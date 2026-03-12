« Il est submergé d'appels ! » Le FC Bayern va-t-il recruter le nouveau Ivica Olic ?

L'attaquant s'est fait remarquer au sein du club croate de première division. Malgré la saison difficile du NK Osijek, actuellement en lutte pour éviter la relégation, Matkovic a su attirer l'attention. Le joueur de 20 ans a disputé 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, marquant un but et délivrant une passe décisive.

Le président d'Osijek, Robert Spehar, a lui-même confirmé que le jeune attaquant était déjà dans le viseur de plusieurs clubs. Il a décrit à quel point le joueur était sollicité au journal croate Sportske Novosti :

« Il est bombardé d'appels de managers – Dinamo, Hajduk, Bayern, je ne sais pas qui d'autre encore. Je pense que sa tête est comme un tambour. Quelqu'un du club doit être avec lui 24 heures sur 24 pour voir ce qui va se passer ensuite et comment les choses vont évoluer. »