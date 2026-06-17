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« Il est temps de reconnaître que Lionel Messi est le meilleur » : Ronaldo met fin au débat sur le « GOAT » après avoir offert à l’Argentine un départ parfait dans la Coupe du monde grâce à un triplé
Ronaldo salue la performance historique de l'Argentine
Après la rencontre, Cristiano Ronaldo s’est exprimé auprès du journal portugais A Bola pour saluer la performance décisive de Lionel Messi mardi soir. Pour l’icône brésilienne, l’heure est venue de clore définitivement le débat sur le meilleur joueur de tous les temps. L’Argentine, emmenée par son capitaine, a dominé l’Algérie 3-0 à Kansas City et a ainsi parfaitement lancé sa quête d’un deuxième titre consécutif.
« Il est temps que le monde cesse de se voiler la face et accepte le fait qu’il est le meilleur joueur de tous les temps », a déclaré Ronaldo. « Il continue de briller chaque saison et en Coupe du monde, et pourtant, des doutes subsistent à son sujet. C’est une soirée inoubliable et historique qui restera à jamais gravée dans les annales. »
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Battre des records sur la plus grande scène qui soit
Mardi, Messi a réécrit l’histoire du football en inscrivant son premier triplé dans un tournoi international. Ces trois buts lui permettent d’atteindre 16 réalisations en Coupe du monde, de devancer Ronaldo et d’égaler l’ancien attaquant allemand Miroslav Klose au sommet des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.
Commentant cet exploit, Ronaldo a ajouté : « Les records sont faits pour être battus, et celui qui les bat ne surprend aucun fan de football dans le monde. De plus, l’Argentine est la tenante du titre. » Cette prestation sans faille a permis à l’Argentine d’éviter un nouveau faux pas en match d’ouverture, après sa célèbre défaite surprise face à l’Arabie saoudite lors de son premier match de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Destins croisés pour des rivaux de toujours
Alors que Messi établissait de nouveaux records, son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, vivait une soirée frustrante avec le Portugal. Opposé à la RD Congo mercredi, l’attaquant chevronné n’a pas réussi à faire la différence, et l’équipe de Roberto Martinez a dû se contenter d’un match nul décevant (1-1). Ronaldo a manqué plusieurs occasions en seconde période, portant à neuf son nombre de matchs consécutifs sans but dans les grands tournois.
Ces trajectoires opposées alimentent la réflexion du Brésilien sur la hiérarchie actuelle du football, d’autant que Messi, fraîchement remis d’une lésion aux ischio-jambiers, a brillé face à une Algérie accrocheuse.
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Prochain défi en ligne de mire
Après leur spectaculaire victoire d’ouverture, les Argentins entendent désormais maintenir leur dynamique au sein du groupe B. Les champions du monde visent ainsi de devenir la troisième sélection de l’histoire à conserver son titre planétaire. Les hommes de Lionel Scaloni reprendront la compétition lundi contre l’Autriche, tandis que Cristiano Ronaldo et le Portugal se préparent à défier l’Ouzbékistan, avec l’espoir de décrocher leur première victoire et de valider virtuellement leur billet pour les huitièmes de finale.