« Il est sorti de nulle part ! » Michael Olise surprend un ancien international et lui arrache des déclarations pour le moins curieuses

Certes, Kylian Mbappé demeurera toujours le « MVP » de l’équipe tricolore, « car Kylian affiche des statistiques que personne n’atteint. Mais le joueur le plus important, c’est Michael Olise », a affirmé Henry avec autorité. La star du FC Bayern est « un phénomène », surtout depuis que Didier Deschamps l’aligne au poste de meneur de jeu, derrière Mbappé, depuis la seconde période du premier match de groupe face au Sénégal.

Contrairement à son usage munichois, il ne joue pas sur l’aile droite mais en numéro 10, juste derrière Mbappé. Il totalise déjà cinq passes décisives en six matchs de Coupe du monde. « Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il les perçoit avec une précision et une rapidité incroyables. Quel joueur ! » a déclaré Henry, soulignant par ailleurs que l’ailier ne négligeait pas ses tâches défensives. « Ce qu’il accomplit loin du ballon est incomparable. D’ordinaire, les joueurs aussi doués techniquement oublient leurs obligations défensives. Pas lui. »

Escudé, toujours surpris par l’impact du joueur, abonde dans le même sens : « En France, on a beaucoup parlé du fossé potentiel entre l’attaque et la défense, du fait que l’équipe se scinde en deux parties. Mais les efforts d’Ousmane Dembélé et d’Olise, qui contribuent sans relâche à récupérer le ballon, aident également la défense. »

Après sa nouvelle performance convaincante en quart de finale contre le Maroc (2-0) mardi soir (21 h CET), Olise affrontera désormais l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde avec les Bleus.