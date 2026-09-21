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« Il est en feu ! » - La star du PSG Vitinha salue Ferran Torres, en grande forme, après son entrée décisive dans la victoire du Classique
Le remplaçant fait basculer le derby
Vitinha a couvert d’éloges le sens du but de Torres après que l’attaquant a fait basculer la rencontre quelques instants seulement après son entrée en jeu. L’attaquant espagnol a débloqué la situation à la 66e minute, s’élevant pour reprendre de la tête avec autorité un centre précis de Desire Doue. Ces mots chaleureux de son coéquipier soulignent l’importance grandissante du joueur de 26 ans, en pleine réussite dans la capitale française.
- Le Pictorium
Le milieu de terrain salue le réalisme affiché
S'exprimant auprès des journalistes au Vélodrome après le coup de sifflet final, Vitinha a souligné l'efficacité dévastatrice qui a permis à Torres de faire basculer de nouveau la dynamique en faveur du PSG. L'international portugais a exhorté ses coéquipiers à atteindre ce niveau de réalisme dans le dernier tiers afin d'alimenter leur regain collectif. Évoquant la contribution immédiate du remplaçant lors des interviews d'après-match, Vitinha a déclaré : « J'espère qu'il va continuer comme ça, il est en feu ! Nous devons tout faire pour atteindre ce niveau d'efficacité. Nous sommes très heureux de l'avoir. »
L’Espagnol dédie ce succès à l’extérieur
Sa tête victorieuse a porté le total de Torres en championnat à quatre buts en cinq apparitions, dans la continuité de son triplé en Ligue des champions contre le Slovan Bratislava. Même si Angel Gomes a rapidement remis Marseille à égalité, la finition de près de Marquinhos et l'expulsion de Timothy Weah ont permis au champion en titre de repartir avec les trois points.
Revenant sur sa contribution décisive et dédiant cette victoire dans le derby, Torres a déclaré à PSG TV : « Je suis vraiment heureux. Je voulais simplement gagner ce match pour les fans, pour nos supporters, qui ne pouvaient pas être ici. Cette victoire est pour eux. Je me souviens seulement que Desire a pris le ballon et que j'ai fait l'appel dans la profondeur. J'ai juste vu le ballon arriver vers moi et le ballon entrer. J'ai célébré avec mes coéquipiers, et c'était un très bon moment. »
- AFP
La course au titre reprend bientôt
En ne décrochant que leur deuxième victoire en championnat, l’équipe de Luis Enrique est remontée à la sixième place, à cinq points du leader, Monaco. Les compétitions nationales marquent désormais une pause en raison de la trêve internationale, avant le retour du PSG le 10 octobre avec un match de la sixième journée contre Le Mans. La grande forme de Torres offre aux champions un atout offensif crucial alors qu’ils cherchent à entretenir leur élan dans un calendrier chargé.
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