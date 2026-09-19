S'exprimant auprès de TNT Sports, l'ancien milieu de terrain de Chelsea et de West Ham Joe Cole n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la situation actuelle au Tottenham Hotspur Stadium. Il a estimé que la stratégie de recrutement du club a été défaillante et que son statut d'habitué de l'élite est loin d'être assuré, malgré plus de 300 millions de livres sterling dépensés cet été pour des recrues de premier plan, dont Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke et Omar Marmoush.

Cependant, Tottenham a eu du mal à transformer ce lourd investissement en résultats sur le terrain. Les buts tardifs de Conor Gallagher et de Van Hecke ont été les premiers de l'équipe dans cette campagne de championnat, mais ils n'ont pas suffi à éviter un nouveau revers à une équipe construite pour s'éloigner de la 17e place obtenue la saison dernière. « Ils ont surpayé chaque joueur qu'ils ont recruté cet été. On ne peut pas exclure qu'ils soient engagés ou proches de la lutte pour le maintien. Ils ne marquent pas de buts et ils paraissent si faibles derrière », a déclaré Cole.

Cole a particulièrement souligné les manquements défensifs lors de la défaite contre Villa, en pointant les difficultés de van Hecke à contenir Nicolas Jackson. Il a ajouté : « Van Hecke a marqué le but, mais il doit être déçu de sa performance. Je sais que leur façon de jouer expose les défenseurs centraux, mais c'est précisément pour cela qu'on recrute des défenseurs centraux capables de gérer ces duels en un contre un. Je sais qu'il est difficile à contenir, Jackson, mais sur le but, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'ils ont un vrai problème, et oublions le fait de marquer des buts, ils paraissent également fragiles. Si on met les deux ensemble, cela ne mène qu'à une seule conclusion. Cela va être une longue saison pour Tottenham. »