Invité de l’émission « Resenha da Copa », le légendaire champion du monde 2002 a souligné que le jeune attaquant se trouvait au même niveau que ses coéquipiers en sélection, mais qu’il devait tenir compte de la profondeur de l’effectif.

Ronaldo a déclaré : « Je suis sûr qu’il aura sa chance. Il entrera en jeu à un moment donné, mais pour l’instant, il est la troisième option en attaque. Il y a Igor Thiago, il y a Matheus Cunha, et puis c’est lui.

Je pense qu’il serait entré en jeu contre le Maroc si Bruno Guimarães n’avait pas demandé à sortir. C’est un détail important, car Ancelotti voulait gagner. Mais soyez-en sûrs : il est prêt.

« Il est en concurrence avec d’autres grands joueurs. Il est au même niveau que Matheus Cunha, de Manchester United, et Igor Thiago a été l’un des meilleurs buteurs en Angleterre ; nous sommes donc bien pourvus pour le moment. »