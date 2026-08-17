Alvino Hanafi
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« Il est incroyable » : Michael Owen affirme que Manchester United aurait dû recruter la star de Chelsea Joao Pedro pour 60 millions de livres sterling
Owen regrette l’occasion manquée de Manchester United
L'ancien attaquant de Manchester United et de Liverpool, Owen, a exprimé son admiration pour Pedro, affirmant que Manchester United aurait dû s'attacher les services du Brésilien bien avant qu'il ne devienne une star à Stamford Bridge.
Pedro, qui a rejoint Chelsea en provenance de Brighton dans le cadre d'un transfert de 60 M£ il y a seulement douze mois, a réalisé une première saison exceptionnelle malgré les difficultés plus larges du club.
S'exprimant sur The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite, Owen a expliqué : « Je suis un immense fan de Pedro, je pense qu'il est incroyable. En fait, Manchester United aurait dû l'acheter il y a environ quatre ans, quand il était à Watford. United n'avait personne devant pendant des années et je me suis dit : "Ce Pedro-là", je l'adore. Lui, Morgan Rogers et Cole Palmer en trio offensif... signatures étranges avec Danny Welbeck et Jordan Henderson, évidemment. »
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Chelsea promis au succès sous Xabi Alonso
Au-delà de ses éloges envers Pedro, Owen se montre incroyablement optimiste quant aux perspectives de Chelsea sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Après une décevante dixième place la saison dernière, Chelsea entre dans une nouvelle ère sans la distraction du football européen.
Owen a établi un parallèle entre la tâche actuelle d'Alonso et son succès historique en Bundesliga, où il a transformé une équipe en difficulté en championne. Le consultant a déclaré : « Chelsea. Je peux être complètement à côté de la plaque, mais ils n'ont pas du tout d'Europe et on voit à quel point cela a été important au fil des ans. C'était formidable pour Manchester United l'année dernière. Cet entraîneur [Alonso] a fait quelque chose de similaire avec une équipe qui n'était pas attendue en Allemagne [Bayer Leverkusen], il va changer beaucoup de choses, ils ont bien recruté. »
L’ascension de Pedro et la rivalité londonienne
L’impact de Pedro à Chelsea a été immédiat, l’attaquant polyvalent ayant inscrit 20 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Il s’est rapidement imposé comme le point de fixation de l’attaque de Chelsea, débutant devant un autre renfort estival, Liam Delap.
Évoquant la possibilité pour Chelsea de créer la surprise dans le championnat, Owen a admis qu’il restait encore des secteurs à améliorer, mais reste très optimiste quant à leur trajectoire globale. Il a poursuivi : « Il y a un gros point d’interrogation au poste de gardien, j’entends ça. Mais je pense simplement que cette équipe peut s’enflammer. Elle n’a pas de football européen sur lequel se concentrer et il y a de bons joueurs. Je pense que Chelsea peut réaliser une grande saison. »
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Conserver le statut d’« intouchable »
Avec encore sept ans à courir sur son contrat actuel, Pedro est considéré comme l’un des « intouchables » au sein de la hiérarchie de Chelsea. Le rejet rapide par le club des approches d’Arsenal, qui auraient atteint 100 M€, envoie un message clair sur son importance dans les plans tactiques d’Alonso.
Pedro a déjà suscité l’intérêt de cadors européens comme Barcelone, ce qui valide davantage l’analyse d’Owen selon laquelle Manchester United a laissé passer sa chance en n’agissant pas plus tôt au cours des phases de développement du joueur à Watford et Brighton.
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