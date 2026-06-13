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« Il est plus facile de consoler une personne que cinq ! » - La réaction de Kylian Mbappé après la victoire du PSG sur Arsenal en Ligue des champions, alors que William Saliba et Ousmane Dembélé génèrent des sentiments partagés au sein de l’équipe de France
Les succès du PSG façonnent la dynamique des Bleus
Kylian Mbappé s'est exprimé sur l'ambiance positive qui règne actuellement dans le vestiaire français après la récente victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal en Ligue des champions. Le capitaine de l'équipe de France a souligné que, si cet exploit est historique pour son ancien club, il impose aux joueurs confirmés une tâche particulière : gérer les émotions de ceux qui se trouvent des deux côtés du résultat.
« J’ai rapidement félicité mes coéquipiers du PSG. C’est plus facile de consoler un coéquipier (Saliba) qui a perdu la Ligue des champions que cinq », a déclaré Mbappé lors de sa conférence de presse. « Ce qu’ils ont accompli est formidable. Je sais ce que c’est que de perdre une finale de Ligue des champions, et nous avons pris le temps de réconforter Saliba. L’ambiance dans le vestiaire est bonne, et nous nous concentrons désormais sur notre objectif : la Coupe du monde. »
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Mbappé privilégie la Coupe du monde plutôt que ses records personnels
À deux pas d’entrer encore davantage dans la légende comme l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde – 12 buts déjà au compteur en deux éditions, à seulement quatre unités du record de l’Allemand Miroslav Klose –, Mbappé le martèle : les distinctions personnelles ne sont qu’une préoccupation secondaire. L’attaquant, désormais cadre de l’attaque du Real Madrid en club, se concentre avant tout sur la conservation du statut de puissance dominante de la France dans le football international.
« C'est sympa d'être sur la liste des meilleurs buteurs, même si je ne suis pas sûr que ce soit juste, car ils sont vieux par rapport à moi », a plaisanté Mbappé. « J'ai eu la chance de disputer deux Coupes du monde, d'aller loin et de bien jouer. Bien sûr, je veux continuer à écrire l'histoire. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est rentrer en France avec la Coupe du monde. »
Condition physique et discipline personnelle
Le capitaine français a rapidement dissipé les inquiétudes concernant sa condition physique, affirmant être au sommet de sa forme pour mener l’attaque. Il a souligné l’importance du travail réalisé en coulisses afin de garantir que l’équipe soit prête, tant sur le plan tactique que mental, pour affronter les rigueurs d’un grand tournoi où la marge d’erreur est infime.
« Je suis en bonne forme physique. Je suis très heureux d’être avec l’équipe de France. C’est un moment important pour nous », a expliqué Mbappé. « Nous commençons à assimiler beaucoup de choses en interne. Nous avons eu une bonne préparation d’avant-tournoi. Nous sommes conscients que le chemin sera difficile. Nous sommes prêts à nous battre et à tenter d’atteindre la finale. »
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Gérer les attentes dans un format à élimination directe
Alors que la France aborde la compétition parmi les grands favoris, Mbappé veille à ce que ses coéquipiers gardent les pieds sur terre. Il a rappelé que la nature même de la Coupe du monde fait qu’un seul moment d’inattention peut réduire à néant des années de préparation, quel que soit le talent dont dispose l’équipe.
« Pourquoi freiner l’enthousiasme des joueurs ? La Coupe du monde n’est pas une série de matchs aller-retour : une seule mauvaise performance et l’aventure s’arrête », a-t-il averti. « Nous devons maîtriser nos émotions. Je le répète chaque jour : nous n’avons encore rien gagné. »
Les Bleus entameront leur parcours face au Sénégal, puis défieront l’Irak et termineront la phase de groupes contre la Norvège.