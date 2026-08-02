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« Il est important pour moi de montrer que je suis là » : Robert Lewandowski signe un doublé pour sa première à domicile avec le Chicago Fire après deux déplacements compliqués en MLS
Lewandowski s’annonce au Soldier Field
Le légendaire avant-centre polonais a signé un doublé somptueux pour offrir une victoire 2-1 au Chicago Fire contre Charlotte FC, marquant ses débuts à domicile de la manière la plus spectaculaire qui soit. Après deux déplacements difficiles conclus par des défaites face à l’Inter Miami et au New York City FC, tous les regards étaient tournés vers l’attaquant vétéran lorsqu’il a foulé pour la première fois la pelouse de Soldier Field.
Mené après un but de Pep Biel à la 18e minute, le Fire a pu compter sur Lewandowski, qui a pris les choses en main en décochant une frappe féroce depuis l’entrée de la surface, logée dans le petit filet gauche deux minutes plus tard. Il a de nouveau inscrit son nom au tableau d’affichage à la 68e minute pour sceller la victoire de l’équipe à domicile.
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Un doublé très important
L’international polonais a rapidement pris goût à son nouvel environnement, aussi bien au sein du club qu’au sein de la communauté de Chicago au sens large. Son doublé samedi l’a fait entrer dans une catégorie prestigieuse de l’histoire du club, puisqu’il est devenu seulement le quatrième joueur à marquer deux fois lors de ses débuts à domicile avec le Fire, rejoignant notamment Frank Klopas, Andy Herron et son compatriote Tomasz Frankowski.
« À chaque fois que je rejoins un nouveau club, j’attends le premier but », a déclaré Lewandowski. « C’est important pour moi de montrer que je suis là, de marquer et que nous gagnions le match. Je pense que cela rend l’étape suivante un peu plus facile, pour l’équipe comme pour moi. »
« Je suis vraiment heureux d’être ici. Je profite de chaque jour : le mode de vie, le club et l’organisation. Tout est vraiment d’un très haut niveau. Je ne peux pas dire un seul mot négatif sur le club, et je suis très impressionné par le fait que tout fonctionne très bien, sur le terrain comme en dehors. »
Berhalter salue son nouveau talisman clinique
Pour l’entraîneur principal Gregg Berhalter, cette performance a validé la stratégie de recrutement agressive du club. Berhalter, qui occupe également le poste de directeur du football du Fire, était sous pression pour obtenir un succès de premier plan après le départ d’Hugo Cuypers. Berhalter s’est montré dithyrambique dans ses éloges, soulignant l’immense qualité que le joueur de 37 ans apporte à l’effectif.
« [Lewandowski] s’investit pleinement dans ce qui se passe ici, et c’est le plus important », a déclaré Berhalter. « Il se sent concerné, et il le montre par sa communication, ses efforts sur le terrain et ses efforts à l’entraînement. C’est un professionnel de très haut niveau, et je sais à quel point il veut gagner. Une partie de cela tient au fait qu’il comprend qu’il s’agit d’une grande opportunité pour lui, et il veut en tirer pleinement profit. »
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Vers une intersaison compétitive
Alors que le Fire occupe désormais la quatrième place de la Conférence Est et compte encore un match en retard, l’optimisme autour du club est palpable. L’intégration d’un joueur de l’envergure de Lewandowski demande du temps, et l’attaquant a admis qu’il était encore en train d’apprendre les subtilités du style de ses nouveaux coéquipiers. Cette période d’adaptation devrait se poursuivre lors des prochaines rencontres de la Leagues Cup, qui offriront à l’effectif un temps précieux pour trouver des automatismes avant la dernière ligne droite de la saison régulière de MLS.
« Nous devons encore travailler sur deux ou trois choses, bien sûr, mais nous regardons vers l’avant. J’espère qu’au prochain match, nous allons jouer de mieux en mieux, et aussi gagner », a conclu Lewandowski.
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