« Il est parfois utile d’écouter attentivement » : Oliver Kahn estime que ses propos sur la participation de la star du Bayern, Jamal Musiala, à la Coupe du monde ont été mal interprétés

« Évidemment, a expliqué Kahn, on peut interpréter les déclarations de manière très différente. Voici à nouveau le passage décisif... » Ce qui a conduit Kahn à conclure : « Si Jamal Musiala est prêt, sa place est sur la grande scène de la Coupe du monde. »

Au cours de l’émission, Kahn s’est toutefois interrogé sur la faisabilité de cette option, eu égard à la grave blessure subie par Musiala l’été dernier. « La question est aussi (...), comment il se sent mentalement », a-t-il déclaré, « est-il prêt à s’engager à 100 % dans les duels ? » Si ce n’est pas le cas, il pourrait être « plus judicieux » de « ne pas participer à la Coupe du monde ». Mais, a souligné Kahn : « Les profils des joueurs sont très différents. »