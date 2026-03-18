Il est l'un des grands espoirs pour la Coupe du monde : la superstar ne figure pas dans la sélection allemande pour les matchs amicaux de fin mars

En raison des problèmes de blessure actuels de Musiala, il a été décidé, en concertation avec le FCB et les équipes médicales concernées, de ne pas sélectionner le joueur de 23 ans. « Il a maintenant une semaine de rééducation derrière lui. Vincent (l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany ; note de la rédaction) et Julian (Nagelsmann) sont également en contact à ce sujet. Il est blessé, il ne se rendra pas en sélection nationale, mais va se soigner. Après la trêve internationale, il sera, espérons-le, de nouveau disponible pour jouer avec nous en avril et se mettre en forme pour la Coupe du monde », a déclaré Eberl à DAZN.

Il s'agit là d'une simple mesure de précaution, après que Musiala a ressenti une gêne au niveau de la cheville gauche, blessée cet été, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (6-1) la semaine dernière, ce qui l'a contraint à manquer le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen samedi (1-1) ainsi que le match retour mercredi soir.

De plus, Musiala devrait également manquer le dernier match avant la trêve internationale, samedi contre l'Union Berlin. Même s'il lui reste ensuite du temps pour retrouver sa forme optimale avant la Coupe du monde, cette non-sélection est assez contrariant pour Musiala, mais aussi pour Nagelsmann.

Après tout, le sélectionneur national avait souligné début mars, dans une interview accordée au magazine kicker, qu’il tenait absolument à compter sur la star du Bayern ainsi que sur Kai Havertz (FC Arsenal), également absent depuis longtemps pour cause de blessure, lors des matchs internationaux de mars. Il serait « souhaitable qu’ils reviennent en mars, car ils ont été absents pendant ce qui semble être une éternité. Je n’ai pas vu Jamal en équipe nationale depuis plus de dix mois, et Kai depuis encore plus longtemps », a expliqué Nagelsmann. « Ils ne connaissent certaines choses que nous avons faites depuis lors que par théorie, grâce à nos discussions. Il est donc précieux qu’ils soient de retour, car sinon, ils auront tôt ou tard du mal à retrouver le rythme au sein de l’équipe nationale. »

Contrairement à Musiala, son coéquipier au Bayern, Lennart Karl, devrait quant à lui être présent lors des prochains matchs internationaux et être sélectionné pour la première fois en équipe nationale A. La sélection allemande affrontera la Suisse le 27 mars à Bâle, puis le Ghana trois jours plus tard à Stuttgart. Nagelsmann annoncera la composition de l'équipe jeudi après-midi.