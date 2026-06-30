Ce nouvel échec s’inscrit dans la crise persistante qui frappe le football allemand depuis plusieurs années. Après les éliminations dès la phase de groupes des Coupes du monde 2018 et 2022, puis l’élimination en quarts de finale de l’Euro 2024 à domicile, la Mannschaft se retrouve une fois encore au bord du gouffre.

Ceux qui imputent ces revers au seul sélectionneur Julian Nagelsmann, ou à un simple manque de chance, ignorent un problème structurel qui mine l’équipe de la DFB depuis près d’une décennie. « Il nous a toujours manqué quelque chose, encore aujourd’hui », constatait Kai Havertz après la première séance de tirs au but perdue par l’Allemagne en Coupe du monde.

Ce « quelque chose » apparent est en réalité le constat sans appel de ce tournoi : au plus haut niveau, le football allemand reste à des années-lumière de l’excellence individuelle nécessaire pour rivaliser avec ses ambitions.