L’international polonais a rapidement pris goût à son nouvel environnement, aussi bien au sein du club qu’au sein de la communauté de Chicago au sens large. Son doublé samedi l’a fait entrer dans une catégorie prestigieuse de l’histoire du club, puisqu’il est devenu seulement le quatrième joueur à marquer deux fois lors de ses débuts à domicile avec le Fire, rejoignant notamment Frank Klopas, Andy Herron et son compatriote Tomasz Frankowski.

« À chaque fois que je rejoins un nouveau club, j’attends le premier but », a déclaré Lewandowski. « C’est important pour moi de montrer que je suis là, de marquer et que nous gagnions le match. Je pense que cela rend l’étape suivante un peu plus facile, pour l’équipe comme pour moi. »

« Je suis vraiment heureux d’être ici. Je profite de chaque jour : le mode de vie, le club et l’organisation. Tout est vraiment d’un très haut niveau. Je ne peux pas dire un seul mot négatif sur le club, et je suis très impressionné par le fait que tout fonctionne très bien, sur le terrain comme en dehors. »