« Il est temps de reconnaître que Lionel Messi est le meilleur » : Ronaldo met fin au débat sur le « GOAT » après avoir offert à l’Argentine un départ parfait dans la Coupe du monde grâce à un triplé

Après la rencontre, Cristiano Ronaldo s’est exprimé auprès du journal portugais A Bola pour saluer la performance décisive de Lionel Messi mardi soir. Pour l’icône brésilienne, l’heure est venue de clore définitivement le débat sur le meilleur joueur de tous les temps. L’Argentine, emmenée par son capitaine, a dominé l’Algérie 3-0 à Kansas City et a ainsi parfaitement lancé sa quête d’un deuxième titre consécutif.

« Il est temps que le monde cesse de se voiler la face et accepte le fait qu’il est le meilleur joueur de tous les temps », a déclaré Ronaldo. « Il continue de briller chaque saison et en Coupe du monde, et pourtant, des doutes subsistent à son sujet. C’est une soirée inoubliable et historique qui restera à jamais gravée dans les annales. »