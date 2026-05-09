« Il est incroyablement doué. » Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, balaye d’un haussement d’épaules les critiques visant Kylian Mbappé et affirme que le Real Madrid n’est pas mieux loti sans la star française

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a salué le talent de Kylian Mbappé, alors que l’attaquant doit retrouver le onze de départ du Real Madrid pour le choc de Liga de dimanche. Interrogé en conférence de presse sur l’idée selon laquelle les « Blancos » afficheraient davantage de cohésion sans le Français, le technicien allemand a vigoureusement défendu le joueur de 27 ans.

« Le Real Madrid joue mieux sans Mbappé ? C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, franchement », a-t-il déclaré avec un soupir d’incrédulité. Le technicien allemand a rappelé que la simple présence de l’international français transforme la donne, quel que soit le débat sur les performances madrilènes en son absence.