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« Il est incroyablement doué. » Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, balaye d’un haussement d’épaules les critiques visant Kylian Mbappé et affirme que le Real Madrid n’est pas mieux loti sans la star française
Flick salue Mbappé, qu’il qualifie de « meilleur joueur du monde ».
L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a salué le talent de Kylian Mbappé, alors que l’attaquant doit retrouver le onze de départ du Real Madrid pour le choc de Liga de dimanche. Interrogé en conférence de presse sur l’idée selon laquelle les « Blancos » afficheraient davantage de cohésion sans le Français, le technicien allemand a vigoureusement défendu le joueur de 27 ans.
« Le Real Madrid joue mieux sans Mbappé ? C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, franchement », a-t-il déclaré avec un soupir d’incrédulité. Le technicien allemand a rappelé que la simple présence de l’international français transforme la donne, quel que soit le débat sur les performances madrilènes en son absence.
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Le finisseur le plus redoutable de la planète
L'analyse de Flick sur Mbappé souligne la menace que l'attaquant fait peser sur la défense barcelonaise. « Il est incroyablement doué sur le terrain. Il est dangereux dans toutes les situations », observe Flick.
« Devant le but, c’est le meilleur au monde. Il est dangereux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la surface de réparation », a-t-il ajouté, soulignant le respect qu’il porte au joueur de 27 ans à l’approche de ce Clásico décisif.
L'impact de Mbappé lors du Clásico
Depuis son arrivée au Real Madrid, l’international français a disputé trois Clásicos en Liga. Bilant mitigé pour les Blancos : une victoire, deux défaites.
Malgré ces résultats collectifs contrastés, l’efficacité individuelle de Mbappé demeure à son apogée : l’attaquant a en effet inscrit quatre buts en trois clasicos de Liga. Et si l’on élargit l’analyse à toutes les rencontres officielles, son influence s’accentue encore. Mbappé a également trouvé le chemin des filets lors de la finale de la Copa del Rey perdue face au Barça la saison dernière, ainsi qu’en finale de la Supercopa de España, conclue sur le score de 5-2 en faveur des Blaugranas.
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Un match décisif pour le titre
Barcelone dispose actuellement d’une avance confortable de 11 points en tête du classement, ce qui signifie qu’une victoire, voire un match nul lors de ce Clásico, lui permettrait de s’adjuger le titre. Toutefois, une victoire du Real Madrid – emmené par un Mbappé de retour en forme – repousserait les célébrations et donnerait un formidable coup de pouce psychologique à une équipe madrilène qui a récemment dû faire face à des tensions internes et à des blessures.