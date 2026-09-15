Avant de monter dans sa voiture, le célèbre représentant a réaffirmé à plusieurs reprises sa position devant les médias présents. Mendes, cité par A Bola, a déclaré avec insistance : « Le Ballon d'Or est pour Lamine Yamal, sans aucun doute. Le Ballon d'Or est pour Lamine Yamal, c'est celui qui le mérite le plus. C'est le meilleur du monde, et de loin, et vous le savez. »

Yamal avait déjà affiché une confiance similaire en lui lors d'un entretien avec Universo Valdano, en déclarant : « À qui je le donnerais ? Au meilleur joueur du monde. Honnêtement, en ce qui concerne le meilleur joueur du monde, peut-être que nous sommes deux, moi et Mbappe. Et je pense que je le mériterais cette année en raison de ce que j'ai accompli. »

Le produit de La Masia a ajouté : « Oui, pour moi, c'est très clair, et tous ceux qui regardent les matches le savent. »