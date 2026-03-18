Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a décidé de ne pas retenir le milieu de terrain vedette du FC Bayern, Jamal Musiala, dans son effectif pour les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana fin mars. C'est ce qu'a confirmé le directeur sportif du FCB, Max Eberl, après la victoire 4-1 des Munichois contre l'Atalanta Bergame mercredi soir. Auparavant, Sky et Bild avaient déjà rapporté cette information à l'unisson.
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Il est l'un des grands espoirs pour la Coupe du monde : la superstar ne figure pas dans la sélection allemande pour les matchs amicaux de fin mars
En raison des problèmes de blessure actuels de Musiala, il a été décidé, en concertation avec le FCB et les équipes médicales concernées, de ne pas sélectionner le joueur de 23 ans. « Il a maintenant une semaine de rééducation derrière lui. Vincent (l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany ; note de la rédaction) et Julian (Nagelsmann) sont également en contact à ce sujet. Il est blessé, il ne se rendra pas en sélection nationale, mais va se soigner. Après la trêve internationale, il sera, espérons-le, de nouveau disponible pour jouer avec nous en avril et se mettre en forme pour la Coupe du monde », a déclaré Eberl à DAZN.
Il s'agit là d'une simple mesure de précaution, après que Musiala a ressenti une gêne au niveau de la cheville gauche, blessée cet été, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (6-1) la semaine dernière, ce qui l'a contraint à manquer le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen samedi (1-1) ainsi que le match retour mercredi soir.
De plus, Musiala devrait également manquer le dernier match avant la trêve internationale, samedi contre l'Union Berlin. Même s'il lui reste ensuite du temps pour retrouver sa forme optimale avant la Coupe du monde, cette non-sélection est assez contrariant pour Musiala, mais aussi pour Nagelsmann.
Après tout, le sélectionneur national avait souligné début mars, dans une interview accordée au magazine kicker, qu’il tenait absolument à compter sur la star du Bayern ainsi que sur Kai Havertz (FC Arsenal), également absent depuis longtemps pour cause de blessure, lors des matchs internationaux de mars. Il serait « souhaitable qu’ils reviennent en mars, car ils ont été absents pendant ce qui semble être une éternité. Je n’ai pas vu Jamal en équipe nationale depuis plus de dix mois, et Kai depuis encore plus longtemps », a expliqué Nagelsmann. « Ils ne connaissent certaines choses que nous avons faites depuis lors que par théorie, grâce à nos discussions. Il est donc précieux qu’ils soient de retour, car sinon, ils auront tôt ou tard du mal à retrouver le rythme au sein de l’équipe nationale. »
Contrairement à Musiala, son coéquipier au Bayern, Lennart Karl, devrait quant à lui être présent lors des prochains matchs internationaux et être sélectionné pour la première fois en équipe nationale A. La sélection allemande affrontera la Suisse le 27 mars à Bâle, puis le Ghana trois jours plus tard à Stuttgart. Nagelsmann annoncera la composition de l'équipe jeudi après-midi.
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Jamal Musiala n'a plus joué avec l'équipe nationale allemande depuis un an
Musiala s'était fracturé le péroné lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier et avait ensuite été indisponible pendant plus de six mois. Au Bayern, on a progressivement réintégré ce joueur au talent exceptionnel depuis la mi-janvier, et Musiala a déjà fait quelques apparitions dans le onze de départ entre-temps. Le plan initial prévoyait que l'international soit de retour en pleine forme pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais cela n'a pas été le cas.
Au lieu de cela, Musiala a subi un revers frustrant à Bergame. Il doit désormais profiter pleinement de la trêve internationale pour se remettre et mettre à profit son absence de l'équipe nationale allemande afin de progresser rapidement sur le plan physique. Dans le meilleur des cas, l'entraîneur du FCB, Vincent Kompany, pourra compter à nouveau sur un Musiala en pleine forme lors des quarts de finale de la Ligue des champions, très probables, contre le Real Madrid en avril.
La star du Bayern a disputé son dernier match international sur un total de 40 il y a près d’un an. Fin mars 2025, lors du match nul 3-3 en quarts de finale de la Ligue des Nations contre l’Italie, il a inscrit un but tout à fait particulier en redirigeant dans le but italien vide un corner exécuté à la vitesse de l’éclair par Joshua Kimmich, grâce à un ramasseur de balles très alerte.
Musiala ne fera son retour en équipe nationale qu'au cours de la phase finale de préparation à la Coupe du monde. Fin mai, peu avant le départ, un match amical contre la Finlande est prévu, puis début juin, l'Allemagne affrontera les États-Unis, co-organisateurs de la compétition. Le tournoi débutera pour l'équipe de Nagelsmann le 14 juin avec le premier match de groupe contre Curaçao. Musiala devrait alors, dans le meilleur des cas, faire des étincelles au milieu de terrain offensif de l'équipe nationale allemande aux côtés de Florian Wirtz, de Liverpool.
Les prochains matchs de l'équipe nationale allemande
Date
Concours
Match
Vendredi 27 mars, 20 h 45
Match amical
Suisse vs Allemagne
Lundi 30 mars, 20 h 45
Match amical
Allemagne vs Ghana
Dimanche 31 mai, 20 h 45
Match amical
Allemagne vs Finlande
Samedi 6 juin, 20 h 30
Match amical
États-Unis contre Allemagne
Dimanche 14 juin, 19 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Curaçao
Samedi 20 juin, 22 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Jeudi 25 juin, 22 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Équateur
Questions fréquentes
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Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
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Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.