Dans un entretien accordé au journal sportif espagnol « as », Escudé, qui a porté à 13 reprises le maillot de l’équipe de France, affirme : « Il est sorti de nulle part. La France l’avait certes repéré, mais c’est un joueur qui continue de nous surprendre, car il est né en Angleterre et y a grandi, en dehors du système de formation français. »
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« Il est sorti de nulle part ! » Michael Olise surprend un ancien international et lui arrache des déclarations pour le moins curieuses
Ces déclarations surprennent, car, bien qu’il soit né à Londres, Olise a gravi tous les échelons des sélections jeunes tricolores. Âgé de 24 ans, il n’a pourtant fait ses débuts en équipe A qu’en septembre 2024, juste après son transfert de Crystal Palace au Bayern Munich et sa médaille d’argent aux JO avec les U23 français.
Son sélectionneur de l’époque, Thierry Henry, pressentait déjà l’étendue de son talent. « À l’entraînement, il réalisait des choses qui vous donnent envie de retenir votre « Waouh » ! J’ai alors dit à mon adjoint : « Tu as vu ce qu’il vient de faire ? » Olise est tout simplement d’une autre planète », s’est enthousiasmé Henry sur Fox.
- Getty Images Sport
Henry affirme : « Michael Olise est le joueur le plus important » pour l’équipe de France.
Certes, Kylian Mbappé demeurera toujours le « MVP » de l’équipe tricolore, « car Kylian affiche des statistiques que personne n’atteint. Mais le joueur le plus important, c’est Michael Olise », a affirmé Henry avec autorité. La star du FC Bayern est « un phénomène », surtout depuis que Didier Deschamps l’aligne au poste de meneur de jeu, derrière Mbappé, depuis la seconde période du premier match de groupe face au Sénégal.
Contrairement à son usage munichois, il ne joue pas sur l’aile droite mais en numéro 10, juste derrière Mbappé. Il totalise déjà cinq passes décisives en six matchs de Coupe du monde. « Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il les perçoit avec une précision et une rapidité incroyables. Quel joueur ! » a déclaré Henry, soulignant par ailleurs que l’ailier ne négligeait pas ses tâches défensives. « Ce qu’il accomplit loin du ballon est incomparable. D’ordinaire, les joueurs aussi doués techniquement oublient leurs obligations défensives. Pas lui. »
Escudé, toujours surpris par l’impact du joueur, abonde dans le même sens : « En France, on a beaucoup parlé du fossé potentiel entre l’attaque et la défense, du fait que l’équipe se scinde en deux parties. Mais les efforts d’Ousmane Dembélé et d’Olise, qui contribuent sans relâche à récupérer le ballon, aident également la défense. »
Après sa nouvelle performance convaincante en quart de finale contre le Maroc (2-0) mardi soir (21 h CET), Olise affrontera désormais l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde avec les Bleus.
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