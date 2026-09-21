Sa tête victorieuse a porté le total de Torres en championnat à quatre buts en cinq apparitions, dans la continuité de son triplé en Ligue des champions contre le Slovan Bratislava. Même si Angel Gomes a rapidement remis Marseille à égalité, la finition de près de Marquinhos et l'expulsion de Timothy Weah ont permis au champion en titre de repartir avec les trois points.

Revenant sur sa contribution décisive et dédiant cette victoire dans le derby, Torres a déclaré à PSG TV : « Je suis vraiment heureux. Je voulais simplement gagner ce match pour les fans, pour nos supporters, qui ne pouvaient pas être ici. Cette victoire est pour eux. Je me souviens seulement que Desire a pris le ballon et que j'ai fait l'appel dans la profondeur. J'ai juste vu le ballon arriver vers moi et le ballon entrer. J'ai célébré avec mes coéquipiers, et c'était un très bon moment. »