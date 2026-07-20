Scaloni, dont la nomination était passée inaperçue, a su mener l’Argentine vers des succès réguliers depuis son arrivée en 2018.

Avant son arrivée, l’Argentine n’avait plus remporté de titre majeur chez les hommes depuis 28 ans ; pourtant, en l’espace de trois ans, il a guidé l’équipe vers la Copa América 2021. Après avoir mis en place un système tactique exploitant au mieux le talent de Lionel Messi, il a enfin offert à la nation un deuxième titre mondial, en dominant la France de Kylian Mbappé lors d’une finale haletante en 2022. La Albiceleste a poursuivi sur sa lancée en 2024 en conquérant une nouvelle Copa América sur le sol américain.

« Cet endroit est merveilleux. C’est un lieu de rêve », a déclaré Scaloni dimanche, en revenant sur son parcours avec l’Argentine. « Nous n’aurions jamais imaginé [tous ces trophées remportés], moi et mon staff.

Pourtant, Scaloni a souligné que réitérer ces succès et gérer les attentes qui en découlent pourrait s’avérer trop difficile pour un nouveau cycle de Coupe du monde.

« Pour continuer, il faut beaucoup de choses. C’est très difficile à reproduire », a-t-il déclaré en retenant ses larmes. « Nous avons tout donné jusqu’à la dernière minute [en finale]. Je pense qu’il est normal que je prenne le temps d’y réfléchir. »

Il a ensuite quitté la salle, s’excusant auprès des journalistes, et a été salué par une standing ovation de la presse argentine.