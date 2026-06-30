« Il est hilarant » : la star de l’équipe nationale américaine Christian Pulisic savoure l’intervention télévisée virale de Zlatan Ibrahimovic lors de la Coupe du monde

Zlatan Ibrahimovic a de nouveau fait parler de lui ces derniers jours, en raison de ses déclarations fracassantes et de ses accrochages à l’antenne.

« Cette défaite est la faute de Ronald Koeman, car je n’ai pas reconnu cette équipe néerlandaise. Il a perdu en adoptant une identité qui n’est pas celle des Pays-Bas. Ça me met en colère », a-t-il déclaré.

« On m’a toujours appris : attaquer, attaquer, attaquer. Ce n’est pas l’identité néerlandaise. Aujourd’hui, Koeman ressemblait à un entraîneur italien, jouant pour ne pas perdre, alors que les Pays-Bas jouent toujours pour gagner. Si vous perdez, perdez au moins en restant fidèles à votre identité et ne la changez pas.

« Ce n’était pas le Pays-Bas que je connais. On voyait dans leur jeu qu’ils n’étaient pas à l’aise. Plus de possession, plus d’attaque… C’était mauvais, et c’est la faute de Koeman. J’ai détesté. »

Koeman a démissionné de son poste le lendemain. Ibrahimovic a également fait la une des journaux pour sa rivalité à l’antenne avec Alexi Lalas, comme le montre la vidéo ci-dessous :











