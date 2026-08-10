Chalobah a fait ses adieux définitifs, en larmes, à Chelsea après que son transfert très médiatisé vers le club italien a été officiellement entériné dimanche. L’international anglais de 27 ans quitte l’ouest de Londres, mettant fin à une aventure de près de deux décennies avec le club qu’il avait rejoint alors qu’il était encore à l’école primaire.

Sur les réseaux sociaux, il s’est adressé aux supporters et aux membres du staff qui l’ont soutenu tout au long de sa progression. Le défenseur, qui a disputé 151 matches avec le club toutes compétitions confondues, n’a pas caché sa gratitude pour les opportunités qu’il a reçues. « Après 18 ans, il est temps de dire au revoir à Chelsea », a-t-il écrit dans ce message chargé d’émotion.