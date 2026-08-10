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« Il est temps de dire au revoir » : la nouvelle recrue de Côme, Trevoh Chalobah, publie un émouvant message d’adieu à Chelsea après 18 ans
La fin d’un parcours de 18 ans à Stamford Bridge
Chalobah a fait ses adieux définitifs, en larmes, à Chelsea après que son transfert très médiatisé vers le club italien a été officiellement entériné dimanche. L’international anglais de 27 ans quitte l’ouest de Londres, mettant fin à une aventure de près de deux décennies avec le club qu’il avait rejoint alors qu’il était encore à l’école primaire.
Sur les réseaux sociaux, il s’est adressé aux supporters et aux membres du staff qui l’ont soutenu tout au long de sa progression. Le défenseur, qui a disputé 151 matches avec le club toutes compétitions confondues, n’a pas caché sa gratitude pour les opportunités qu’il a reçues. « Après 18 ans, il est temps de dire au revoir à Chelsea », a-t-il écrit dans ce message chargé d’émotion.
- AFP
Un rêve vécu et un objectif accompli
Chalobah a accompagné son message initial d’un carrousel de photos mettant en lumière ses moments les plus marquants sous le maillot de Chelsea. Ces images illustraient la transformation physique et professionnelle d’un joueur qui a passé les deux tiers de sa vie à représenter Chelsea. Dans son message, il a insisté sur l’évolution personnelle qu’il a connue au sein du club, passant d’un enfant aux yeux écarquillés à un athlète professionnel aguerri capable de rivaliser dans le championnat le plus exigeant du monde et sur la scène internationale avec l’Angleterre.
« Je suis arrivé à neuf ans avec un rêve, et je pars en homme qui a vécu ce rêve d’une manière que je n’aurais jamais imaginée. Ce parcours m’a mis à l’épreuve, m’a élevé et m’a renforcé. À tous mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et supporters, merci de m’avoir façonné. J’ai tout donné, et je suis fier de la personne que ce club m’a aidé à devenir », a déclaré Chalobah.
Des paroles pleines de sagesse pour l’académie de Cobham
Au-delà du simple fait de remercier le club, Chalobah a profité de sa tribune pour offrir des conseils et des encouragements à la nouvelle génération de talents qui peaufinent actuellement leurs compétences au centre d’entraînement de Cobham, à Chelsea. Le défenseur a souvent été cité en exemple pour sa persévérance, lui qui est passé par plusieurs prêts à Ipswich Town, Huddersfield Town et Lorient.
« Aux jeunes joueurs : le chemin ne sera pas toujours facile. Mais restez prêts, restez positifs et gardez la foi. Le timing de Dieu est toujours le bon. Merci à tous, sincèrement, avec amour et gratitude », a ajouté Chalobah.
- Getty Images
Un nouveau chapitre en Serie A avec Côme
Chalobah se tourne désormais vers un nouveau défi en Italie, en rejoignant le projet de Côme, qui a suscité une attention considérable sous la direction de l’ancien milieu de terrain de Chelsea Cesc Fabregas. Évoquant l’influence de son nouvel entraîneur, Chalobah a expliqué comment le processus de recrutement s’était déroulé à travers des échanges directs.
« L’appel avec Cesc s’est très bien passé, il m’a montré à quel point il me voulait », a déclaré Chalobah. "Connaissant Cesc, évidemment, il est passé par Chelsea, et je me suis entraîné avec lui quand j’étais plus jeune. Maintenant, bien sûr, jouer sous ses ordres va être incroyable. C’est certain, je donnerai tout. Je suis enthousiaste à l’idée de cette nouvelle aventure."
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