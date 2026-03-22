Il est sous contrat avec un club de deuxième division ! Un nom inattendu serait pressenti pour succéder à Sebastian Kehl au BVB

Grâce à son « approche analytique, à son style de direction calme et stratégique ainsi qu'à une gestion avisée de l'effectif », Book s'est forgé une excellente réputation dans le milieu ces dernières années, raison pour laquelle il aurait déjà été dans le viseur du VfL Wolfsburg et du Borussia Mönchengladbach.

Il a toutefois décliné les propositions de la Bundesliga et a préféré prolonger son contrat à Elversberg, notamment parce qu’il aurait envisagé un poste dans un club plus important. L’occasion se présenterait désormais chez les Schwarzgelben.

À Elversberg, Book est considéré comme l’un des artisans du succès sportif actuel. Malgré des départs notables l'été dernier, comme le retour de Fisnik Asllani, prêté au TSG Hoffenheim, le quadragénaire a constitué une équipe performante chez les Sarrois, qui occupe la deuxième place du classement de deuxième division après 27 journées sur 34 et a de bonnes chances de monter en Bundesliga.