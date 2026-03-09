Getty
« Il est parti » - Dietmar Hamann critique sévèrement, une fois de plus, la star de Liverpool Mohamed Salah et conseille aux Reds de recruter Michael Olise pour le remplacer
Les systèmes de jeu ont également un impact
Au cours de la dernière décennie, la capacité de Salah à marquer et à créer des buts n'a été qu'une partie de sa contribution, permettant à ses coéquipiers d'exploiter l'espace supplémentaire, ce qui a conduit à des occasions de but pour Liverpool. Cependant, ces moments de génie semblent s'être estompés.
Le système de jeu développé par Arne Slot contribue également au style de jeu actuel de l'équipe, rendant difficile pour les attaquants ou les ailiers de briller car ils manquent de contrôle sur le jeu. C'est ce contrôle qui les a rendus si bons la saison dernière ; il permettait aux attaquants de créer plus facilement des occasions et de prendre des risques. Le style de jeu actuel les rend trop vulnérables en défense.
Salah n'a plus d'impact
Hamman a souligné la baisse de performance de Salah et de Liverpool, même s'il garde espoir que les choses puissent changer avant la fin de la saison.
« Ils sont tous en difficulté, et le problème avec Mohamed Salah, c'est que, dans la forme qu'il a affichée au cours de la dernière décennie, il ne se contentait pas de marquer et de créer des buts, il créait aussi des espaces pour les autres. Je pense qu'ils en ont tous bénéficié, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car Salah n'est plus aussi performant qu'avant. Il a marqué son premier but en championnat depuis novembre contre les Wolves », a déclaré Hamman à BOYLE Sports.
« Mohamed Salah est en difficulté depuis l'avant-dernier Noël. Il a du mal à marquer des buts en jeu ouvert, et cela n'a pas changé, cela ne changera pas. Il peut marquer un but de temps en temps, mais il n'a certainement plus l'influence qu'il avait auparavant sur Liverpool. Espérons que nous le verrons faire une petite apparition lors des neuf ou dix derniers matchs pour permettre à Liverpool de se hisser dans le top 5. Mais je pense que ses meilleurs jours sont derrière lui. »
Le joueur qui mérite de remplacer Salah
La légende allemande considère Michael Olise comme le remplaçant idéal de Mohamed Salah. L'attaquant du Bayern Munich a montré sa meilleure forme pour le club bavarois cette saison.
« Pour Liverpool, Michael Olise serait le choix idéal, car il joue sur le côté droit et vient vers l'intérieur. Il a été brillant depuis son arrivée au Bayern Munich », a expliqué Hamman. « Il a été un peu discret ces dernières semaines, mais il y a d'autres joueurs qui font la différence dans les matchs. Mais maintenant que la Ligue des champions reprend, je pense que nous allons probablement revoir le meilleur de lui-même.
C'est un joueur formidable. Je ne vois probablement pas de remplaçant plus parfait pour Salah que lui. Le Bayern Munich sera réticent à le laisser partir, car je ne pense pas qu'il ait une clause dans son contrat. »
Les chances de qualification pour l'UCL s'amenuisent
Au vu des performances de Liverpool cette saison, Hamman est pessimiste quant aux chances de l'équipe de terminer la saison à une meilleure place. Liverpool occupe actuellement la sixième place du classement, à trois points de l'Aston Villa, quatrième. Cette situation risque de les exclure de la compétition européenne de haut niveau.
« Je pensais qu'ils pourraient terminer quatrièmes et participer à la Ligue des champions cette saison. Le résultat du match contre les Wolves a été très décevant. Ils doivent maintenant s'assurer d'obtenir suffisamment de points pour terminer dans les cinq premiers, la cinquième place étant suffisante. Cependant, je pense qu'il y a un énorme point d'interrogation », a déclaré Hamman.
