Depuis plusieurs mois maintenant, l’équipe de Mikel Arteta est retombée dans une situation où tout se joue sur des détails. À l’automne, elle était de loin la meilleure formation d’Angleterre et d’Europe, mais ce statut n’est plus aussi acquis, même si elle aborde la dernière ligne droite de la saison en tant que favorite en Premier League et en Ligue des champions.

Malgré une avance confortable au classement national et un tirage au sort a priori favorable sur la scène continentale, les Gunners pourraient payer cher cette gestion des ressources. Un effectif décimé par les blessures et la fatigue n’offre plus beaucoup de marge de manœuvre, et Arteta doit actionner l’un des derniers leviers à sa disposition. Dans ce contexte, l’heure est peut-être venue de lancer définitivement Max Dowman, jeune pépite de 16 ans formée au club. Talent précoce déjà aperçu avec les moins de 18 ans, le milieu offensif possède cette capacité à créer des décalages, à accélérer le jeu et à peser sur les défenses, autant d’atouts qui pourraient redonner du souffle à une équipe en quête de fraîcheur. Titulariser Dowman ne serait pas un pari, mais un choix stratégique : son profil complémentaire permettrait d’apporter vitesse et audace sans déstabiliser l’équilibre collectif. Reste à savoir si Arteta osera franchir le pas dès les prochaines rencontres décisives. La prudence est de mise, car aligner un adolescent face à des adversaires aguerris comporte des risques. Toutefois, face à l’urgence et aux contraintes actuelles, le bénéfice potentiel semble l’emporter. Les supporters, impatients de découvrir ce joyau, guettent déjà son nom sur la feuille de match. Une chose est sûre : le moment approche, et il pourrait bien marquer un tournant dans la saison des Gunners.