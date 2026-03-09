« Il est parti » - Dietmar Hamann critique sévèrement, une fois de plus, la star de Liverpool Mohamed Salah et conseille aux Reds de recruter Michael Olise pour le remplacer

Hamman a souligné la baisse de performance de Salah et de Liverpool, même s'il garde espoir que les choses puissent changer avant la fin de la saison.

« Ils sont tous en difficulté, et le problème avec Mohamed Salah, c'est que, dans la forme qu'il a affichée au cours de la dernière décennie, il ne se contentait pas de marquer et de créer des buts, il créait aussi des espaces pour les autres. Je pense qu'ils en ont tous bénéficié, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car Salah n'est plus aussi performant qu'avant. Il a marqué son premier but en championnat depuis novembre contre les Wolves », a déclaré Hamman à BOYLE Sports.

« Mohamed Salah est en difficulté depuis l'avant-dernier Noël. Il a du mal à marquer des buts en jeu ouvert, et cela n'a pas changé, cela ne changera pas. Il peut marquer un but de temps en temps, mais il n'a certainement plus l'influence qu'il avait auparavant sur Liverpool. Espérons que nous le verrons faire une petite apparition lors des neuf ou dix derniers matchs pour permettre à Liverpool de se hisser dans le top 5. Mais je pense que ses meilleurs jours sont derrière lui. »