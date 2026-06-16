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« Il est prêt » : selon Ronaldo, Endrick vaut aujourd’hui Matheus Cunha et Igor Thiago, et il exhorte le jeune Brésilien à saisir sa chance lors de la Coupe du monde
Les supporters réclament l'intégration de l'adolescent
La décision de Carlo Ancelotti de laisser la jeune star du Real Madrid sur le banc a suscité de vives critiques de la part des supporters passionnés, qui estimaient que l’attaquant aurait pu déstabiliser la défense marocaine. Endrick avait récemment inscrit le but de la victoire contre l’Égypte lors d’un match amical de préparation, ce qui avait conduit beaucoup de monde à penser qu’il méritait un rôle de premier plan. Cependant, Ronaldo a pleinement défendu la décision de l’entraîneur, soulignant qu’une blessure inattendue du milieu de terrain Bruno Guimaraes avait bouleversé les remplacements offensifs prévus par le Brésil en fin de match.
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Ronaldo éclaire la hiérarchie offensive
Invité de l’émission « Resenha da Copa », le légendaire champion du monde 2002 a souligné que le jeune attaquant se trouvait au même niveau que ses coéquipiers en sélection, mais qu’il devait tenir compte de la profondeur de l’effectif.
Ronaldo a déclaré : « Je suis sûr qu’il aura sa chance. Il entrera en jeu à un moment donné, mais pour l’instant, il est la troisième option en attaque. Il y a Igor Thiago, il y a Matheus Cunha, et puis c’est lui.
Je pense qu’il serait entré en jeu contre le Maroc si Bruno Guimarães n’avait pas demandé à sortir. C’est un détail important, car Ancelotti voulait gagner. Mais soyez-en sûrs : il est prêt.
« Il est en concurrence avec d’autres grands joueurs. Il est au même niveau que Matheus Cunha, de Manchester United, et Igor Thiago a été l’un des meilleurs buteurs en Angleterre ; nous sommes donc bien pourvus pour le moment. »
La différence de buts devient déterminante
La pression monte sur les géants sud-américains, qui doivent désormais engranger un maximum de points et lancer une dynamique décisive après leur match nul surprise lors de la première journée. Ronaldo a souligné que la prochaine rencontre de groupe face à Haïti devait servir de tremplin pour renforcer la confiance de l’équipe et convertir avec efficacité chaque occasion offensive.
Il a ajouté : « Je pense que ce prochain match sera important pour que tout le monde reprenne confiance. Évidemment, la victoire est très importante, mais la différence de buts sera cruciale dans ce match pour la première place – c’est elle qui déterminera qui terminera en tête du groupe. Nous devons donc tirer le meilleur parti de chaque occasion pour ne pas nous retrouver en difficulté. »
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Prochaines rencontres cruciales de la phase de groupes
La Seleção doit rapidement retrouver son efficacité devant le but avant de se rendre à Philadelphie pour un match décisif de la phase de poules contre Haïti. L'équipe d'Ancelotti, qui regorge de stars, clôturera ensuite sa phase de poules en affrontant une solide équipe écossaise à Miami. Il sera absolument crucial pour le Brésil de remporter une victoire écrasante face à Haïti, avec un écart de buts important, afin de terminer en tête du classement de la poule et de s'assurer un tirage au sort favorable pour les huitièmes de finale.