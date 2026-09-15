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« Il est le meilleur au monde » : Jorge Mendes soutient le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal pour devancer Kylian Mbappe au Ballon d'Or 2026
L’agent fait une déclaration audacieuse
Le débat autour du vainqueur du Ballon d'Or 2026 s'est intensifié après que Mendes a publiquement apporté son soutien total à son client vedette. Cette déclaration est intervenue peu après que le représentant portugais a conclu un dîner de deux heures avec le président de Barcelone, Joan Laporta. S'adressant aux journalistes qui attendaient à l'extérieur du restaurant, Mendes a affiché sa conviction absolue que l'ailier adolescent mérite de décrocher la plus prestigieuse récompense individuelle du football.
- SOPA Images
Mendes soutient son client adolescent
Avant de monter dans sa voiture, le célèbre représentant a réaffirmé à plusieurs reprises sa position devant les médias présents. Mendes, cité par A Bola, a déclaré avec insistance : « Le Ballon d'Or est pour Lamine Yamal, sans aucun doute. Le Ballon d'Or est pour Lamine Yamal, c'est celui qui le mérite le plus. C'est le meilleur du monde, et de loin, et vous le savez. »
Yamal avait déjà affiché une confiance similaire en lui lors d'un entretien avec Universo Valdano, en déclarant : « À qui je le donnerais ? Au meilleur joueur du monde. Honnêtement, en ce qui concerne le meilleur joueur du monde, peut-être que nous sommes deux, moi et Mbappe. Et je pense que je le mériterais cette année en raison de ce que j'ai accompli. »
Le produit de La Masia a ajouté : « Oui, pour moi, c'est très clair, et tous ceux qui regardent les matches le savent. »
Une saison historique renforce ses références
Le soutien de Mendes renforce le dossier déjà très convaincant du joueur de 19 ans après une campagne remarquablement réussie en club comme en sélection. Au-delà d’avoir aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde 2026, l’ailier a joué un rôle déterminant dans le sacre du Barça en Liga et en Supercoupe d’Espagne, avec un bilan remarquable de 24 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière. Cette combinaison de trophées majeurs sur le plan collectif et d’un rendement individuel exceptionnel le place clairement au premier rang dans la course au prix ultime.
- NurPhoto
Le gala londonien couronne le vainqueur
Le lauréat du Ballon d'Or 2026 sera officiellement sacré lors d'une brillante cérémonie organisée à Londres le 26 octobre. Cette prestigieuse 70e édition marque un tournant historique, puisque le gala est organisé hors de Paris pour la première fois. D'ici cette soirée décisive, la forme de Yamal sur les scènes nationale et continentale continuera d'être scrutée de près, alors que son duel très médiatisé avec Mbappe se poursuit.
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