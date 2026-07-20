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« Il est normal que je prenne le temps d'y réfléchir » : l'entraîneur argentin Lionel Scaloni a fondu en larmes en évoquant l'avenir de l'équipe nationale
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« C'est un véritable écrin pour tout amateur de football. »
Scaloni, dont la nomination était passée inaperçue, a su mener l’Argentine vers des succès réguliers depuis son arrivée en 2018.
Avant son arrivée, l’Argentine n’avait plus remporté de titre majeur chez les hommes depuis 28 ans ; pourtant, en l’espace de trois ans, il a guidé l’équipe vers la Copa América 2021. Après avoir mis en place un système tactique exploitant au mieux le talent de Lionel Messi, il a enfin offert à la nation un deuxième titre mondial, en dominant la France de Kylian Mbappé lors d’une finale haletante en 2022. La Albiceleste a poursuivi sur sa lancée en 2024 en conquérant une nouvelle Copa América sur le sol américain.
« Cet endroit est merveilleux. C’est un lieu de rêve », a déclaré Scaloni dimanche, en revenant sur son parcours avec l’Argentine. « Nous n’aurions jamais imaginé [tous ces trophées remportés], moi et mon staff.
Pourtant, Scaloni a souligné que réitérer ces succès et gérer les attentes qui en découlent pourrait s’avérer trop difficile pour un nouveau cycle de Coupe du monde.
« Pour continuer, il faut beaucoup de choses. C’est très difficile à reproduire », a-t-il déclaré en retenant ses larmes. « Nous avons tout donné jusqu’à la dernière minute [en finale]. Je pense qu’il est normal que je prenne le temps d’y réfléchir. »
Il a ensuite quitté la salle, s’excusant auprès des journalistes, et a été salué par une standing ovation de la presse argentine.
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« Je sais ce que je veux faire » Cette déclaration, courte mais affirmée, traduit une détermination à mettre en œuvre un plan de jeu précis. Sur le terrain, cela se traduit par une exécution technique maîtrisée et une vision stratégique claire, deux atouts essentiels pour imposer son style de jeu et guider l’équipe vers la victoire.
Avant de quitter la salle de presse, Scaloni a annoncé qu’il allait s’entretenir avec Tapia et reconnu que sa décision était presque prise. Il a aussi martelé qu’il ne partirait pas avant la fin de son contrat, en décembre 2026.
« Je vais m'entretenir avec le président. Je vais aller jusqu'au bout de mon contrat. Je sais ce que je veux faire. J'ai besoin de réfléchir. Je ne sais pas si un projet d'une telle envergure pourra être mené à bien [à nouveau] », a-t-il déclaré.
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« J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. »
L'Argentine s'est inclinée 1-0 face à l'Espagne lors d'une finale de Coupe du monde très disputée, un match au cours duquel l'équipe de Scaloni n'a pas réussi à cadrer un seul tir et n'a tiré au but qu'à la 105e minute. Scaloni a souligné que, selon lui, le match avait été très serré malgré l'avantage considérable de l'Espagne au niveau des statistiques offensives.
« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos supporters. Nous avons poussé jusqu’au bout dans une finale très ouverte. Nous étions tout près de la victoire. Je tiens à remercier mes joueurs et tous ceux qui nous ont aidés », a-t-il déclaré.
Si les caméras se sont surtout attardées sur l’émotion de Messi, privé d’une deuxième Coupe du monde, Scaloni a reconnu la déception collective qui traversait son groupe.
« J’ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps dans les vestiaires », a-t-il confié. « Je suis reconnaissant envers ce groupe ; ce sont de véritables guerriers. »
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Réflexions sur Messi
À 39 ans, Lionel Messi pourrait avoir disputé sa dernière Coupe du monde. Son sélectionneur Lionel Scaloni s’est dit « extrêmement reconnaissant » pour les huit années passées à ses côtés, avant d’affirmer avec autorité :
« C’est le meilleur footballeur de tous les temps. C’était incroyable », a déclaré Scaloni.
L’Argentine étant restée muette lors de son dernier match, Messi a finalement terminé deuxième du classement du Soulier d’or derrière Kylian Mbappé (huit buts contre dix). Malgré tout, l’attaquant s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du tournoi, ajoutant quatre passes décisives à son compteur en huit rencontres.
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