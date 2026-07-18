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« Il est impossible de le contenir totalement » : Andrés Iniesta met en garde l’Espagne sur la menace Lionel Messi, à la veille de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine
« Legend » donne un aperçu de l'affrontement final
Andrés Iniesta, héros du sacre espagnol de la Coupe du monde 2010, a partagé son analyse depuis New York lors d’un entretien accordé à « El Partidazo de COPE », à la veille du choc au sommet face à l’Argentine. L’ancien maestro du milieu de terrain de la Roja, qui se prépare à entamer un nouveau chapitre comme entraîneur à Dubaï, a analysé la dynamique de cette finale. Il a axé son propos sur la manière de contrer la menace majeure que représente l’Albiceleste et sur les tactiques que l’Espagne doit mettre en œuvre pour remporter le titre.
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Arrêter Messi relève de l’impossible.
Interrogé sur les meilleures tactiques pour contenir le génie de son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi, Andrés Iniesta a immédiatement rappelé qu’aucun joueur ne pouvait à lui seul accomplir cette mission. « Il est impossible de le neutraliser complètement, a-t-il affirmé. L’essentiel sera de voir dans quelle mesure l’Espagne pourra faire mal à l’Argentine grâce à son propre jeu, en se créant des occasions et en se montrant efficace lorsqu’elles se présenteront. »
Concernant la forme exceptionnelle de la superstar argentine, auteur de huit buts et quatre passes décisives dans ce tournoi, l’ancien milieu du Vissel Kobe a ajouté : « Il n’y a pas de mots, ou alors je ne sais tout simplement pas comment le décrire. Sa détermination, sa conviction et tout ce qu’il accomplit à chaque match forcent le respect. »
L'Espagne conserve une confiance absolue
En plus de mettre en garde contre la menace redoutable que représente Messi, Iniesta a cherché à dissiper la crainte habituelle qui entoure un match de cette envergure en partageant sa recette pour adopter un état d’esprit gagnant.
Le milieu de terrain légendaire a exhorté ses coéquipiers à évacuer toute tension d’avant-match et à cultiver un optimisme sans faille au sein de la Roja. Pour illustrer l’état d’esprit requis, il a souligné : « Non, non, il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais jouer avec la peur.
« Tout repose sur la confiance que les joueurs vous transmettent ; leur dynamique tout au long de la Coupe du monde n’a cessé de s’améliorer. Ils abordent la finale avec une confiance inébranlable.
« Chacun sait exactement ce qu’il doit faire. Peu importe qui joue, chacun connaît son rôle et dégage une confiance absolue. Peu importe qui est sur le terrain ou à quel poste il évolue, ils vous donnent le sentiment que tout est sous contrôle. »
Interrogé sur un éventuel succès étriqué de la Roja, il a coupé court au débat : « Ce n’est même pas un dilemme, car peu m’importe qui inscrit le but. L’essentiel, comme toujours, est de repartir avec le titre. L’auteur de la frappe importe peu, pourvu qu’elle nous offre la victoire. »
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Le grand chelem attend les champions.
L'Espagne se prépare à relever l'un des plus grands défis de son histoire footballistique, avec l'ambition d'ajouter une deuxième étoile d'or à son maillot. Bâtir sur la victoire collective de l'Argentine en finale s'annonce comme un moment charnière pour cette nouvelle génération de stars de la Roja, avant leur retour dans leurs clubs respectifs pour la préparation estivale.
Une fois l’euphorie de ce tournoi new-yorkais retombée, les regards se tourneront aussitôt vers l’ouverture du mercato estival et la préparation de la saison nationale européenne.
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