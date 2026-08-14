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« Il est fantastique et peut s’adapter » : Hansi Flick continue d’expérimenter avec Lamine Yamal en numéro 9 alors que Barcelone recherche un « tueur »
Flick cherche une solution pour marquer des buts
Le paysage de l’attaque blaugrana a radicalement changé cet été : Robert Lewandowski est parti au début du mercato pour une nouvelle aventure en Major League Soccer, tandis que Ferran Torres a finalisé un transfert très médiatisé au Paris Saint-Germain. Ces départs ont laissé un vide important à la pointe de l’attaque.
Beaucoup a été dit sur la tendance naturelle de Lamine Yamal à finir par évoluer comme attaquant de pointe de l’équipe, en se transformant peut-être en « faux neuf » dans la lignée de Lionel Messi. Le légendaire Argentin s’est éloigné du couloir droit au fil des années pour devenir l’un des plus grands buteurs de l’histoire dans l’axe.
Pour l’instant, le natif de Rocafonda reste plus à l’aise sur le flanc droit, mais la position publique de Flick concernant le placement du jeune joueur s’est nettement assouplie ces dernières semaines.
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Expériences à l’entraînement avec Yamal
Ce changement tactique n’est pas seulement théorique : il est déjà mis en pratique à huis clos à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dans des images récemment publiées par le club lors de l’un de ses matches d’entraînement habituels, Yamal a été vu en train d’évoluer et de marquer depuis une position axiale de numéro neuf.
Ce but a mis en lumière l’étendue de sa palette technique, avec un double une-deux, un contrôle précis du pied droit et une finition clinique de son magique pied gauche. Dans cette configuration précise, Anthony Gordon était utilisé sur l’aile gauche tandis que Karim Adeyemi occupait le côté droit.
Yamal est revenu ce mercredi de ses vacances post-Coupe du monde, et il est attendu qu’il soit rapidement intégré au groupe pour les jours de match. Il est possible qu’il dispute quelques minutes lors du prochain match amical à Bâle, et les observateurs seront attentifs pour voir s’il est utilisé dans ce nouveau rôle expérimental de « faux neuf ».
La polyvalence de Gordon et Adeyemi
Yamal n’est pas le seul joueur à qui l’on demande de faire preuve de polyvalence en l’absence d’un véritable numéro neuf. Anthony Gordon comme Karim Adeyemi connaissent parfaitement le rôle axial, qu’ils ont déjà occupé auparavant à Newcastle United et au Borussia Dortmund respectivement. Même si, comme Yamal, ils sont généralement considérés comme plus efficaces lorsqu’ils débutent sur les ailes, Flick est convaincu qu’ils peuvent offrir des solutions dans l’axe.
Gordon et Adeyemi ont déjà accumulé plusieurs jours d’entraînement intensif, en particulier l’Allemand, qui ne faisait pas partie du groupe pour la Coupe du monde à la suite d’une décision controversée de l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann. Ce temps supplémentaire sur le terrain d’entraînement leur a permis d’assimiler plus en profondeur les exigences tactiques de Flick que Yamal, revenu plus tardivement.
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La recherche d’un pur avant-centre se poursuit
Malgré les expériences réussies et les éloges dithyrambiques adressés à ses attaquants actuels, l’objectif ultime de Hansi Flick reste le recrutement d’un avant-centre « pur et différentiel » pour mener son projet.
Julian Alvarez reste le premier choix de la direction du Barça en raison de sa combinaison unique de pressing incessant, d’efforts défensifs et d’une finition d’élite. Flick a exprimé clairement le besoin de renforts dans cette zone précise du terrain afin de permettre à l’équipe de lutter sur tous les fronts.
La quête d’Alvarez est considérée comme la dernière pièce du puzzle pour un Barcelone qui a connu des changements importants. Le club a dû renoncer à d’autres cibles potentielles, comme Dusan Vlahovic, ce qui rend la poursuite du joueur de l’Atletico encore plus cruciale. Tant qu’un accord ne pourra pas être trouvé, Flick continuera d’affiner son dispositif tactique avec le « fantastique » Yamal au cœur de celui-ci.
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