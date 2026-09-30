S’adressant aux principaux dirigeants des clubs, Ceferin a utilisé le conte Les Habits neufs de l’empereur pour se moquer d’Infantino. Il a tourné en dérision les récentes affirmations de la FIFA sur la transparence, insistant sur le fait que des mots commodes ne peuvent pas masquer une réalité inconfortable.

« Peut-être que la morale de cette histoire est que des mots commodes ne peuvent pas changer une réalité inconfortable », a déclaré Ceferin, cité par The Athletic. « Le football mondial a récemment entendu certains mots très commodes : développement, démocratisation, consultation, des mots utilisés, en réalité, pour décrire leur contraire.

« Vendre une partie de l’avenir du football ne devient pas du développement parce que vous dites que c’est du développement. Mettre un fait accompli devant les associations nationales ne devient pas de la démocratisation parce que vous appelez cela de la démocratisation, quel que soit le montant du chèque. Et le secret ne devient pas de la consultation parce que vous appelez cela de la consultation. »