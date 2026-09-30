AFP
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« Il est temps de dire stop » : le patron de l'UEFA Aleksander Ceferin exige le départ de Gianni Infantino dans une attaque brutale contre le président de la FIFA
La guerre civile du football s’intensifie
Ceferin a intensifié sa campagne pour écarter Infantino du pouvoir à la suite d’un discours virulent lors de l’assemblée de l’European Football Clubs (EFC) à Copenhague. La relation entre les deux dirigeants s’est effondrée le mois dernier en raison d’une proposition très controversée de la FIFA.
Infantino aurait manigancé pour vendre une participation dans les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde, à des investisseurs privés. Cette révélation a immédiatement déclenché une guerre civile amère dans le football mondial. L’UEFA, soutenue par les confédérations d’Asie et d’Amérique du Nord, exige un changement immédiat de direction. Pendant ce temps, les instances dirigeantes africaines et sud-américaines se sont fermement rangées aux côtés d’Infantino.
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L’empereur nu de la FIFA
S’adressant aux principaux dirigeants des clubs, Ceferin a utilisé le conte Les Habits neufs de l’empereur pour se moquer d’Infantino. Il a tourné en dérision les récentes affirmations de la FIFA sur la transparence, insistant sur le fait que des mots commodes ne peuvent pas masquer une réalité inconfortable.
« Peut-être que la morale de cette histoire est que des mots commodes ne peuvent pas changer une réalité inconfortable », a déclaré Ceferin, cité par The Athletic. « Le football mondial a récemment entendu certains mots très commodes : développement, démocratisation, consultation, des mots utilisés, en réalité, pour décrire leur contraire.
« Vendre une partie de l’avenir du football ne devient pas du développement parce que vous dites que c’est du développement. Mettre un fait accompli devant les associations nationales ne devient pas de la démocratisation parce que vous appelez cela de la démocratisation, quel que soit le montant du chèque. Et le secret ne devient pas de la consultation parce que vous appelez cela de la consultation. »
Batailles judiciaires et récompenses politiques
Les retombées du projet d’investissement se sont déjà déplacées devant les tribunaux. L’UEFA a engagé une action en justice contre la FIFA, Infantino et les investisseurs proposés, poussant la FIFA à accuser l’UEFA de mener une campagne de diffamation continue contre son dirigeant. Ceferin a également condamné la décision controversée d’Infantino d’attribuer l’an dernier un Prix de la paix de la FIFA à Donald Trump, soulignant qu’il avait été créé sans l’aval du conseil d’administration.
« Puis ce même dirigeant politique appelle pendant la plus grande compétition du monde pour se plaindre d’une décision prise sur le terrain », a-t-il ajouté. « Les règles disent une chose, le téléphone sonne, la décision change. Combien de fois cela devrait-il arriver dans votre club avant que le conseil d’administration ne dise stop ?
« Eh bien, mes amis, je pense qu’il est temps de dire stop. Le football n’a pas besoin d’empereurs et il n’y a pas de place pour les courtisans. Ceux d’entre nous qui gouvernent ce sport passent, puis s’en vont. Nous en sommes les gardiens, pas les propriétaires. Le football n’est pas à vendre. Ni aujourd’hui. Ni demain. Ni jamais. »
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La course à la présidence de la FIFA
Malgré le vif tollé, Infantino reste déterminé à s’assurer un quatrième mandat de quatre ans à la présidence de la FIFA. Il doit actuellement se présenter à sa réélection lors du congrès de l’instance mondiale prévu en mars prochain au Maroc.
En l’état actuel des choses, Infantino se présentera sans opposition pour le poste suprême. L’UEFA et ses alliés internationaux cherchent désespérément un candidat crédible pour le défier dans les urnes.
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