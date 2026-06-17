Le débat sur le rôle de Ronaldo en sélection a accompagné Roberto Martinez tout au long de son mandat et a atteint son paroxysme à l’approche de la compétition en Amérique du Nord. Si Ronaldo demeure le pivot de l’attaque, Carvalhal estime qu’un changement de stratégie s’impose pour préserver l’énergie du vétéran et le réserver aux rencontres les plus cruciales.

Interrogé sur la nécessité de la rotation, Carvalhal a déclaré à Sky Sports : « Sur le plan physique, l’entraîneur peut mieux gérer Cristiano. Il n’est pas utile de le faire jouer tous les matchs dans leur intégralité. Il faut comprendre qu’il sera décisif lors de la rencontre suivante. Il pourrait ainsi ne jouer que 60 ou 70 minutes ; c’est la théorie. Mais il est essentiel que Ronaldo l’accepte. Dans les faits, s’il se sent capable de disputer 90 minutes à chaque rencontre, il voudra évidemment aider l’équipe à remporter le titre. »