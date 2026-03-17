Il est désormais considéré comme un « modèle » : le FC Bayern aurait déclaré en interne qu'un ancien joueur prêté n'était pas à vendre

Cette saison, Stanisic s'apprête à dépasser largement ce total. Il totalise actuellement trois buts et six passes décisives en 28 matches officiels. Même une blessure au genou en début de saison et une lésion capsulaire à la cheville en janvier ne l'ont pas fait dévier de sa trajectoire. Pour l'entraîneur Vincent Kompany, il est désormais indispensable, notamment en raison de la nouvelle indisponibilité d'Alphonso Davies.

« Stani a eu besoin d’un peu de temps. Maintenant, il est là et s’est imposé dans un rôle clé », a déclaré Kompany après le match nul 1-1 contre l’ancien club de Stanisic, Leverkusen, le week-end dernier. Ce qui frappe particulièrement ces dernières semaines dans l’impressionnante évolution de Stanisic, c’est la fréquence à laquelle ce défenseur droit de nom s’implique dans le jeu offensif.

À Munich, Stanisic a longtemps été considéré comme un arrière latéral plutôt défensif ; chez les jeunes, il jouait beaucoup en défense centrale. Favorisé par le système audacieux de Kompany, il se réinvente toutefois cette saison. Cela n’a pas échappé à la direction du FCB. Le directeur sportif Christoph Freund, par exemple, trouve l’évolution de Stanisic « vraiment bonne ». « Il ne cesse de s’améliorer sur le plan footballistique, ose de plus en plus aller vers l’avant et est très actif. »