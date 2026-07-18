« Il est impossible de le contenir totalement » : Andrés Iniesta met en garde l’Espagne sur la menace Lionel Messi, à la veille de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine

En plus de mettre en garde contre la menace redoutable que représente Messi, Iniesta a cherché à dissiper la crainte habituelle qui entoure un match de cette envergure en partageant sa recette pour adopter un état d’esprit gagnant.

Le milieu de terrain légendaire a exhorté ses coéquipiers à évacuer toute tension d’avant-match et à cultiver un optimisme sans faille au sein de la Roja. Pour illustrer l’état d’esprit requis, il a souligné : « Non, non, il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais jouer avec la peur.

« Tout repose sur la confiance que les joueurs vous transmettent ; leur dynamique tout au long de la Coupe du monde n’a cessé de s’améliorer. Ils abordent la finale avec une confiance inébranlable.

« Chacun sait exactement ce qu’il doit faire. Peu importe qui joue, chacun connaît son rôle et dégage une confiance absolue. Peu importe qui est sur le terrain ou à quel poste il évolue, ils vous donnent le sentiment que tout est sous contrôle. »

Interrogé sur un éventuel succès étriqué de la Roja, il a coupé court au débat : « Ce n’est même pas un dilemme, car peu m’importe qui inscrit le but. L’essentiel, comme toujours, est de repartir avec le titre. L’auteur de la frappe importe peu, pourvu qu’elle nous offre la victoire. »