propres craintes pour l’avenir de Tottenham dans la division. Le club du nord de Londres a connu un début de saison désastreux, sa seule victoire jusqu’ici étant un succès 5-1 contre Charlton Athletic au deuxième tour de la Carabao Cup, une compétition qu’il a ensuite quittée au troisième tour après une défaite face à Liverpool. Si Gerrard a reconnu que certains progrès avaient été réalisés dans l’effectif, il a estimé que les problèmes fondamentaux aux deux extrémités du terrain restaient non résolus.
En analysant la profondeur de l’effectif, Gerrard a déclaré : « Ils ont réglé certains secteurs. L’entrejeu est plus solide avec Sandro Tonali et Mateus Fernandes, Rodrigo Bentancur. C’est un milieu de terrain solide. Conor Gallagher aurait pu débuter. Je ne pense pas que le milieu soit un gros problème. Ils sont faibles et friables derrière, et encaissent trop de buts. Un ballon long et direct ? Si vos deux défenseurs centraux ne peuvent pas gérer ça, vous allez avoir des problèmes. Il faut régler ça. »
- AFP
À la recherche d’un buteur
Au-delà des fragilités défensives, l'absence d'une source de buts fiable constitue un autre sujet majeur. Malgré des talents créatifs dans le dernier tiers du terrain, Tottenham manque d'un véritable renard des surfaces capable de faire basculer les matches en sa faveur.
La légende de Liverpool a conclu son analyse par un avertissement sans détour aux supporters de Tottenham, en soulignant que la trajectoire actuelle n'est pas tenable. Gerrard a déclaré : « Ils n'ont pas de renard des surfaces, ils n'ont pas de buteur. Je dis ça avec respect, parce qu'ils ont de bons joueurs, des joueurs excitants, sur le front de l'attaque. Mais qui va marquer 20 buts ? Si vous n'avez pas ça, et que vous encaissez des buts derrière, il est peut-être temps que les supporters de Tottenham commencent à s'inquiéter. »
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