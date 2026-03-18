Il est l'un des grands espoirs pour la Coupe du monde : la superstar ne devrait pas faire partie de la sélection allemande pour les matchs amicaux de fin mars

En conséquence, compte tenu des problèmes de blessure actuels de Musiala, il a été décidé, en concertation avec le FCB et les équipes médicales concernées, de ne pas sélectionner le joueur de 23 ans. Les communiqués parlent explicitement d'une mesure de précaution, après que Musiala a ressenti, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (6-1) la semaine dernière, il avait ressenti une gêne au niveau de la cheville gauche, blessée cet été, et avait donc manqué le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen samedi (1-1) ainsi que le match retour contre l'Atalanta mercredi soir.

De plus, Musiala devrait également manquer le dernier match avant la trêve internationale, samedi contre l'Union Berlin. Même s'il lui reste ensuite le temps de retrouver sa forme optimale avant la Coupe du monde, cette non-sélection est assez contrariant pour Musiala, mais aussi pour Nagelsmann.

Après tout, le sélectionneur national avait souligné début mars dans une interview accordée au magazine kicker qu’il tenait absolument à compter sur la star du Bayern ainsi que sur Kai Havertz (FC Arsenal), également absent depuis longtemps pour cause de blessure, lors des matchs internationaux de mars. Il serait « souhaitable qu’ils reviennent en mars, car ils ont été absents pendant ce qui semble être une éternité. Je n’ai pas vu Jamal en équipe nationale depuis plus de dix mois, et Kai depuis encore plus longtemps », a expliqué Nagelsmann. « Ils ne connaissent certaines choses que nous avons faites depuis lors que par théorie, grâce à nos discussions. Il est donc précieux qu’ils soient de retour, car sinon, ils auront tôt ou tard du mal à retrouver le rythme au sein de l’équipe nationale. »

Contrairement à Musiala, son coéquipier au Bayern, Lennart Karl, devrait quant à lui être présent lors des prochains matchs internationaux et être sélectionné pour la première fois en équipe nationale A. La sélection allemande affrontera la Suisse le 27 mars à Bâle, puis le Ghana trois jours plus tard à Stuttgart. Nagelsmann annoncera la composition de l'équipe jeudi après-midi.