Le constat de Joshua Kimmich était aussi juste que sans appel : « Nous n'avons bien joué contre aucun adversaire. À trois reprises, nous avons rencontré de grandes difficultés face à des équipes qui ne font pas partie de l'élite mondiale. C'est un fait. Nous méritons pleinement cette élimination », a-t-il déclaré après l'élimination humiliante de la sélection allemande en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay.
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Il est temps de briser cette illusion : l’équipe nationale allemande n’appartient pas, contrairement à la croyance populaire, au rang des meilleures sélections mondiales
Ce nouvel échec s’inscrit dans la crise persistante qui frappe le football allemand depuis plusieurs années. Après les éliminations dès la phase de groupes des Coupes du monde 2018 et 2022, puis l’élimination en quarts de finale de l’Euro 2024 à domicile, la Mannschaft se retrouve une fois encore au bord du gouffre.
Ceux qui imputent ces revers au seul sélectionneur Julian Nagelsmann, ou à un simple manque de chance, ignorent un problème structurel qui mine l’équipe de la DFB depuis près d’une décennie. « Il nous a toujours manqué quelque chose, encore aujourd’hui », constatait Kai Havertz après la première séance de tirs au but perdue par l’Allemagne en Coupe du monde.
Ce « quelque chose » apparent est en réalité le constat sans appel de ce tournoi : au plus haut niveau, le football allemand reste à des années-lumière de l’excellence individuelle nécessaire pour rivaliser avec ses ambitions.
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Le problème de l’Allemagne : « Ce n’est pas le niveau mondial requis »
Un coup d’œil aux effectifs des sélections concurrentes confirme ce constat : la France, l’Espagne, l’Angleterre ou l’Argentine, championne du monde, alignent de nombreux joueurs cadres dans les grands clubs européens, testés chaque semaine au plus haut niveau. Leurs bancs regorgent même de talents capables d’endosser un rôle de pilier en équipe d’Allemagne.
En comparaison directe, l’effectif allemand manque de cohésion. L’ancien sélectionneur Joachim Löw constatait déjà l’automne dernier dans l’émission « Doppelpass » de Sport1 que la Mannschaft connaissait « des problèmes depuis quelques années » à certains postes. « Nous avons certes un très bon niveau sur certains postes, mais pas sur d’autres ; nous n’avons pas cette classe mondiale dont on a besoin si l’on veut sérieusement prétendre au titre », avait-il tranché.
Cette situation s’est reflétée dans la préparation de la Coupe du monde : contraint par un effectif limité, Nagelsmann a multiplié les expérimentations. La présence de nombreux débutants n’était pas un luxe, mais le signe d’une recherche permanente de la bonne formule.
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L’élimination de l’équipe d’Allemagne de la Coupe du monde est « le fruit d’années de dérives », selon une analyse experte.
Jusqu'à la veille du coup d'envoi, plusieurs questions clés demeuraient sans réponse : le poste de latéral gauche et la composition du duo axial au milieu de terrain restaient à définir. Le débat sur la position idéale de Kimmich a par ailleurs traversé toute l'ère Nagelsmann. Devant, l'équipe manquait d'un véritable avant-centre de calibre international.
« De tels problèmes n’apparaissent pas du jour au lendemain au plus haut niveau de l’équipe nationale A, ils sont le résultat d’années d’erreurs de gestion », a récemment déclaré Tobias Haupt sur t-online.de. Il est bien placé pour le savoir, puisque cet homme de 42 ans a dirigé l’académie de la DFB de 2018 à 2023. « Il y a des lacunes à plusieurs niveaux, il manque de la classe individuelle à la plupart des postes », a déclaré Mats Hummels en tant qu’expert sur MagentaTV. « Nous n’en disposons que chez très peu de joueurs. Il manque de la résilience, il manque cette volonté absolue de gagner, de tout donner pour y parvenir. »
Cette instabilité s’est doublée de débats permanents dans l’entourage : la sélection de Leroy Sané, l’absence d’un talent en forme comme Said El Mala ou le retour de Manuel Neuer ont occupé le devant de la scène. Ces changements constants ont empêché l’émergence de hiérarchies claires, et l’équipe n’a jamais pu trouver ses marques ni développer un axe stable.
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Une nette baisse de qualité par rapport aux champions du monde 2014
L'équipe actuelle manque d'au moins un véritable leader, capable de montrer la voie tant sur le plan hiérarchique que sportif. Le fait que Nagelsmann ait rappelé Toni Kroos pour l'Euro il y a deux ans en dit long à cet égard. Kroos garantissait en effet un niveau international et une stabilité, ses succès au Real Madrid parlent d'eux-mêmes. Mais après ses adieux définitifs, un vide s'est créé, qui n'a toujours pas pu être comblé de manière adéquate à ce jour. Aucun élément du groupe actuel ne parvient à endosser ce rôle de leader et à rassurer ses partenaires dans les phases chaudes du match.
Une comparaison avec l’équipe championne du monde 2014 illustre cette perte de qualité. Le titre brésilien couronnait une progression organique de plusieurs années sous la houlette de Löw, forgée tournoi après tournoi, revers après revers, jusqu’à une maturité collective.
Surtout, l’effectif pouvait s’appuyer sur un nombre bien plus important de joueurs de calibre international : Kroos et Sami Khedira évoluaient au Real Madrid, tandis que Bastian Schweinsteiger, Hummels, Thomas Müller ou Philipp Lahm étaient au sommet de leur art. La génération actuelle ne possède pas une telle profondeur de banc.
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L'Allemagne manque de joueurs dits « de classe mondiale ».
« Je considère notamment le bloc défensif du Bayern comme étant déjà de classe mondiale : Kimmich, Pavlovic, Jonathan Tah, mais aussi Goretzka et bien sûr Musiala, lorsqu’il est au meilleur de sa forme », a déclaré Schweinsteiger, avant de nuancer son propos : « Ce sont des joueurs qui frôlent le plus haut niveau mondial. Mais ce qui caractérise une équipe de classe mondiale, c’est la constance. L’Espagne ou la France le démontrent depuis des années : la constance se mesure à leur capacité à se montrer présentes et à jouer au plus haut niveau quand ça compte vraiment. »
Les jeunes talents actuels, tels que Musiala, Florian Wirtz, Havertz, Nico Schlotterbeck ou Felix Nmecha, possèdent indéniablement les qualités pour atteindre ce niveau. Toutefois, malgré leur jeune âge, ils n’ont pas encore connu de grands moments décisifs ni démontré la régularité nécessaire pour guider une équipe tout au long d’un tournoi majeur.
Au contraire, tous ont connu des baisses de régime significatives, aussi bien en club qu’en sélection. Aucun n’a encore acquis le statut de « classe mondiale » ; ils devront le conquérir à la force du poignet, année après année. Pour l’instant, cela ne suffit pas pour répondre aux attentes de la DFB.
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La qualité au sein de l'équipe nationale allemande : « Seront-ils capables de faire la différence de manière constante pendant des années ? »
« Wirtz et Musiala sont des joueurs exceptionnels », a également déclaré Haupt. « Mais pour ces deux-là, il ne faut pas oublier qu’ils ont déjà dû surmonter des blessures très graves et qu’ils n’ont pas encore retrouvé leur meilleur niveau. Cela dit, la catégorie de Messi ou Mbappé est bien sûr d’un tout autre ordre, car ces joueurs marquent le football mondial depuis de nombreuses années. Pour Wirtz et Musiala, l’étape suivante consiste à confirmer sur la durée. Sauront-ils maintenir un niveau d’impact constant pendant plusieurs années ? Pour y parvenir, ils auront besoin de confiance, de rôles clairement définis et d’un environnement qui protège leurs points forts. »
Sur le plan qualitatif, l’équipe nationale allemande n’est plus, depuis des années, suffisamment compétitive pour figurer parmi l’élite mondiale ; l’image historique d’une formation invincible en tournoi est désormais révolue. La prestation décevante contre le Paraguay l’a démontré. Un affrontement direct avec la France en huitièmes de finale, comme prévu, aurait toutefois peut-être mis encore plus clairement en évidence l’écart qui la sépare des meilleures nations.
Allemagne : bilan de l'équipe nationale depuis la Coupe du monde 2014
Concours Tour Adversaire lors de l'élimination Euro 2016 Demi-finale France (0-2) Coupe du monde 2018 Phase de groupes Corée du Sud (0-2) Euro 2021 Huitièmes de finale Angleterre (0-2) Coupe du monde 2022 Phase de groupes Costa Rica (4-2, éliminé à la différence de buts) Euro 2024 Quarts de finale Espagne (1-2 après prolongation) Coupe du monde 2026 Seizièmes de finale Paraguay (3-4 aux tirs au but)