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« Il est hilarant » : la star de l’équipe nationale américaine Christian Pulisic savoure l’intervention télévisée virale de Zlatan Ibrahimovic lors de la Coupe du monde
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« Je trouve qu’il s’en sort extrêmement bien »
Pulisic s'est présenté devant la presse à l'issue de l'entraînement de l'équipe nationale américaine, juste avant son match contre la Bosnie-Herzégovine. Il a alors livré son avis sur Zlatan Ibrahimovic, désormais conseiller spécial de son club après y avoir brillé pendant des années.
« Je le trouve hilarant », a déclaré Pulisic mardi. « Évidemment, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui. C'est vraiment un type formidable, mais rien qu'en l'écoutant et en connaissant sa personnalité, je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien. »
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Les prises de position de Zlatan
Zlatan Ibrahimovic a de nouveau fait parler de lui ces derniers jours, en raison de ses déclarations fracassantes et de ses accrochages à l’antenne.
« Cette défaite est la faute de Ronald Koeman, car je n’ai pas reconnu cette équipe néerlandaise. Il a perdu en adoptant une identité qui n’est pas celle des Pays-Bas. Ça me met en colère », a-t-il déclaré.
« On m’a toujours appris : attaquer, attaquer, attaquer. Ce n’est pas l’identité néerlandaise. Aujourd’hui, Koeman ressemblait à un entraîneur italien, jouant pour ne pas perdre, alors que les Pays-Bas jouent toujours pour gagner. Si vous perdez, perdez au moins en restant fidèles à votre identité et ne la changez pas.
« Ce n’était pas le Pays-Bas que je connais. On voyait dans leur jeu qu’ils n’étaient pas à l’aise. Plus de possession, plus d’attaque… C’était mauvais, et c’est la faute de Koeman. J’ai détesté. »
Koeman a démissionné de son poste le lendemain. Ibrahimovic a également fait la une des journaux pour sa rivalité à l’antenne avec Alexi Lalas, comme le montre la vidéo ci-dessous :
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Pulisic est prêt à entrer en jeu.
Après une brève apparition contre la Turquie la semaine dernière, Pulisic devrait avoir retrouvé la plupart de ses moyens et être aligné d’entrée mercredi face à la Bosnie-Herzégovine au San Francisco Bay Area Stadium.
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Et maintenant ?
L'équipe nationale masculine des États-Unis affrontera la Bosnie-Herzégovine mercredi à 20 h (heure de l'Est) lors des seizièmes de finale.
Ryan Tolmich, de GOAL, a contribué à cet article depuis le PayPal Park de San José.