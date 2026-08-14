Le paysage de l’attaque blaugrana a radicalement changé cet été : Robert Lewandowski est parti au début du mercato pour une nouvelle aventure en Major League Soccer, tandis que Ferran Torres a finalisé un transfert très médiatisé au Paris Saint-Germain. Ces départs ont laissé un vide important à la pointe de l’attaque.

Beaucoup a été dit sur la tendance naturelle de Lamine Yamal à finir par évoluer comme attaquant de pointe de l’équipe, en se transformant peut-être en « faux neuf » dans la lignée de Lionel Messi. Le légendaire Argentin s’est éloigné du couloir droit au fil des années pour devenir l’un des plus grands buteurs de l’histoire dans l’axe.

Pour l’instant, le natif de Rocafonda reste plus à l’aise sur le flanc droit, mais la position publique de Flick concernant le placement du jeune joueur s’est nettement assouplie ces dernières semaines.