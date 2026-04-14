« Il est parfois judicieux d’écouter attentivement », a écrit l’ancien capitaine du Bayern et de la DFB sur X, commentant un extrait de l’émission football « Triple » diffusée sur Sky, où il s’était exprimé.
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« Il est parfois utile d’écouter attentivement » : Oliver Kahn estime que ses propos sur la participation de la star du Bayern, Jamal Musiala, à la Coupe du monde ont été mal interprétés
« Évidemment, a expliqué Kahn, on peut interpréter les déclarations de manière très différente. Voici à nouveau le passage décisif... » Ce qui a conduit Kahn à conclure : « Si Jamal Musiala est prêt, sa place est sur la grande scène de la Coupe du monde. »
Au cours de l’émission, Kahn s’est toutefois interrogé sur la faisabilité de cette option, eu égard à la grave blessure subie par Musiala l’été dernier. « La question est aussi (...), comment il se sent mentalement », a-t-il déclaré, « est-il prêt à s’engager à 100 % dans les duels ? » Si ce n’est pas le cas, il pourrait être « plus judicieux » de « ne pas participer à la Coupe du monde ». Mais, a souligné Kahn : « Les profils des joueurs sont très différents. »
Kahn estime que Jamal Musiala pourrait encore connaître un déclic.
Il rappelle qu’il n’est pas rare de voir un joueur, même blessé, prendre part à une compétition et y donner le meilleur de lui-même. Il estime également qu’un déclic pourrait survenir avant la phase finale : « Tout peut s’inverser soudainement et il pourrait être de retour. S’il est à 100 %, il devra faire partie de la sélection pour la Coupe du monde. »
Les propos de Kahn ont provoqué un vif écho : plusieurs responsables et joueurs munichois y ont réagi, tandis que Musiala rappelait avec fermeté : « En tout cas, je veux disputer la Coupe du monde. »