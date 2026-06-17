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« Il est essentiel que Cristiano Ronaldo comprenne cela » : un ancien entraîneur de Premier League explique combien de temps CR7 pourra jouer lors de chaque match du Portugal à la Coupe du monde 2026
Le quotidien physique d’une icône de 41 ans
Le débat sur le rôle de Ronaldo en sélection a accompagné Roberto Martinez tout au long de son mandat et a atteint son paroxysme à l’approche de la compétition en Amérique du Nord. Si Ronaldo demeure le pivot de l’attaque, Carvalhal estime qu’un changement de stratégie s’impose pour préserver l’énergie du vétéran et le réserver aux rencontres les plus cruciales.
Interrogé sur la nécessité de la rotation, Carvalhal a déclaré à Sky Sports : « Sur le plan physique, l’entraîneur peut mieux gérer Cristiano. Il n’est pas utile de le faire jouer tous les matchs dans leur intégralité. Il faut comprendre qu’il sera décisif lors de la rencontre suivante. Il pourrait ainsi ne jouer que 60 ou 70 minutes ; c’est la théorie. Mais il est essentiel que Ronaldo l’accepte. Dans les faits, s’il se sent capable de disputer 90 minutes à chaque rencontre, il voudra évidemment aider l’équipe à remporter le titre. »
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Concilier l'héritage historique et les exigences tactiques modernes
Martínez s’est montré un fervent défenseur de Ronaldo depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe, mais le souvenir de la Coupe du monde 2022, où Gonçalo Ramos avait remplacé le vétéran en phase à élimination directe, continue de planer. À 41 ans, ce dernier a justifié sa place en inscrivant 25 buts lors de ses 30 dernières sélections, mais Carvalhal suggère que la soif de remporter le titre suprême qui anime le capitaine devrait le pousser à accepter un rôle différent.
« Le sélectionneur sait que Cristiano veut vraiment réaliser quelque chose d’extraordinaire et qu’il aspire énormément à devenir champion du monde », a ajouté l’ancien entraîneur de Swansea City. « Le sélectionneur connaît l’influence qu’il exerce sur les autres joueurs, la façon dont il peut les stimuler grâce à sa mentalité. Je pense que cela ne changera pas grand-chose. Il reste un joueur important pour le Portugal. Je suis absolument certain qu’il sera titulaire dès le coup d’envoi de tous les matchs de la Coupe du monde. »
La profondeur de l'effectif et les dilemmes de sélection
Malgré le statut de Ronaldo, Martinez a rapidement rappelé à ses stars que personne n’avait sa place dans le onze de départ assurée. Après une dernière victoire en match de préparation contre le Nigeria, au cours duquel Ronaldo a multiplié les occasions manquées, le sélectionneur a indiqué que la composition de son équipe restait à affiner. La concurrence est plus rude que jamais, avec des joueurs d’élite à chaque poste au sein de l’effectif de 26 joueurs.
« Nous avons utilisé les 26 joueurs lors des deux matchs contre le Chili et le Nigeria, et chacun est prêt pour la Coupe du monde », a déclaré Martinez. « Je n’ai pas encore fixé le onze de départ. Nous savons exactement ce que nous voulons. Plusieurs joueurs de haut niveau sont capables d’occuper le même rôle et d’accomplir le même travail sur le terrain. »
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Sur les traces de l'histoire en Amérique du Nord
Lors du premier tour, la Seleção croisera la RD Congo, l’Ouzbékistan puis la Colombie, un parcours initial à sa portée. Néanmoins, Carvalhal rappelle que les transitions défensives demeurent le talon d’Achille de ce groupe pourtant talentueux : « Nous devons rester vigilants dans ces phases », prévient-il. « Dans cette Coupe du monde, plusieurs équipes alignent des joueurs rapides capables de nous punir si l’équilibre collectif se relâche. »
Sur le plan émotionnel, le groupe porte toujours le deuil de Diogo Jota. Le groupe a maintenu son souvenir vivant durant son récent parcours victorieux en Ligue des Nations et entend honorer sa mémoire en dépassant le meilleur résultat de l’histoire portugaise : une troisième place obtenue en 1966. Pour Ronaldo, il s’agit du dernier acte d’une carrière internationale légendaire, et son acceptation d’un rôle plus effacé pourrait bien s’avérer décisive dans sa quête du seul trophée qui lui manque encore.