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« Il est le meilleur au monde ! » - La star du Bayern Munich Luis Diaz soutient son coéquipier Harry Kane pour le Ballon d'Or 2026
Surmonter une frayeur précoce en coupe
Le Bayern Munich a lancé avec succès la défense de son titre en DFB-Pokal grâce à une victoire 4-1 sur l’Osnabruck, pensionnaire de deuxième division, même s’il a dû surmonter une brève frayeur. Kompany avait aligné un onze de départ solide avec Kane, Diaz, Michael Olise et Joshua Kimmich, refusant de sous-estimer l’équipe de 2. Bundesliga.
Le géant bavarois s’est retrouvé mené dès les cinq premières minutes, après que Robin Meissner a profité d’une erreur défensive pour envoyer une spectaculaire volée des 30 yards hors de portée de Jonas Urbig.
Cependant, les visiteurs ont rapidement repris leurs esprits. Kane a égalisé d’une volée bien sentie 13 minutes plus tard seulement, lançant ainsi les bases d’un retournement de situation sans accroc. Tom Bischof, Olise et un penalty tardif de Kane ont finalement assuré une qualification tranquille pour le deuxième tour.
- Getty Images Sport
« Il peut tout faire »
Après ce sacre en coupe, Diaz a dit tout le bien qu’il pensait de son coéquipier anglais. L’ailier colombien a mis en avant le jeu complet sans faille de Kane et son incroyable régularité au cours de l’année écoulée.
« C’est le meilleur au monde, sans aucun doute, a déclaré Diaz à ESPN. Il l’a prouvé tout au long de la saison dernière et il le montre depuis longtemps. La vérité, c’est qu’il sait tout faire, comme je l’ai déjà dit. Je l’admire beaucoup parce que j’ai l’impression qu’il ne fait jamais rien de mal. »
Diaz a ensuite insisté sur l’altruisme de Kane sur le terrain, soulignant sa volonté d’apporter dans tous les secteurs du jeu. « Il fait jouer ses coéquipiers, il court, défend, marque des buts, et il peut aussi marquer de loin », a ajouté l’ancien joueur de Liverpool.
Une campagne individuelle historique
Les références de Kane pour la plus prestigieuse récompense individuelle du football sont indéniables après une saison spectaculaire, au cours de laquelle le capitaine de l’Angleterre a inscrit un total impressionnant de 73 buts et délivré huit passes décisives en seulement 65 apparitions avec son club et sa sélection.
Ce total remarquable comprend six buts lors de la Coupe du monde 2026, où il a aidé l’Angleterre à décrocher une troisième place. En outre, le total global de Kane constitue la deuxième meilleure saison de buteur de tous les joueurs depuis le début du millénaire, derrière seulement la célèbre campagne à 82 buts de Lionel Messi avec Barcelone et l’Argentine en 2011-2012.
Diaz estime fermement que ce bilan historique mérite la plus haute reconnaissance. « Sa mentalité est incroyable, a conclu Diaz. Donc, pour moi, il est l’un des principaux candidats pour remporter le Ballon d’Or. J’espère qu’il pourra le soulever et que nous pourrons tous être heureux pour lui. »
- AFP
Prendre de l’élan sur la scène nationale
Avec Kane déjà buteur en ce début de saison, le Bayern cherchera à s’appuyer sur deux victoires consécutives et dominatrices lors de son retour en Bundesliga ce samedi. Les hommes de Kompany doivent affronter Schalke, qui a récemment assuré son retour dans l’élite allemande.
Auteur de neuf buts lors de ses deux derniers matches, le Bayern tentera de conserver son impressionnante forme offensive ce week-end avant de découvrir son adversaire du deuxième tour de la DFB-Pokal.
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