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Zlatan Ibrahimovic and Fox Soccer crewGetty

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« Il est hilarant » : la star de l’équipe nationale américaine Christian Pulisic savoure l’intervention télévisée virale de Zlatan Ibrahimovic lors de la Coupe du monde

États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
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Z. Ibrahimovic
C. Pulisic

SAN JOSE, Californie -- Zlatan Ibrahimovic n’a jamais manqué d’opinions tranchées lorsqu’il était joueur, et sa retraite ne l’a guère fait se taire. Désormais membre de l'équipe de FOX chargée de la couverture de la Coupe du monde, l'icône suédoise fait le buzz depuis le plateau grâce à ses analyses sans détours et à ses joutes verbales avec l'ancien défenseur de l'équipe nationale américaine Alexi Lalas. Christian Pulisic, qui connaît bien Ibrahimovic pour l'avoir côtoyé à l'AC Milan, suit le programme de près – et apprécie le spectacle.

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je trouve qu’il s’en sort extrêmement bien »

    Pulisic s'est présenté devant la presse à l'issue de l'entraînement de l'équipe nationale américaine, juste avant son match contre la Bosnie-Herzégovine. Il a alors livré son avis sur Zlatan Ibrahimovic, désormais conseiller spécial de son club après y avoir brillé pendant des années.

    « Je le trouve hilarant », a déclaré Pulisic mardi. « Évidemment, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui. C'est vraiment un type formidable, mais rien qu'en l'écoutant et en connaissant sa personnalité, je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien. »


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    Les prises de position de Zlatan

    Zlatan Ibrahimovic a de nouveau fait parler de lui ces derniers jours, en raison de ses déclarations fracassantes et de ses accrochages à l’antenne.

    « Cette défaite est la faute de Ronald Koeman, car je n’ai pas reconnu cette équipe néerlandaise. Il a perdu en adoptant une identité qui n’est pas celle des Pays-Bas. Ça me met en colère », a-t-il déclaré.

    « On m’a toujours appris : attaquer, attaquer, attaquer. Ce n’est pas l’identité néerlandaise. Aujourd’hui, Koeman ressemblait à un entraîneur italien, jouant pour ne pas perdre, alors que les Pays-Bas jouent toujours pour gagner. Si vous perdez, perdez au moins en restant fidèles à votre identité et ne la changez pas.

    « Ce n’était pas le Pays-Bas que je connais. On voyait dans leur jeu qu’ils n’étaient pas à l’aise. Plus de possession, plus d’attaque… C’était mauvais, et c’est la faute de Koeman. J’ai détesté. »

    Koeman a démissionné de son poste le lendemain. Ibrahimovic a également fait la une des journaux pour sa rivalité à l’antenne avec Alexi Lalas, comme le montre la vidéo ci-dessous :




  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pulisic est prêt à entrer en jeu.

    Après une brève apparition contre la Turquie la semaine dernière, Pulisic devrait avoir retrouvé la plupart de ses moyens et être aligné d’entrée mercredi face à la Bosnie-Herzégovine au San Francisco Bay Area Stadium.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Et maintenant ?

    L'équipe nationale masculine des États-Unis affrontera la Bosnie-Herzégovine mercredi à 20 h (heure de l'Est) lors des seizièmes de finale.


    Ryan Tolmich, de GOAL, a contribué à cet article depuis le PayPal Park de San José.

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