Selon lemagazine « kicker », le FC Bayern aurait apparemment déclaré en interne que Josip Stanisic n'était pas à vendre. D'après ces informations, le club allemand, détenteur du record de titres, aurait reçu « à maintes reprises » des demandes concernant ce défenseur polyvalent, mais celles-ci n'auraient plus aucune importance, ni pour le club, ni pour Stanisic lui-même.
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Il est désormais considéré comme un « modèle » : le FC Bayern aurait déclaré en interne qu'un ancien joueur prêté n'était pas à vendre
Selon des informations concordantes, la Juventus Turin aurait par exemple sérieusement envisagé, cet été, de recruter l'international croate ; à l'époque, le club le plus titré aurait fixé le prix de Stanisic à 50 millions d'euros. C'est du moins ce qu'affirmait Fabrizio Romano en septembre dernier.
Pour rendre l'offre plus attractive, les Munichois auraient ensuite proposé Sacha Boey, qui est entre-temps retourné à Galatasaray, en échange. Mais cette offre aurait également été rejetée à Turin. Malgré tout, Stanisic restait un candidat dans les projets futurs de la Juve, avait affirmé Romano à l'époque. Mais cette entreprise devrait désormais s'avérer impossible pour la Vieille Dame.
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« Un modèle à suivre » : Stanisic s'impose sous la houlette de Xabi Alonso
D'une part, ce Munichois de souche, sous contrat jusqu'en 2029, n'a pas l'intention de partir. D'autre part, aux côtés de Lennart Karl et d'Aleksandar Pavlovic, il est désormais considéré en interne comme un « exemple parfait » de la manière dont, même au sein du club le plus titré et le plus ambitieux du pays, les talents issus du centre de formation peuvent réussir leur passage chez les professionnels.
Pour y parvenir, Stanisic a toutefois dû faire un petit détour. Il a passé la saison 2023/24 en prêt au Bayer Leverkusen et a même écrit une page de l'histoire de la Bundesliga en remportant le titre de champion invaincu avec la Werkself. À Leverkusen, le joueur aujourd’hui âgé de 25 ans s’est imposé comme titulaire sous les ordres de l’entraîneur de l’époque, Xabi Alonso, notamment lors de la phase retour, et a disputé au total 38 matchs, au cours desquels il a marqué quatre buts et en a préparé six.
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Stanisic se réinvente au FC Bayern sous la houlette de Kompany
Cette saison, Stanisic s'apprête à dépasser largement ce total. Il totalise actuellement trois buts et six passes décisives en 28 matches officiels. Même une blessure au genou en début de saison et une lésion capsulaire à la cheville en janvier ne l'ont pas fait dévier de sa trajectoire. Pour l'entraîneur Vincent Kompany, il est désormais indispensable, notamment en raison de la nouvelle indisponibilité d'Alphonso Davies.
« Stani a eu besoin d’un peu de temps. Maintenant, il est là et s’est imposé dans un rôle clé », a déclaré Kompany après le match nul 1-1 contre l’ancien club de Stanisic, Leverkusen, le week-end dernier. Ce qui frappe particulièrement ces dernières semaines dans l’impressionnante évolution de Stanisic, c’est la fréquence à laquelle ce défenseur droit de nom s’implique dans le jeu offensif.
À Munich, Stanisic a longtemps été considéré comme un arrière latéral plutôt défensif ; chez les jeunes, il jouait beaucoup en défense centrale. Favorisé par le système audacieux de Kompany, il se réinvente toutefois cette saison. Cela n’a pas échappé à la direction du FCB. Le directeur sportif Christoph Freund, par exemple, trouve l’évolution de Stanisic « vraiment bonne ». « Il ne cesse de s’améliorer sur le plan footballistique, ose de plus en plus aller vers l’avant et est très actif. »
Josip Stanisic : statistiques au FC Bayern et au Bayer Leverkusen
Saison Club Matchs Buts Passes décisives 2020/21 FC Bayern 1 0 0 2021/22 FC Bayern 17 1 1 2022/23 FC Bayern 23 0 0 2023/24 Bayer Leverkusen 38 4 6 2024/25 FC Bayern 26 0 2 2025/26 FC Bayern 28 3 6