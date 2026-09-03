Le Bayern Munich a lancé avec succès la défense de son titre en DFB-Pokal grâce à une victoire 4-1 sur l’Osnabruck, pensionnaire de deuxième division, même s’il a dû surmonter une brève frayeur. Kompany avait aligné un onze de départ solide avec Kane, Diaz, Michael Olise et Joshua Kimmich, refusant de sous-estimer l’équipe de 2. Bundesliga.

Le géant bavarois s’est retrouvé mené dès les cinq premières minutes, après que Robin Meissner a profité d’une erreur défensive pour envoyer une spectaculaire volée des 30 yards hors de portée de Jonas Urbig.

Cependant, les visiteurs ont rapidement repris leurs esprits. Kane a égalisé d’une volée bien sentie 13 minutes plus tard seulement, lançant ainsi les bases d’un retournement de situation sans accroc. Tom Bischof, Olise et un penalty tardif de Kane ont finalement assuré une qualification tranquille pour le deuxième tour.



