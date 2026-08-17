Alvino Hanafi
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« Il est incroyable » : Michael Owen estime que Manchester United aurait dû recruter la star de Chelsea Joao Pedro pour 60 M£
Owen regrette l’occasion manquée de Manchester United
L’ancien attaquant de Manchester United et de Liverpool, Owen, a exprimé son admiration pour Pedro, affirmant que Manchester United aurait dû s’attacher les services du Brésilien bien avant qu’il ne devienne une star à Stamford Bridge.
Pedro, qui a rejoint Chelsea en provenance de Brighton dans le cadre d’un transfert de 60 M£ il y a tout juste douze mois, a réalisé une première saison exceptionnelle malgré les difficultés plus générales du club.
S’exprimant dans le The Good, The Bad & The Football podcast, Owen a expliqué : « Je suis un immense fan de Pedro, je pense qu’il est incroyable. En fait, Manchester United aurait dû l’acheter il y a environ quatre ans quand il était à Watford. United n’avait personne devant pendant des années et je me suis dit : “Ce Pedro-là”, je l’adore. Lui, Morgan Rogers et Cole Palmer en trio d’attaque… des recrues étranges avec Danny Welbeck et Jordan Henderson évidemment. »
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Chelsea promis au succès sous Xabi Alonso
Au-delà de ses éloges envers Pedro, Owen se montre incroyablement optimiste quant aux perspectives de Chelsea sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Après une décevante dixième place la saison dernière, Chelsea entre dans une nouvelle ère sans la distraction du football européen.
Owen a établi des parallèles entre la mission actuelle d'Alonso et son succès historique en Bundesliga, où il a transformé une équipe en difficulté en championne. Le consultant a déclaré : « Chelsea. Je peux être complètement à côté de la plaque, mais ils n'ont pas du tout d'Europe et vous voyez à quel point cela a été important au fil des ans. C'était formidable pour Manchester United l'an dernier. Cet entraîneur [Alonso] a fait quelque chose de similaire avec une équipe qui n'était pas attendue en Allemagne [Bayer Leverkusen], il va changer beaucoup de choses, ils ont bien recruté. »
L’ascension de Pedro et la rivalité londonienne
L’impact de Pedro à Chelsea a été immédiat, avec 20 buts inscrits toutes compétitions confondues la saison dernière pour l’attaquant polyvalent. Il s’est rapidement imposé comme le point de fixation de l’attaque de Chelsea, en étant titulaire devant l’autre recrue estivale Liam Delap.
Interrogé sur la possibilité de voir Chelsea créer la surprise dans le championnat, Owen a reconnu qu’il restait encore des axes d’amélioration, mais il demeure très optimiste quant à la trajectoire globale de l’équipe. Il a poursuivi : « Il y a un gros point d’interrogation au poste de gardien, j’entends ça. Mais je pense simplement que cette équipe peut s’enflammer. Ils n’ont pas de football européen sur lequel se concentrer et il y a de bons joueurs là-bas. Je pense que Chelsea peut réaliser une grande saison. »
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Conserver le statut d’« intouchable »
Avec encore sept ans à courir sur son contrat actuel, Pedro est considéré comme l’un des « intouchables » au sein de la hiérarchie de Chelsea. Le rejet rapide par le club des approches d’Arsenal, qui auraient atteint les 100 M€, envoie un message clair sur son importance dans les plans tactiques d’Alonso.
Pedro a déjà suscité l’intérêt de cadors européens comme Barcelone, ce qui confirme encore l’analyse d’Owen selon laquelle Manchester United a manqué une belle occasion en n’agissant pas plus tôt lors des phases de développement du joueur à Watford et Brighton.
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