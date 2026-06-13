Kylian Mbappé s'est exprimé sur l'ambiance positive qui règne actuellement dans le vestiaire français après la récente victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal en Ligue des champions. Le capitaine de l'équipe de France a souligné que, si cet exploit est historique pour son ancien club, il impose aux joueurs confirmés une tâche particulière : gérer les émotions de ceux qui se trouvent des deux côtés du résultat.

« J’ai rapidement félicité mes coéquipiers du PSG. C’est plus facile de consoler un coéquipier (Saliba) qui a perdu la Ligue des champions que cinq », a déclaré Mbappé lors de sa conférence de presse. « Ce qu’ils ont accompli est formidable. Je sais ce que c’est que de perdre une finale de Ligue des champions, et nous avons pris le temps de réconforter Saliba. L’ambiance dans le vestiaire est bonne, et nous nous concentrons désormais sur notre objectif : la Coupe du monde. »