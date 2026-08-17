L’ancien attaquant de Manchester United et de Liverpool, Owen, a exprimé son admiration pour Pedro, affirmant que Manchester United aurait dû s’attacher les services du Brésilien bien avant qu’il ne devienne une star à Stamford Bridge.

Pedro, qui a rejoint Chelsea en provenance de Brighton dans le cadre d’un transfert de 60 M£ il y a tout juste douze mois, a réalisé une première saison exceptionnelle malgré les difficultés plus générales du club.

S’exprimant dans le The Good, The Bad & The Football podcast, Owen a expliqué : « Je suis un immense fan de Pedro, je pense qu’il est incroyable. En fait, Manchester United aurait dû l’acheter il y a environ quatre ans quand il était à Watford. United n’avait personne devant pendant des années et je me suis dit : “Ce Pedro-là”, je l’adore. Lui, Morgan Rogers et Cole Palmer en trio d’attaque… des recrues étranges avec Danny Welbeck et Jordan Henderson évidemment. »