« Il est submergé d'appels ! » Le FC Bayern va-t-il recruter le nouveau Ivica Olic ?

Le FC Bayern est constamment à la recherche de jeunes joueurs prometteurs dans toute l'Europe. Il semblerait qu'un talent croate ait attiré l'attention du club munichois : Anton Matkovic, du NK Osijek.
L'attaquant s'est fait remarquer au sein du club croate de première division. Malgré la saison difficile du NK Osijek, actuellement en lutte pour éviter la relégation, Matkovic a su attirer l'attention. Le joueur de 20 ans a disputé 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, marquant un but et délivrant une passe décisive.
Le président d'Osijek, Robert Spehar, a lui-même confirmé que le jeune attaquant était déjà dans le viseur de plusieurs clubs. Il a décrit à quel point le joueur était sollicité au journal croate Sportske Novosti :
« Il est bombardé d'appels de managers – Dinamo, Hajduk, Bayern, je ne sais pas qui d'autre encore. Je pense que sa tête est comme un tambour. Quelqu'un du club doit être avec lui 24 heures sur 24 pour voir ce qui va se passer ensuite et comment les choses vont évoluer. »
Un nouveau Olic pour le Bayern ? Matkovic dans le viseur
Dans son pays natal, Matkovic est déjà comparé à un compatriote célèbre : Ivica Olic. L'ancien international croate a joué au FC Bayern de 2009 à 2012, où il est rapidement devenu le chouchou du public. Au total, Olic a disputé 80 matchs officiels pour le club munichois pendant cette période, marquant 23 buts.
On attribue désormais des qualités similaires à Matkovic. Le joueur international U21 n'est pas un avant-centre classique. Il se distingue plutôt par sa mentalité, sa grande capacité à courir et ses percées depuis des positions légèrement plus reculées. Son contrat avec le club croate court jusqu'à l'été 2027.
Les statistiques d'Anton Matkovic au NK Osijek lors de la saison 2025/26 :
Matchs officiels Buts Passes décisives Minutes jouées 14 1 1 862