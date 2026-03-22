Selon Sky, Nils-Ole Book, du SV Elversberg, est un candidat dont les dirigeants de Dortmund discutent actuellement. Au sein de ce club de deuxième division allemande, qui vise la montée, cet homme de 40 ans occupe le poste de directeur sportif.
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Il est sous contrat avec un club de deuxième division ! Un nom inattendu serait pressenti pour succéder à Sebastian Kehl au BVB
Grâce à son « approche analytique, à son style de direction calme et stratégique ainsi qu'à une gestion avisée de l'effectif », Book s'est forgé une excellente réputation dans le milieu ces dernières années, raison pour laquelle il aurait déjà été dans le viseur du VfL Wolfsburg et du Borussia Mönchengladbach.
Il a toutefois décliné les propositions de la Bundesliga et a préféré prolonger son contrat à Elversberg, notamment parce qu’il aurait envisagé un poste dans un club plus important. L’occasion se présenterait désormais chez les Schwarzgelben.
À Elversberg, Book est considéré comme l’un des artisans du succès sportif actuel. Malgré des départs notables l'été dernier, comme le retour de Fisnik Asllani, prêté au TSG Hoffenheim, le quadragénaire a constitué une équipe performante chez les Sarrois, qui occupe la deuxième place du classement de deuxième division après 27 journées sur 34 et a de bonnes chances de monter en Bundesliga.
Le BVB se sépare de manière inattendue de son directeur sportif Kehl
Dimanche après-midi, le BVB s'est séparé de son directeur sportif. « Le moment était venu de changer », a déclaré Lars Ricken, directeur sportif : « Afin que les deux parties puissent s'y préparer, nous avons convenu d'un commun accord de mettre fin immédiatement aux fonctions de Sebastian. » Kehl a « rendu d'énormes services à notre club, et nous lui sommes très reconnaissants pour son grand engagement ».
Depuis 2018, Kehl a dirigé pendant quatre ans le département des joueurs professionnels du BVB ; c'est sous sa direction que Dortmund a remporté la Coupe d'Allemagne en 2021. À l’été 2022, l’ancien joueur professionnel du BVB a pris le poste de directeur sportif, et en 2024, les Noir et Jaune ont atteint la finale de la Ligue des champions. Kehl a longtemps été considéré comme l’héritier de Hans-Joachim Watzke, mais c’est Ricken qui a obtenu le poste de directeur tant convoité.
« Le Borussia Dortmund m'a accompagné pendant la moitié de ma vie et je suis extrêmement attaché à ce grand club. Néanmoins, nous avons désormais le sentiment commun qu’il est temps de prendre de nouvelles directions – tant pour le BVB que pour moi », a déclaré Kehl, qui a passé 13 ans à Dortmund en tant que joueur. Récemment, des rumeurs faisaient état d’un éventuel engagement de l’homme de 46 ans en tant que directeur sportif au Hambourg SV ; une promotion au sein du BVB n’était pas envisageable dans cette configuration.
BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date
Match
4 avril, 18 h 30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 avril, 15h30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 avril, 15h30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)